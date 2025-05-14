The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Управление искусственным интеллектом

Швейцария отказалась от законодательной борьбы с дипфейками

Депутаты не поддержали специальное законодательное регулирование процесса противодействия так называемым дипфейкам.
Депутаты не поддержали специальное законодательное регулирование процесса противодействия так называемым дипфейкам. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии не поддержал инициативу о введении законодательного регулирования противодействия так называемым дипфейкам — медиафайлам, сгенерированным искусственным интеллектом и способным вводить в заблуждение.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Во время своей внеочередной сессии Национальный совет (большая палата парламента) отклонил соответствующее предложение депутата от партии «Зелёных» (GPS) Рафаэля Махайма (Raphaël Mahaim) 111 голосами против 70. Инициативу поддержали депутаты левых и центристских партий, включая партию «Зелёных либералов» (GLP).

Рафаэль Махайм подчеркнул, что искусственный интеллект открывает много новых возможностей, но в ряде случаев он представляет серьёзную угрозу для частной жизни, интимной сферы людей и демократических процессов. Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают так называемые дипфейки — технологии, позволяющие подделывать голос и изображение для создания убедительного, но ложного контента.

Показать больше
immagine volti digitali

Показать больше

Как deepfakes влияют на наше представление о реальности?

Этот контент был опубликован на Скоро вас изобразят в образе порно-звезды, и вы ничего не сможете доказать. Ничего? Что говорит наука?

Читать далее Как deepfakes влияют на наше представление о реальности?

«Последствия этого могут быть драматическими», — заявил депутат, отметив опасность таких подделок в контексте порнографии, банковского мошенничества и выборов. Он призвал к принятию превентивных мер, например, к обязательной маркировке сфальсифицированного контента и к точечным запретам на отдельные формы манипуляций.

При этом, по его мнению, такие меры не будут ущемлять сатиру, свободу выражения или художественное самовыражение. Правительство Швейцарии, выступившее против инициативы, в итоге одержало верх. Министр связи Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил, что действующее уголовное и гражданское законодательство, включая нормы о защите личной жизни, уже охватывает случаи злоупотребления дипфейками.

Введение отдельных правил он назвал избыточным, добавив, что правительством уже разрабатывается более широкое регулирование в целом сферы искусственного интеллекта. Альберт Рёшти также сообщил, что проект регулирования крупных онлайн-платформ — важный элемент будущей нормативной базы — уже готов. Ранее его обсуждение было отложено, но документ, по словам министра, будет опубликован в ближайшее время.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Читайте также:

Показать больше
Когда машины управляют карьерой: как ИИ меняет рынок труда

Показать больше

Когда машины управляют карьерой: как ИИ меняет рынок труда

Этот контент был опубликован на Карьерное развитие работников и найм кадров все больше перекладываются на плече алгоритмов на основе искусственного интеллекта.

Читать далее Когда машины управляют карьерой: как ИИ меняет рынок труда

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
14 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
13 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Согласно материалам дела, фигуранты намеревались отправлять из Германии в Украину посылки, содержащие взрывные или зажигательные устройства.

Показать больше

В Швейцарии и Германии арестованы трое украинских граждан

Этот контент был опубликован на Шпионский след: в Швейцарии и Германии арестованы трое украинцев по делу о саботаже.

Читать далее В Швейцарии и Германии арестованы трое украинских граждан
Швейцария планирует вернуть в строй часть бывших секретных бункеров и дотов. Причина: агрессия против Украины.

Показать больше

Швейцария может вернуть в строй миномётные бункеры

Этот контент был опубликован на Швейцария планирует вернуть в строй часть бывших секретных бункеров и дотов. Причина: агрессия против Украины.

Читать далее Швейцария может вернуть в строй миномётные бункеры
Швейцарская армия призывает женщин-военнослужащих носить только спортивные бюстгальтеры.

Показать больше

В Швейцарии женщины-солдаты будут носить спортивные бюстгальтеры

Этот контент был опубликован на Швейцарская армия призывает женщин-военнослужащих носить только спортивные бюстгальтеры.

Читать далее В Швейцарии женщины-солдаты будут носить спортивные бюстгальтеры
Сдача подписей в Берне сопровождалась инцидентом, а точнее, небольшой дракой между президентом движения Mass-Voll Николасом Римольди (Nicolas Rimoldi) представителя партии EDU Самуэлем Кулльманном (Samuel Kullmann).

Показать больше

Электронный паспорт вынесут в Швейцарии на референдум

Этот контент был опубликован на Швейцария вынесет на референдум вопрос о введении в стране электронного удостоверения личности.

