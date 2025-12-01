Результаты референдумов в некоторых кантонах Швейцарии

Дорожное движение, МРОТ, избирательные права, жилищное строительство: прямая демократия в кантонах активно проявила себя и на этот раз.

Дорожное движение, МРОТ, избирательные права, жилищное строительство: прямая демократия в кантонах активно проявила себя и на этот раз.

Граждане кантона Цюрих лишили города Цюрих и Винтертур право самостоятельно устанавливать скоростной режим на своих основных автотрассах и снижать на них разрешенную максимальную скорость движения до 30 километров в час. Согласно официальным данным, 56,77 процента проголосовавших поддержали поправки в кантональное законодательство, на основании которых города Цюрих и Винтертур лишились права самостоятельно устанавливать скоростной режим на своих главных автотрассах и снижать, например, скорость движения на них до 30 километров в час.

Против этой поправки выступили только сами два города, которых поправка касалась непосредственно — Цюрих и Винтертур. Явка на референдум составила 46,6 процента. Поправка стала результатом парламентской инициативы, запущенной партиями правого центра: партией «Либералы» (FDP) и Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei, SVP). Поводом послужили планы властей городов Цюрих и Винтертур постепенно вводить на основных трассах скоростной режим на уровне 30 километров в час. В 2021 году жители Цюриха уже одобряли генеральный план, предусматривающий такие ограничения на большей части городской уличной сети.

До воскресного голосования эти два крупнейших города кантона (Цюрих и Винтертур) обладали полномочиями самостоятельно устанавливать скоростной режим на своих главных дорогах. Поправка фактически лишает их этого права. Правительство кантона Цюрих поддержало данное изменение. По его мнению, снижение предельной скорости на дорогах, где сегодня действует лимит в 50 километров в час, увеличивает время поездок на общественном транспорте, что делает его менее привлекательным, кроме того, такой скоростной режим может осложнить работу экстренных служб спасения.

Социал-демократическая партия (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), «Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), Партия «Зелёные либералы» (glp), Альтернативный список (AL) и Евангелическая народная партия (EVP) выступали против этой поправки. Они обвинили её сторонников в том, что те игнорируют интересы городов, тем более что движение со скоростью 30 километров в час «способствует безопасности и снижает шумовое воздействие транспорта на окружающее пространство». Федеральное правительство Швейцарии со своей стороны не намерено вводить общий запрет на введение режима движения со скоростью 30 километров в час на основных магистралях.

Избиратели кантона Цюрих также одобрили (хотя и всего-то большинством в 51,01% голосов) увеличение фонда поддержки жилищного строительства со 180 миллионов до 360 миллионов франков. Эта мера была предложена в качестве альтернативы левой инициативе, предусматривающей передаче общинам / муниципальным образованиям преимущественного права покупки при продаже крупных объектов недвижимости. Это предложение было также отвергнуто 59,33% голосов. Вновь только Цюрих и Винтертур проголосовали иначе, чем остальная часть кантона.

Граждане кантона также отклонили предложение закрепить в кантональной конституции гарантии «права на информационную безопасность», «права не находиться под постоянным наблюдением», а также обязанность кантона обеспечивать «защиту фундаментальных прав в цифровой среде». Отвергнуты были (55,63 процента голосов) как контрпроект, так и собственно инициатива Пиратской партии (74,61 процента голосов), более радикальная и предусматривающая, среди прочего, «право на офлайн-жизнь» и «право быть забытым».

Кроме того, 51,07 процента избирателей кантона Цюрих отказались увеличивать бюджет фонда, из которого выплачиваются субсидии с целью компенсации удорожания страховых премий в области ОМС. К нынешнему бюджету в размере примерно 1,3 миллиарда франков предлагалось добавить ещё 50 миллионов франков. Референдум против этой поправки инициировали Швейцарская народная партия (SVP) и Партия «Либералы» (FDP).

В кантоне Фрибур была отвергнута инициатива левых партий и профсоюзов о введении кантонального МРОТ: она была отклонена 53,54% голосов при явке 40,6 процента. Граждане кантона Во, постоянно проживающие за рубежом, теперь смогут участвовать в выборах в Совет кантонов так же, как они уже участвуют в выборах в Национальный совет. За эту поправку проголосовали 63,9 процента участников референдума при явке около 42 процентов. Новая норма коснется примерно 25 000 граждан кантона, живущих за границей.

Они смогут теперь не только голосовать, но и выдвигать свои кандидатуры на выборные должности. Однако в случае избрания им придётся возвращаться жить в кантон. Во стал четырнадцатым кантоном, предоставившим диаспоре такое право. Кроме того, в этом кантоне была отвергнута инициатива движения Ag!ssons, поддержанная левыми партиями и предусматривавшая предоставление иностранцам права участвовать в кантональных выборах и референдумах при условии, что они прожили в Швейцарии не менее десяти лет и в этом кантоне не менее трёх лет. За инициативу проголосовали только 36,4 процента граждан, против — 63,6 процента.

