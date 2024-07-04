Швейцарцы все чаще испытывают стресс на работе

Швейцарцы все чаще испытывают стресс на работе KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Доля жителей Швейцарии, испытывающих нездоровый стресс на работе, за десять лет увеличилась на 5%.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Employees in Switzerland increasingly stressed at work Оригинал Читать далее Employees in Switzerland increasingly stressed at work

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Согласно опубликованному на прошлой неделе в четверг 23 мая 2024 года исследованию Schweizerische Gesundheitsbefragung / Swiss Health Survey, с 2012 по 2022 год количество сотрудников, испытывающих нездоровый стресс, выросло с 18 до 23 %.

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Показать больше Сгорает ли Швейцария на работе? Этот контент был опубликован на Синдром психологического выгорания (burnout) становится в Швейцарии все более серьезной проблемой. Читать далее Сгорает ли Швейцария на работе?

В 2022 году о том, что они «обычно» или «всегда» испытывают стресс на работе, заявили 25% работающих женщин и 21% работающих мужчин. Стресс, связанный с работой, в наибольшей степени распространен в сфере здравоохранения и социальных услуг.

В этой отрасли о том, что они постоянно испытывают стресс, заявили 29% респондентов, причем в данном секторе экономики работала четверть всех опрошенных женщин. Кроме того, по данным этого же опроса, в 2022 году 47% мужчин и 43% женщин подвергались на работе как минимум трем из десяти возможных видов физических рисков.

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