Читать далее Электронный паспорт вынесут в Швейцарии на референдум
Согласно расследованию SRF Investigativ, с начала вторжения России в Украину в 2022 году в Россию были поставлены более ста станков швейцарского производства, часть из которых, как удалось установить, использовалась в оборонной промышленности.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии вынесла приговор за поставки станков в Россию

Этот контент был опубликован на Менеджер швейцарской компании сознательно предоставляла SECO ложные экспортные данные.

Читать далее Прокуратура Швейцарии вынесла приговор за поставки станков в Россию
С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein).

Показать больше

Парк швейцарской виллы Рахманинова станет общедоступным

Этот контент был опубликован на С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein).

Читать далее Парк швейцарской виллы Рахманинова станет общедоступным
В ходе переговоров, прошедших в минувшие выходные, Китай и США, по данным китайской делегации, достигли «ряда важных соглашений».

Показать больше

Китай и США демонстрируют оптимизм после переговоров в Женеве

Этот контент был опубликован на В ходе переговоров, прошедших в минувшие выходные, Китай и США, по данным китайской делегации, достигли «ряда важных соглашений».

Читать далее Китай и США демонстрируют оптимизм после переговоров в Женеве
Генеральный директор компании Wisekey Карлос Морейра (Carlos Moreira) сообщил общественному телеканалу SRF, что спутник остаётся в собственности компании и сдаётся в аренду швейцарской армии в рамках партнёрских отношений

Показать больше

Швейцария берет курс на суверенную спутниковую связь

Этот контент был опубликован на Минобороны финансирует частный спутниковый проект, который может стать основой независимой системы национальной спутниковой связи.

Читать далее Швейцария берет курс на суверенную спутниковую связь
Большинство жителей Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями.

Показать больше

Швейцария хотела бы запретить детям пользоваться соцсетями

Этот контент был опубликован на Большинство жителей Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями.

Читать далее Швейцария хотела бы запретить детям пользоваться соцсетями
Президент США Дональд Трамп в субботу 10 мая 2025 года приветствовал «великий прогресс», достигнутый на переговорах между США и Китаем в Женеве по вопросу таможенных тарифов

Показать больше

Трамп: «великий прогресс» на консультациях с Китаем в Женеве

Этот контент был опубликован на Дональд Трамп приветствовал «великий прогресс», достигнутый на переговорах между США и Китаем в Женеве по вопросу таможенных тарифов.

Читать далее Трамп: «великий прогресс» на консультациях с Китаем в Женеве

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Более 77 % работников в Швейцарии применяют искусственный интеллект в профессиональной деятельности — чаще, чем в любой другой стране.

Показать больше

Швейцарцы применяют ИИ на работе — часто в нарушение правил

Этот контент был опубликован на Швейцарцы активно используют на работе искусственный интеллект — при этом половина нарушает корпоративные нормы и правила.

Читать далее Швейцарцы применяют ИИ на работе — часто в нарушение правил
Дезинформационные кампании и так называемые «операции влияния» всё чаще направлены непосредственно на Швейцарию.

Показать больше

Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

Этот контент был опубликован на Как Швейцария реагирует на угрозу гибридной войны, и каким опытом в этой сфере располагают Швеция, Франция и Великобритания?

Читать далее Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации
Кто контролирует доступ к архивам, тот управляет прошлым.

Показать больше

Искусственный интеллект работает в архиве цензором?

Этот контент был опубликован на Алгоритмы скрывают сведения даже о вполне публичных фигурах, что затрудняет доступ к источникам по новейшей истории и в итоге искажает саму историю.

Читать далее Искусственный интеллект работает в архиве цензором?
Как интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь? Образовательные курсы на эту тему пользуются большим спросом. Из программы Tagesschau от 18 января 2025 г. SRF

Показать больше

Курсы по изучению ИИ очень популярны в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Как интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь? Образовательные курсы на эту тему пользуются большим спросом.

Читать далее Курсы по изучению ИИ очень популярны в Швейцарии
В демократических странах увеличивается тревога в связи с тем, что крупные социальные платформы и искусственный интеллект (ИИ) все чаще способствуют распространению дезинформации.

Показать больше

«Если у вас нет смартфона», или Почему многие не хотят быть онлайн?

Этот контент был опубликован на Спустя почти 20 лет после появления первого iPhone многие люди сознательно отказываются от плодов цифрового просвещения.

Читать далее «Если у вас нет смартфона», или Почему многие не хотят быть онлайн?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR