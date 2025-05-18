В Швейцарии прошли муниципальные референдумы

В кантоне Берн избиратели одобрили инвестиции в реконструкцию и благоустройство площади Bären-/Waisenhausplatz (73,6%). Keystone-SDA

В воскресенье, 18 мая, в Швейцарии состоялись десятки кантональных и муниципальных голосований, референдума федерального уровня на этот раз не состоялось. Ниже у нас: краткий обзор основных результатов народного волеизъявления.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Bären- und Waisenhausplatz in Bern können umgestaltet werden Оригинал Читать далее Bären- und Waisenhausplatz in Bern können umgestaltet werden

В кантоне Цюрих отклонена налоговая реформа, предусматривавшая снижение ставки налога на прибыль компаний с 7% до 6%: против высказались 54,5% голосовавших, при явке в 35,3%. В кантоне Женева сразу две конкурирующие инициативы по налоговой реформе (инициатива SVP J’y vis, j’y paie и альтернативный проект правительства) были отклонены избирателями (79,7% и 52,0% соответственно).

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Обе предложения предусматривали переход к модели налогообложения исключительно по месту жительства (вместо действующей смешанной модели с долей по месту работы). В кантоне Санкт-Галлен снова, уже в четвёртый раз с 1995 года, отклонена инициатива по либерализации времени работы магазинов. На этот раз против права магазинов работать до 21.00 высказались 64,8% граждан.

В кантоне Золотурн утверждён новый кантональный налог на собак в размере 35 франков в год (66% «за»). В кантоне Люцерн были приняты сразу две законодательные поправки: изменение закона о больницах (все лечебные учреждения вне зависимости от региона обязаны предоставлять одинаковые пакеты услуг, «за» 51,7% голосов) и частичная реформа закона о финансовом выравнивании между общинами (Teilrevision Gesetz über den Finanzausgleich, «за» 87% голосов).

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Показать больше Сегодня в Швейцарии пройдут локальные референдумы Этот контент был опубликован на Налоги, веломаршруты и социальные детективы: сегодня в Швейцарии нет федерального референдума, но зато голосования пройдут в кантонах и общинах. Читать далее Сегодня в Швейцарии пройдут локальные референдумы

В кантоне Ури граждане отклонили (50,7%) новый закон о социальной помощи, предусматривавший, в частности, возможность привлечения частных детективов для расследования случаев злоупотребления. Кроме того, с результатом 52,9% «против» не прошла народная инициатива Schneehuhn und Schneehase leben lassen, требовавшая запрета охоты на зайцев-беляков и снежных куропаток.

В кантоне Тургау народ высказался в пользу отмены налога на недвижимость (Liegenschaftensteuer, 69,0% голосов «за»). В городе Вайнфельден (кантон Тургау) на голосование выносился проект по созданию отдельного мусульманского кладбищенского участка. С незначительным перевесом голосов против (51,6%) он был отклонён.

В городе Берн значимым вопросом стал проект по модернизации общественного пространства: избиратели одобрили инвестиции в реконструкцию плавательного комплекса Marzilibad (73,4%) и благоустройство площади Bären-/Waisenhausplatz (73,6%).

В кантоне Аргау инициатива по обязательному анализу предприятиями структуры заработной платы (Initiative für Lohngleichheit durch Lohnanalysen), направленная на обеспечение равной оплаты труда мужчин и женщин, была отклонена убедительным большинством (62,8%). Вторая важная тема — налоговая реформа (Steuergesetzrevision), предусматривающая снижение налога на имущество и увеличение налоговых вычетов на детей. Она была одобрена большинством в 54,1%.

В Базеле-городском предметом референдума стал вопрос о том, как использовать дополнительные финансовые поступления от взимания глобального минимального налога с деятельности зарегистрированных в Швейцарии транснациональных корпораций (Standortförderpaket). Предлагалось направить их на стимулирование экономического развития региона.

Кроме того, граждане проголосовали по инициативе по развитию велоинфраструктуры (Veloinitiative) и по соответствующему контрпредложению. Первое предложение было одобрено большинством в 63,2%, по второму вопросу было одобрено контрпредложение (59,2%), тогда как изначальное предложение было отвергнуто (62,8%).

В кантоне Шаффхаузен предлагалось внести изменения в энергетическое и строительное законодательство (Energie- und Baugesetz), с тем чтобы ускорить развитие возобновляемых источников энергии, в том числе путём выделения специальных зон под ветряные и биогазовые энергогенерирующие установки. Это предложение было одобрено большинством в 60,1%.

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Избиратели кантона Цуг голосовали по инициативе социал-демократической партии (SP) о налогообложении финансовой «дельты», возникающей при приросте стоимости земли (Mehrwert-Initiative), а также по встречному предложению кантонального правительства. Оба предложения были отвергнуты 73,5% и 53,6% голосов граждан.

Таким образом, голосование 18 мая показало сдержанное отношение граждан к налоговым и социальным реформам и одновременно высокую поддержку градостроительных и инфраструктурных проектов. На многих участках наблюдалась умеренная явка.