Референдум по налогу на наследство пугает богатых швейцарцев

Юристы и банкиры предупреждают: Швейцария может по примеру Великобритании столкнуться с массовым исходом состоятельных людей. Keystone

Юристы и банкиры предупреждают: Швейцария может по примеру Великобритании столкнуться с массовым исходом состоятельных людей. А причиной станет предстоящий референдум о введении 50-процентного налога на наследование для сверхбогатых.

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В ноябре 2025 года альпийская республика проведёт всенародное голосование о введении федерального налога на наследование и дарение в сумме свыше 50 миллионов швейцарских франков (около 61 миллиона долларов США). В отличие от действующих в настоящее время аналогичных кантональных сборов, которые тоже никуда не денутся, данная инициатива не предусматривает освобождения от налога супругов и прямых наследников.

Грядущее голосование следует рассматривать в контексте налоговой реформы в Великобритании: повышение налога на наследство для нерезидентов, владеющих активами по всему миру, уже вызвало оттуда отток богатых иностранцев. Сейчас власти Соединённого Королевства рассматривают возможность отмены этой меры, а тем временем такие юрисдикции, как Дубай и даже Италия уже предусмотрительно активизировали усилия по привлечению этих состоятельных людей к себе.

Внешний контент

«Для Швейцарии момент (проведения референдума о налоге на наследование) оказался крайне неудачным, шанс привлечь тех, кто покидает Великобританию, упущен, а политический ущерб уже нанесён», — говорит Джорджия Фотиу (Georgia Fotiou), юрист фирмы Staiger Law, специализирующаяся на консультировании частных клиентов. «(Перспектива отмены такого налога в Великобритании) мало кого остановила, при этом многие (такие налоговые беженцы) выбрали себе на жительство Италию, Грецию, ОАЭ и другие страны».

Инициатива о введении налога на наследование была предложена в 2022 году крайне левой молодежной организацией партии социалистов (JuSo) в качестве способа привлечения средств для противодействия «климатическому кризису». По швейцарскому законодательству подобные предложения могут быть вынесены на референдум, если под ними удается собрать 100 тысяч подписей граждан.

«И вот вся страна вынуждена голосовать по этому предложению просто потому, что оно существует, и это создаёт совершенно ненужную правовую и налоговую неопределённость, — говорит Фредерик Роша (Frédéric Rochat), управляющий партнёр женевского банка Lombard Odier. — Один факт его существования уже вреден для инвестиционного климата страны». Он добавляет далее, что новый налог также затронет владельцев тысяч малых и средних предприятий, а также предпринимательские династии по всей стране, которые зачастую как раз реинвестируют унаследованный капитал в бизнес.

«Катастрофа для Швейцарии»

Петер Шпулер (Peter Spuhler), владелец концерна Stadler Rail, производящего трамваи, железнодорожные вагоны и локомотивы, и один из самых состоятельных людей Швейцарии, назвал эту инициативу «катастрофой для страны». По его словам, его наследникам может потребоваться выплатить налогов до 2 миллиардов швейцарских франков. По его мнению, уже одна перспектива введения такого налога угрожает репутации Швейцарии в качестве стабильной и предсказуемой юрисдикции, что особенно заметно на фоне недавних потрясений — краха Credit Suisse и ужесточения общего финансового регулирования.

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«Швейцария всегда предлагала выгодные условия в части налога на наследство и дарение, — говорит Стефан Пиллер (Stefan Piller), глава налогового и юридического отдела цюрихской консалтинговой компании BDO. — Мы консультируем несколько крупных семейных компаний, и для них это станет серьёзной проблемой». Предложенный налог сделает Швейцарию менее конкурентоспособной на фоне других юрисдикций: в Италии налог на наследство составляет от 4% до 8%, а в Дубае и Гонконге такого налога нет вовсе.

Объединение предпринимателей Economiesuisse заявило на днях, что данная инициатива «подрывает позиции Швейцарии как надёжной и стабильной международной бизнес-площадки». С приближением голосования некоторые состоятельные люди уже уезжают из страны, другие отказываются от планов по переезду в Швейцарию. По словам Фредерика Роша, в банке Lombard Odier «уже есть швейцарские семьи, которые приняли решение не рисковать и уехать до референдума».

Зарубежные клиенты также откладывают или отменяют планы переезда в Швейцарию из-за «чрезвычайно вредной» налоговой инициативы, усиливающей экономическую и финансовую неопределённость. Один из частных банкиров Цюриха сообщил, что его ключевой клиент уже сменил налоговое резидентство и в преддверии голосования переехал в Княжество Лихтенштейн (Liechtenstein). По его словам, подтолкнула клиента к переезду понимание того, что даже если эта инициатива и будет отклонена, то все равно возможность повторного голосования по такому предложению в будущем (создает для него неприемлемую степень финансовой неопределенности).

Пока, как отмечают другие банки, капитал в Швейцарию притекает довольно стабильно: страна всё ещё остаётся финансовым убежищем, а особенно в условиях нынешней глобальной нестабильности. «Сейчас, учитывая волатильность на международных рынках, мы наблюдаем значительный приток средств в страну из самых разных регионов мира», — говорит руководитель одного из швейцарских частных банков. Особенно активно, по его словам, переводят в Швейцарию свои активы американцы, обеспокоенные политической ситуацией у себя на родине, вступившей в эпоху нового президентства Дональда Трампа (Donald Trump).

«Нужно подавляющее большинство»

А вот Кристиан Кэлин (Christian Kälin), глава лондонской консалтинговой компании Henley & Partners, специализирующейся на вопросах гражданства и инвестиционной миграции, заявил, что не считает инициативу молодых социалистов сколько-нибудь серьёзным ударом по деловой привлекательности Швейцарии. «Да, мы видели, что некоторые клиенты предпочли подождать, чтобы увидеть, примут ли этот налог, — говорит он. — Но, честно говоря, те, с кем мы работаем, достаточно умны и понимают: в Швейцарии такие нововведения просто так не проходят».

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Федеральный совет (Bundesrat), правительство Швейцарии, а также обе палаты парламента уже отклонили инициативу. Эксперты оценивают шансы её одобрения на референдуме 30 ноября в качестве весьма низких, учитывая традиционную неприязнь швейцарцев к налогам на состояние. А ведь для одобрения инициативы требуется так называемое двойное большинство: то есть она требует как большинства голосов граждан, так и большинства из 26 кантонов страны.

Тем не менее, Ф. Роша предупреждает: если инициатива будет отклонена минимальным процентов голосов, то эта тема наверняка будет снова через несколько лет поставлена на политическую повестку дня, что нанесёт репутации Швейцарии как предсказуемой и стабильной юрисдикции значительный ущерб. «Эта инициатива должна быть отклонена подавляющим большинством голосов, только тогда этот вопрос будет закрыт как минимум на 20 следующих лет», — заключает он.

Copyright The Financial Times Limited 2025

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