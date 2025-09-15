Концерн Ypsomed начнёт производство в США в 2027 году

Симон Мишель (Simon Michel) руководит компанией Ypsomed более десяти лет. Он также входит в советы примерно десяти других организаций. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

IВ интервью SWI swissinfo.ch глава швейцарского производителя медицинской техники Ypsomed Симон Мишель (Simon Michel) пояснил, что новые американские таможенные тарифы не станут серьёзным препятствием для компании. Основной рост торгового оборота, по его словам, обеспечит спрос на лекарства от диабета и ожирения, включая Ozempic.

Швейцарский концерн Ypsomed — мировой лидер в области систем для самостоятельного подкожного введения лекарственных средств, включая шприц-ручки, используемые при диабете второго типа и ожирении. По данным индийской консалтинговой компании MarketsandMarkets Research, в период с 2024 по 2030 год рынок инъекционных устройств будет расти в среднем на 7,9% в год и достигнет 74,1 млрд долларов США (64,5 млрд швейцарских франков).

Швейцарский банк UBS прогнозирует, что объём продаж препаратов класса GLP-1 (агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1) к 2029 году вырастет до 126 млрд долларов, что связано с увеличением масштабов хронических заболеваний в мире. Концерн Ypsomed смог удачно воспользоваться благоприятной конъюнктурой. В мае 2025 года компания объявила о совокупных продажах в размере 749 млн франков за отчетный финансовый год, завершившийся 31 марта 2025 года, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом.

Симон Мишель (Simon Michel) возглавляет семейную компанию Ypsomed с 2014 года. Кроме того, он является депутатом Национального совета (Nationalrat)Внешняя ссылка, большой палаты парламента Швейцарии, а также входит в советы директоров около десятка других компаний и структур. С порталом SWI swissinfo.ch он встретился в штаб-квартире Ypsomed в Золотурне (Solothurn), чтобы обсудить вопросы, связанные с новыми таможенными тарифами США, компаниями-конкурентами и перспективами швейцарской компании в Китае.

Основной рост оборота обеспечит компании спрос на лекарства против диабета и ожирения, включая такие «блокбастеры», как Ozempic. SWI

SWI swissinfo.ch: Соединённые Штаты установили в отношении Швейцарии 39-процентные таможенные тарифы. Как это отразится на компании Ypsomed?

Симон Мишель: В ограниченной степени. Американский рынок составляет менее 10% наших продаж. Половина этого объёма приходится на Германию, другая половина — на Швейцарию. В США мы пока ничего не производим, но ещё до начала второго президентского срока Дональда Трампа мы приняли решение начать локальное производство для американского рынка уже со второй половины 2027 года. В среднесрочной перспективе доля США в наших продажах увеличится до 20%.

Кроме того, мы продаём нашу продукцию на условиях Incoterms Ex Works (EXW)Внешняя ссылка — это международный торговый стандарт, по которому продавец предоставляет товар покупателю на своём заводе или складе, а все расходы и риски доставки, включая уплату таможенных пошлин, несёт уже сам покупатель. Таким образом, американские клиенты берут на себя весь процесс ввоза продукции в США. Мы чётко даём понять, что тарифы, введённые властями США, не могут служить основанием для снижения наших цен. Это значит, что дополнительные расходы на импорт в США понесут сами клиенты. Более того, мы приняли решение, с тем чтобы избежать 39-процентного тарифа, перевести исполнение американских заказов из швейцарской компании на базу нашей немецкой дочерней структуры.

Симон Мишель во время интервью с порталом SWI swissinfo.ch в штаб-квартире Ypsomed в Золотурне (Solothurn). Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch: Что побудило вас начать производство в США?

Симон Мишель: Решение было обусловлено двумя факторами: необходимостью хеджирования геополитических рисков и стремлением обеспечить более быструю поставку продукции нашим клиентам в Америке. Цепочки поставок действительно становятся всё более регионализированными. Мы также намерены, кроме того, существенно сократить наш «углеродный след», связанный с дальними перевозками. В период до 2028 года мы инвестируем в наше американское производство около 300 млн долларов.

SWI swissinfo.ch: Насколько важны для Ypsomed препараты класса GLP-1, которые всё чаще применяются при лечении диабета второго типа и ожирения? Прогнозы по рынку выглядят сейчас крайне оптимистично.

Симон Мишель: Препараты GLP-1 открывают для нас широкие перспективы, поскольку они выпускаются в жидкой форме и могут самостоятельно вводиться пациентами с помощью наших шприц-ручек. Для миллиарда людей во всём мире, страдающих ожирением и подверженных риску более чем двух сотен сопутствующих заболеваний, инъекционные препараты GLP-1 остаются наиболее эффективным вариантом терапии. Они заметно превосходят по результативности таблетки, которые могут быть полезны лишь в случае необходимости добиться умеренной потери веса.

