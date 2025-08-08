The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Фронтиры исследований

Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее

Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.
Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли. KEYSTONE

Учёные Высшей технической школы Цюриха совместно с китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли. Результаты, опубликованные в журнале Nature, показывают, что защитное магнитное поле существовало уже более одного миллиарда лет назад, что существенно превышает прежние оценки его возраста.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
С помощью сложных компьютерных симуляций ученые впервые продемонстрировали, что на раннем этапе истории Земли, когда всё ядро планеты представляло собой расплавленный металл и ещё не имело твёрдого внутреннего ядра наряду с нынешним жидким внешним ядром, в нём уже могли происходить процессы, обеспечивавшие генерацию устойчивого геомагнитного поля. Модель, на основе которой выполнялись расчёты, воспроизводила динамику внутренних областей планеты в условиях, максимально приближённых к реальным физическим параметрам.

Часть вычислений была проведена на суперкомпьютере Piz Daint в Лугано (Швейцария). Ведущий куратор проекта Юфэн Линь отметил, что до настоящего времени подобные расчёты в столь точных физических условиях ещё не выполнялись. По его словам, вязкость материала ядра не оказывает решающего влияния на процессы генерации магнитного поля. Магнитное поле Земли играет ключевую роль в защите биосферы планеты от космической радиации, оставаясь одним из главных условий существования жизни как в геологическом прошлом, так и в современную эпоху.

Ракета SpaceX стартует с мыса Канаверал (Флорида, США) в сентябре 2024 года: на низкую околоземную орбиту ею были выведены пять коммерческих спутников. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), за последние 20 лет число спутниковых запусков увеличилось на 50 %, а стоимость каждого из них снизилась в десять раз. Keystone

Когда спутники превращаются в мишень: Швейцария и правила для космоса

Этот контент был опубликован на Как следует вести себя в космическом околоземном пространстве? Швейцария предлагает себя в качестве посредника.

Читать далее Когда спутники превращаются в мишень: Швейцария и правила для космоса

По данным ETHZ новые результаты не только уточняют раннюю историю Земли, но и позволяют выдвигать обоснованные гипотезы о природе магнитных полей других небесных тел, включая Солнце и планеты-гиганты, такие, как Юпитер. В перспективе особое значение приобретает исследование механизмов формирования и изменения геомагнитного поля. Это особенно актуально в связи с современными геомагнитными наблюдениями, фиксирующими ускоренное смещение в последние десятилетия Северного магнитного полюса в сторону географического Северного полюса.

Все по теме Наука

Все по теме Наука

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов
Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Этот контент был опубликован на Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Читать далее Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Этот контент был опубликован на Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Читать далее Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Читать далее Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио
Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Этот контент был опубликован на Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Читать далее Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Читать далее Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии.

«Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»

Этот контент был опубликован на Таково мнение бывшего дипломата и посла Швейцарии в Германии Томаса Борера.

Читать далее «Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»
Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Этот контент был опубликован на Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Читать далее Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны
Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Этот контент был опубликован на Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Читать далее Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Швейцарские часы стали ключевым элементом в уникальной миссии по проверке теории относительности Альберта Эйнштейна на орбите Земли.

Швейцарские атомные «ходики» в космосе проверят Эйнштейна

Этот контент был опубликован на Швейцарские часы стали ключевым элементом в уникальной миссии по проверке теории относительности Альберта Эйнштейна на орбите Земли.

Читать далее Швейцарские атомные «ходики» в космосе проверят Эйнштейна
Почему на такие проекты следует тратить народные деньги? Если мы хотим понять, как возникла солнечная система, то тогда это вполне осмысленная инвестиция.

Зачем швейцарские ученые ищут лёд на кометах?

Этот контент был опубликован на Почему на такие проекты следует тратить народные деньги? Если мы хотим понять, как возникла солнечная система, то тогда это вполне осмысленная инвестиция.

Читать далее Зачем швейцарские ученые ищут лёд на кометах?
Фриц Цвикки наблюдает за Вселенной через совершенно новый на тот момент телескоп Шмидта, 1936 г.

Фриц Цвикки — швейцарский универсальный гений

Этот контент был опубликован на Он был одним из самых выдающихся астрономов и инженеров-изобретателей 20 века. Читайте у нас историю гения, по сей день не оцененного по достоинству.

Читать далее Фриц Цвикки — швейцарский универсальный гений
Thomas Zurbuchen

Цюрихский Политех заполучил на работу главного ученого НАСА

Этот контент был опубликован на Бывший руководитель научных программ NASA Томас Цурбухен вернется в Швейцарию и будет преподавать в Цюрихском Политехе (ETHZ).

Читать далее Цюрихский Политех заполучил на работу главного ученого НАСА
Jupiter

Швейцария, космос и жизнь в тени планет-гигантов

Этот контент был опубликован на А что, если бы мы нашли жизнь в океане подо льдом, который покрывает один из спутников Юпитера, Сатурна, Урана или Нептуна?

Читать далее Швейцария, космос и жизнь в тени планет-гигантов

