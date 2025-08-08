Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее
Учёные Высшей технической школы Цюриха совместно с китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли. Результаты, опубликованные в журнале Nature, показывают, что защитное магнитное поле существовало уже более одного миллиарда лет назад, что существенно превышает прежние оценки его возраста.
С помощью сложных компьютерных симуляций ученые впервые продемонстрировали, что на раннем этапе истории Земли, когда всё ядро планеты представляло собой расплавленный металл и ещё не имело твёрдого внутреннего ядра наряду с нынешним жидким внешним ядром, в нём уже могли происходить процессы, обеспечивавшие генерацию устойчивого геомагнитного поля. Модель, на основе которой выполнялись расчёты, воспроизводила динамику внутренних областей планеты в условиях, максимально приближённых к реальным физическим параметрам.
Часть вычислений была проведена на суперкомпьютере Piz Daint в Лугано (Швейцария). Ведущий куратор проекта Юфэн Линь отметил, что до настоящего времени подобные расчёты в столь точных физических условиях ещё не выполнялись. По его словам, вязкость материала ядра не оказывает решающего влияния на процессы генерации магнитного поля. Магнитное поле Земли играет ключевую роль в защите биосферы планеты от космической радиации, оставаясь одним из главных условий существования жизни как в геологическом прошлом, так и в современную эпоху.
По данным ETHZ новые результаты не только уточняют раннюю историю Земли, но и позволяют выдвигать обоснованные гипотезы о природе магнитных полей других небесных тел, включая Солнце и планеты-гиганты, такие, как Юпитер. В перспективе особое значение приобретает исследование механизмов формирования и изменения геомагнитного поля. Это особенно актуально в связи с современными геомагнитными наблюдениями, фиксирующими ускоренное смещение в последние десятилетия Северного магнитного полюса в сторону географического Северного полюса.
