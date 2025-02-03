Спрос на офисном рынке Швейцарии продолжает падать

В крупных городах Швейцарии пустует все больше деловых офисов. Несмотря на это, в новом году активное строительство новых бизнес-центров будет продолжено. Keystone-SDA

В 2024 году объем предложения на рынке свободных офисных площадей в пяти крупнейших регионах Швейцарии (Цюрих, Женева, Берн, Базель и Лозанна) увеличился по сравнению с 2023 годом на 9%. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Jones Lang LaSalle AG (JLL), компанией по консалтингу в области недвижимости.

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Это означает, что начиная с 2019 года средний коэффициент предложения свободных офисных площадей на рынке постоянно растет, пусть фактическое увеличение (с 4,1% до 5 процентов в конце 2024 года) с точки зрения международной перспективы сравнительно невелико. За тот же период средняя доля свободных офисных площадей в 24 европейских городах выросла на 3,3 процентных пункта до 8,5%.

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Таким образом, в абсолютных цифрах начиная с 2020 года предложение свободных офисных площадей в Швейцарии увеличилось на 231 000 кв. метров. В то же время в период с 2020 по 2024 год в стране было вновь построено 1,16 млн кв. метров офисных площадей. Строительная активность на офисном рынке Швейцарии достигла пика в 2020 году и с тех пор она снижается.

Эксперты из JLL ожидают, что в период с 2025 по 2027 год в швейцарских городах вновь будет построено еще больше офисных площадей, а совокупный офисный фонд в период до 2027 года будет увеличиваться в среднем на 1,0% в год. Как всегда, в стране существуют значительные региональные различия. Ожидается, что в Женеве и Берне, в частности, будет создано значительно больше офисных площадей, чем в целом в среднем по стране. И напротив, в Цюрихе и Базеле к 2027 году будет построено меньше офисных площадей, чем в предыдущие годы.

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По-прежнему особенно популярны на рынке современные, гибкие и отвечающие требованиям устойчивого экологического развития офисы с удобным транспортным сообщением. Инвесторы при этом по-прежнему скорее осторожны, поскольку «более гибкие концепции организации рабочего процесса связаны с неопределенностью в отношении будущих потребностей в свободных офисных площадях. Пока уверенный рост экономики и занятости в Швейцарии продолжает поддерживать спрос на офисные помещения». По словам Яна Эккерта из компании JLL многие участники рынка если и смотрят с оптимизмом на ближайшие месяцы, то только благодаря низким процентным ставкам ЦБ Швейцарии.

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