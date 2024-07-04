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Труд и занятость в Швейцарии

Швейцарцы все чаще испытывают стресс на работе

Швейцарцы все чаще испытывают стресс на работе
Швейцарцы все чаще испытывают стресс на работе KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Доля жителей Швейцарии, испытывающих нездоровый стресс на работе, за десять лет увеличилась на 5%.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно опубликованному на прошлой неделе в четверг 23 мая 2024 года исследованию Schweizerische Gesundheitsbefragung / Swiss Health Survey, с 2012 по 2022 год количество сотрудников, испытывающих нездоровый стресс, выросло с 18 до 23 %.

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В 2022 году о том, что они «обычно» или «всегда» испытывают стресс на работе, заявили 25% работающих женщин и 21% работающих мужчин. Стресс, связанный с работой, в наибольшей степени распространен в сфере здравоохранения и социальных услуг.

В этой отрасли о том, что они постоянно испытывают стресс, заявили 29% респондентов, причем в данном секторе экономики работала четверть всех опрошенных женщин. Кроме того, по данным этого же опроса, в 2022 году 47% мужчин и 43% женщин подвергались на работе как минимум трем из десяти возможных видов физических рисков.

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Что произошло? Швейцарский кинорежиссёр Петер Луизи (Peter Luisi), как выяснилось, написал сценарий не сам, его автором стала нейросеть на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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Почти 12 000 свечей в память о людях, умерших от коронавируса в Швейцарии, вторник, 7 декабря 2021 года, на площади Бундесплац перед Федеральным дворцом в Берне, Швейцария, зажгли активисты.

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Этот контент был опубликован на Разные ведомства дают разные ответы, данные Федерального ведомства статистики не совпадают с данными Ведомства здравоохранения.

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Кантональный совет (парламент) Золотурна будет требовать от претендентов на швейцарский паспорт более высокой степени владения стандартным немецким языком.

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Золотурн ужесточит языковые требования к натурализации

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Золотурн одобрил соответствующее поручение парламентской фракции Швейцаркой народной партии (SVP).

Читать далее Золотурн ужесточит языковые требования к натурализации
Крупнейший в Швейцарии банк UBS сделал решающий шаг вперед в интеграции швейцарского бизнеса Credit Suisse. Теперь такой марки в Швейцарии больше нет.

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Банка Credit Suisse в Швейцарии больше не существует

Этот контент был опубликован на Крупнейший в Швейцарии банк UBS сделал решающий шаг вперед в интеграции швейцарского бизнеса Credit Suisse. Теперь такой марки в Швейцарии больше нет.

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Президент Швейцарской Конфедерации в 2024 года Виола Амхерд посетила Федеральный фестиваль национальных народных костюмов (Eidgenössisches Trachtenfest), прошедший в Цюрихе, правда, не в традиционном валлийском облачении, а в розовом брючном костюме.

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Виола Амхерд любит роскошь — швейцарских национальных костюмов

Этот контент был опубликован на Десятки тысяч человек приняли в традиционном фестивале национальных костюмов в Цюрихе — Виола Амхерд тоже была там.

Читать далее Виола Амхерд любит роскошь — швейцарских национальных костюмов
Река Рона вышла из берегов в нескольких местах. Также произошло наводнение в её притоках.

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Непогода ударила по швейцарским кантонам Тичино и Вале

Этот контент был опубликован на В эти выходные Швейцария снова была во власти непогоды, грозы и проливные дожди вызвали оползни и наводнения, особенно в кантонах Тичино и Вале.

Читать далее Непогода ударила по швейцарским кантонам Тичино и Вале
Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд (справа) и федеральный советник (министр) Иньяцио Кассис (слева) слушают гимн кантона Вале «Марш Мариньяно» в исполнении духового оркестра и дегустируют местные валлийские вина во время аперитива в замке Stockalperschloss / Chateau Stockalper в четверг 27 июня 2024 года, город Бриг, Швейцария.

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Правительство Швейцарии и его ежегодное «хождение в народ»

Этот контент был опубликован на Есть в Швейцарии традиция так называемого ежегодного Bundesratsreisli, когда кабинет министров отправляется в народ.

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«Основным управляющим элементом остается логика рынка трудовых кадров и это как раз и приводит к иммиграции в страну людей, востребованных на этом рынке», — указала директор Seco Хелене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).

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Этот контент был опубликован на Постоянные сверхурочные, недостаток кадров, давление со стороны бюрократии, психологические срывы: быть врачом в Швейцарии не так-то легко.

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Борьба с бесплодием в Швейцарии и мире: цифры, факты, судьбы

Этот контент был опубликован на От бесплодия в Швейцарии страдает примерно каждая седьмая супружеская пара, однако в этой стране доступ к медикаментозному содействию деторождению (МСД) затруднен.

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