SWI swissinfo.ch: Как вы оцениваете деловую среду в Швейцарии, особенно с точки зрения компании в сфере медицинских технологий (medtech), такой, как Ypsomed?

Симон Мишель: В Швейцарии сформировалась хорошо организованная экосистема медтеха, во многом благодаря деятельности национального объединения компаний медицинских технологий в лице ассоциации Swiss MedtechВнешняя ссылка [я вхожу в её руководство]. В этот сектор входит около 1 400 фирм, его темпы роста вдвое превышают темп роста ВВП страны, а внешнеторговое сальдо достигает 11%.

Кроме того, отрасль пользуется благоприятными условиями реализации передовых исследований и разработок (НИОКР), что во многом связано с инженерными традициями швейцарского часового производства, требующими высокой точности, а также с развитой системой профтехобразования и с адресными налоговыми стимулами, такими как режим льготного налогообложения доходов от интеллектуальной собственности, включая налоговый вычет затрат на НИОКР (возможность списывать с налогооблагаемой базы расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прим ред. рус.).

SWI swissinfo.ch: Более половины шприц-ручек Ypsomed производится в Швейцарии. В чём преимущества такого подхода по сравнению с переносом производства в страны с более низкой стоимостью рабочей силы?

Симон Мишель: Так как наши команды сферы НИОКР находятся в Швейцарии, поэтому для нас важно поддерживать именно локальное производство, с тем чтобы в ходе внедрения технологий в серийное производство (industrialisation) и увеличения объёмов выпуска (scaling up) инженеры и исследователи могли работать вместе и быстро учиться на практике. А вот вторые, третьи и четвёртые производственные линии уже можно размещать ближе к клиентам; именно поэтому у нас есть заводы в Германии и, совсем недавно, они появились в Китае.

Чтобы защитить нашу интеллектуальную собственность, мы сохраняем ряд критически важных функций, например, проектирование и изготовление инструментов для литья пластмасс, исключительно в Швейцарии. Это уникальное ноу-хау сосредоточено «в головах» у небольшой группы доверенных сотрудников, и оно нигде не зафиксировано, ни в патентах, ни в форме коммерческой тайны.

Во время интервью Симон Мишель демонстрирует автодозатор для инъекций, разработанный компанией Ypsomed. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch: Планируете ли вы увеличивать число сотрудников за пределами Швейцарии?

Симон Мишель: Сейчас у нас около 2 000 сотрудников, работающих над производством шприц-ручек. Три четверти из них находятся в Швейцарии, а остальные — за рубежом: примерно 400 в Германии и 100 в Китае. Через 10 лет мы рассчитываем иметь около 2 000 сотрудников в Швейцарии, 1 000 в Германии и по 500 в Китае и на нашем новом предприятии в США. Однако, возможно, не все будущие сотрудники в Швейцарии будут «людьми»: некоторый функционал, особенно в области НИОКР, управления интеллектуальной собственностью и закупок, могут выполнять программы-агенты на основе систем искусственного интеллекта (ИИ). Мы активно инвестируем в ИИ, в настоящее время у нас реализуются десятки соответствующих инициатив.

SWI swissinfo.ch: Вы только что открыли производственную площадку в Китае. Насколько значим этот рынок для Ypsomed?

Симон Мишель: Китай — это огромный рынок как по числу пациентов, так и по уровню технологического развития. Наш новый завод в индустриальном парке высоких технологий в Чанчжоу (Changzhou), недалеко от Шанхая, соответствует самым строгим технологическим стандартам. Учитывая возможные в будущем геополитические риски [например, частичную изоляцию Китая от мировой экономики в результате санкций], мы спроектировали предприятие так, чтобы оно могло функционировать автономно, без зависимости от третьих стран, включая наличие местного управленческого звена.

SWI swissinfo.ch: Кто является основными конкурентом Ypsomed?

Симон Мишель: В сегменте шприц-ручек для самостоятельного введения препаратов доминируют два крупных игрока — Ypsomed и SHL Medical. Компания SHL MedicalВнешняя ссылка зарегистрирована в кантоне Цуг (Швейцария), но основные её операции сосредоточены на Тайване. Кроме того, существуют и более мелкие производители, особенно в Китае. Десять лет назад на этом рынке конкурировали восемь крупных компаний.

Компании Ypsomed и SHL приняли решение активно инвестировать в модульные платформенные технологии [аналогичные тем, что используются в автомобильной промышленности для серийного производства], что позволило разрабатывать индивидуальные решения с меньшими затратами и быстрее выводить их на рынок. Эта стратегия привела к консолидации рынка и укрепила позиции Ypsomed и SHL Medical в качестве лидеров отрасли.

