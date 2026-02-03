В швейцарской «крипто-долине» будут изучать блокчейн

По словам финансового директора (министра финансов) кантона Цуг Хайнца Тэннлера (Heinz Tännler, на фото), идея посредством междисциплинарных исследований в сфере блокчейна «дать Crypto Valley Zug еще одно измерение» появилось в ходе «более чем неформального разговора». Keystone-SDA

Университет Люцерна (Universität Luzern) теперь представлен и в кантоне Цуг. На днях там был открыт Zug Institute for Blockchain Research (ZIBR), институт, инициированный и финансируемый кантоном Цуг. Его задача: исследовать последствия применения блокчейн-технологий в обществе и экономике.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Im Crypto Valley Zug werden die Folgen von Blockchain erforscht Оригинал Читать далее Im Crypto Valley Zug werden die Folgen von Blockchain erforscht

Институт будет расположен в городе Цуг недалеко от футуристического главного железнодорожного вокзала на улице Dammstrasse. По словам Бернхарда Рюче (Bernhard Rütsche) из Университета Люцерна, в НИИ уже работают два десятка исследователей. После пятилетней начальной фазы работы института их число должно вырасти до 30–40. Пока в НИИ есть девять профессорских позиций (Lehrstühle), пять из них уже заняты.

По оценке Бернхарда Рюче, этот институт по масштабу будет сопоставим с целым университетским факультетом, он станет вкладом в «процесс интернационализации Университета Люцерна». При этом ZIBR не является подразделением университета, он будет лишь организацией, аффилированной с ним. Формальным учредителем проекта выступает структура, имеющая правовую форму общественного объединения (Verein).

Кантон Цуг будет поддерживать ZIBR в первые пять лет суммой в общей сложности в 25 млн франков; средства на эту цель будут поступать за счет так называемого «минимального налога ОЭСР» (OECD-Mindeststeuer) на деятельность транснациональных корпораций. Кантон Цуг охотно называет себя швейцарской Crypto Valley. В ближайшие пять лет кантон намерен поддержать исследования по блокчейну общей суммой почти в 40 млн франков. В программу финансирования включена и Высшая школа прикладных наук Люцерна (Hochschule Luzern), которая занимается прикладными исследованиями в области блокчейна.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка Этот контент был опубликован на Президент швейцарского ЦБ отверг предложение о включении биткоина в структуру валютных резервов страны. Читать далее Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

НИИ ZIBR будет изучать влияние блокчейн-технологий на общество, экономику, право и политику. По словам Бернхарда Рюче, это должно помочь понять, как следует применять эту технологию «во благо человечества», при этом он подчеркнул, что блокчейн — это далеко не только криптовалюта. Руководителем ZIBR стал Александр Трехзель (Alexander H. Trechsel).

Он указал на то, что в Цуге базируются несколько сотен блокчейн-компаний. «Возможность вести исследования там, где эта технология развивается и применяется на практике, стала огромным плюсом». Он также подчеркнул значимость блокчейна и отметил, что у этой технологии много точек соприкосновения с искусственным интеллектом (KI). Идея создания подобного института в Цуге возникла более четырёх лет назад.

По словам финансового директора (министра финансов) кантона Цуг Хайнца Тэннлера (Heinz Tännler), представляющего Швейцарскую народную партию (SVP / UDC), намерение посредством широких междисциплинарных исследований в сфере блокчейна «дать Crypto Valley Zug еще одно измерение» появилось в ходе «более чем неформального разговора». Хайнц Тэннлер также возглавляет общественное объединение, запустившее этот проект.

Будет ли кантон финансировать новый институт после истечения первых пяти лет? Это он не уточнил, отметив лишь, что такая возможность не исключена, тем более что пока речь идёт лишь о «стартовом финансировании». При этом, подчёркивает Бернхард Рюче, НИИ ZIBR в принципе не должен финансироваться за счёт бизнеса, и он не будет выполнять заказные исследования для частного сектора экономики.

Так же по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарские банки больше не боятся биткойна Этот контент был опубликован на Более четверти всех швейцарских банков предлагают клиентам доступ к криптовалютным инвестициям, или же они планируют создать такие сервисы. Читать далее Швейцарские банки больше не боятся биткойна

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch