Швейцарцы все чаще испытывают стресс на работе
Доля жителей Швейцарии, испытывающих нездоровый стресс на работе, за десять лет увеличилась на 5%.
Согласно опубликованному на прошлой неделе в четверг 23 мая 2024 года исследованию Schweizerische Gesundheitsbefragung / Swiss Health Survey, с 2012 по 2022 год количество сотрудников, испытывающих нездоровый стресс, выросло с 18 до 23 %.
Показать больше
Сгорает ли Швейцария на работе?
В 2022 году о том, что они «обычно» или «всегда» испытывают стресс на работе, заявили 25% работающих женщин и 21% работающих мужчин. Стресс, связанный с работой, в наибольшей степени распространен в сфере здравоохранения и социальных услуг.
В этой отрасли о том, что они постоянно испытывают стресс, заявили 29% респондентов, причем в данном секторе экономики работала четверть всех опрошенных женщин. Кроме того, по данным этого же опроса, в 2022 году 47% мужчин и 43% женщин подвергались на работе как минимум трем из десяти возможных видов физических рисков.
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.