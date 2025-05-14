Швейцария отказалась от законодательной борьбы с дипфейками

Депутаты не поддержали специальное законодательное регулирование процесса противодействия так называемым дипфейкам. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии не поддержал инициативу о введении законодательного регулирования противодействия так называемым дипфейкам — медиафайлам, сгенерированным искусственным интеллектом и способным вводить в заблуждение.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland rejects deepfake regulation Читать далее Switzerland rejects deepfake regulation

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Во время своей внеочередной сессии Национальный совет (большая палата парламента) отклонил соответствующее предложение депутата от партии «Зелёных» (GPS) Рафаэля Махайма (Raphaël Mahaim) 111 голосами против 70. Инициативу поддержали депутаты левых и центристских партий, включая партию «Зелёных либералов» (GLP).

Рафаэль Махайм подчеркнул, что искусственный интеллект открывает много новых возможностей, но в ряде случаев он представляет серьёзную угрозу для частной жизни, интимной сферы людей и демократических процессов. Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают так называемые дипфейки — технологии, позволяющие подделывать голос и изображение для создания убедительного, но ложного контента.

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«Последствия этого могут быть драматическими», — заявил депутат, отметив опасность таких подделок в контексте порнографии, банковского мошенничества и выборов. Он призвал к принятию превентивных мер, например, к обязательной маркировке сфальсифицированного контента и к точечным запретам на отдельные формы манипуляций.

При этом, по его мнению, такие меры не будут ущемлять сатиру, свободу выражения или художественное самовыражение. Правительство Швейцарии, выступившее против инициативы, в итоге одержало верх. Министр связи Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил, что действующее уголовное и гражданское законодательство, включая нормы о защите личной жизни, уже охватывает случаи злоупотребления дипфейками.

Введение отдельных правил он назвал избыточным, добавив, что правительством уже разрабатывается более широкое регулирование в целом сферы искусственного интеллекта. Альберт Рёшти также сообщил, что проект регулирования крупных онлайн-платформ — важный элемент будущей нормативной базы — уже готов. Ранее его обсуждение было отложено, но документ, по словам министра, будет опубликован в ближайшее время.

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