«Через десять лет мы планируем иметь в Швейцарии около 2 000 сотрудников, примерно 1 000 в Германии и по 500 в Китае и на новом предприятии в США», — говорит Симон Мишель. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch: Примерно 28,5% акций компании Ypsomed торгуются на бирже SIX Swiss Exchange. Рассматривали ли вы вариант дополнительного листинга, например на Nasdaq?

Симон Мишель: Да, мы обдумывали и этот вариант. Будучи глобальным холдингом, мы могли бы провести листинг и на американской фондовой бирже, но сейчас в этом нет необходимости: швейцарская площадка нам обеспечивает достаточную видимость. У нас более 6 000 акционеров, за нами следят десяток финансовых аналитиков, а коэффициент «цена/прибыль» (P/E)Внешняя ссылка составляет у нас 60 единиц. Кроме того, листинг в США обошёлся бы нам более чем в 5 млн франков ежегодно из-за требований регулятора SECВнешняя ссылка и обязательств по квартальной отчётности. А это, разумеется, не соответствует нашей долгосрочной стратегии.

SWI swissinfo.ch: Некоторые компании, такие как Bobst и Hilti, два B2B-производителя, вообще ушли с биржи, с тем чтобы реализовать свои собственные долгосрочные стратегии. Рассматриваете ли и вы такой вариант?

Симон Мишель: Десять лет назад, когда рыночная капитализация Ypsomed была ниже 1 млрд франков, такой шаг ещё был бы возможен. Но при нынешней рыночной оценке, приближающейся к 6 млрд франков, выкуп всех акций с рынка оказался бы для моей семьи слишком дорогим делом. Тот факт, что 28,5% наших акций находится в свободном обращении, не мешает нам вести долгосрочные инновационные проекты. Более того, статус публичной компании даёт нам явные преимущества: более высокая видимость, быстрый доступ к капиталу (например, для приобретения активов), а также большая степень прозрачности. Наши годовые отчёты объёмом 150 страниц высоко ценятся как инвесторами, так и крупными фармацевтическими партнёрами.

SWI swissinfo.ch: Согласно швейцарскому законодательствуВнешняя ссылка, для публичных компаний в стране установлены целевые ориентиры: минимум 20% женщин в исполнительном руководстве и 30% в советах директоров. Компания Ypsomed пока не соответствует этим показателям. Что вы предпринимаете для того, чтобы изменить ситуацию?

Симон Мишель: Да, сейчас мы действительно не соответствуем этим целям. Я лично выступаю против гендерных квот, но мы намерены их соблюдать, начиная с замещения уходящих мужчин-руководителей женщинами. Разумеется, я не собираюсь перестраивать существующую команду или создавать формальные должности исключительно ради выполнения норматива, хотя на уровне совета директоров мы и рассматриваем возможность добавить шестого члена, чтобы достичь планки в 30%. Формально этот закон носит рекомендательный характер. Но на практике его несоблюдение ведёт к санкциям со стороны так называемых прокси-советников* и крупных институциональных инвесторов, таких как BlackRock.

«Я убеждён, что предприниматели должны быть представлены в Федеральном парламенте Швейцарии», — подчёркивает Симон Мишель. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch: Вы совмещаете сразу несколько ролей — генеральный директор Ypsomed, депутат Национального совета (Nationalrat, большая палата парламента Швейцарии) от Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), а также председатель или член советов директоров примерно десяти разных структур. Как вам удаётся справляться с таким количеством обязанностей?

Симон Мишель: В качестве SEO я выстроил сильную управленческую команду, что позволяет мне делегировать ей многие оперативные задачи. Это было особенно важно в прошлом году, когда наши продажи выросли на 38%, а штат увеличился на 800 сотрудников. Кроме того, думаю, моя команда даже рада, что я не всегда нахожусь рядом с ней! Принадлежность к семье, владеющей Ypsomed, дала мне возможность заняться и политической карьерой. Я считаю крайне важным, чтобы предприниматели были представлены в Федеральном парламенте. Дополнительный эффект от моей политической деятельности состоит в том, что она повышает узнаваемость Ypsomed в медиа, помогая компании привлекать таланты, инвесторов и клиентов.

*Прокси-советники дают рекомендации акционерам по ключевым вопросам на их общих собраниях, например, по выборам членов совета директоров, по утверждению вознаграждений топ-менеджмента или по одобрению отчётности. Их позиции во многом определяют исход голосований на таких собраниях, поэтому их негативная оценка способна серьёзно повлиять на имидж компании и снизить доверие инвесторов. — прим. ред. рус.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.