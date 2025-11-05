«200 франков достаточно»? Решать народу на референдуме

На референдум 8 марта 2026 года вынесены, в том числе, налоговая реформа и предложение сократить бюджет общественных СМИ наполовину. Keystone-SDA

Весной 2026 года граждане Швейцарии смогут высказаться сразу по четырём федеральным законодательным инициативам, среди них два особо значимых проекта: о введении так называемого индивидуального налогообложения и об изменении финансирования общественных электронных СМИ (SRG-Initiative).

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

Deutsch de Stimmvolk entscheidet im März über Steuerreform und SRG-Initiative Оригинал Читать далее Stimmvolk entscheidet im März über Steuerreform und SRG-Initiative

Федеральный совет (Bundesrat) утвердил перечень инициатив, готовых к вынесению на голосование весной следующего года. В этот день гражданам будет предложено одобрить или отвергнуть так называемую инициативу о сокращении вдвое бюджета общественного медиахолдинга SRG (Halbierungsinitiative, этот портал входит в его структуру), инициативу о сохранении наличных денег в обращении (Bargeld-Initiative), инициативу о создании климатического фонда (Klimafonds-Initiative) и проект Федерального закона о введении индивидуального налогообложения.

Как уточнил Федеральный совет, все четыре инициативы будут вынесены на голосование одновременно. Одной из них станет народная инициатива «200 франков — достаточно! / SRG-Initiative», выдвинутая представителями Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC). Она предусматривает снижение ежегодного медиа-сбора с нынешних 335 до 200 франков и освобождение компаний от уплаты этого взноса. Федеральный совет уже пошёл навстречу авторам инициативы: в 2025 году он постановил снизить размер медиа-сбора (взимаемого компанией Serafe, организующей систему расчётов) до 300 франков в год на домохозяйство, не дожидаясь итогов голосования на референдуме.

Законопроект и контрпроект

Второй вопрос — инициатива Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten / Bargeld ist Freiheit («За независимую и свободную швейцарскую валюту в виде монет и банкнот / Наличные — это свобода»), которую сопровождает прямой контрпроект правительства — Постановление правительства о швейцарской валюте и об обеспечении наличного денежного обращения (Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung).

Это будет первый с 2010 года федеральный референдум, на который одновременно выносятся и народная инициатива, и контрпроект — с последующим уточняющим вопросом (Stichfrage): «Какой из вариантов вы предпочитаете в случае, если оба получат поддержку народа и кантонов?» Граждане страны смогут проголосовать отдельно по инициативе и по контрпроекту — поддержать или отклонить каждый из них. В уточняющем вопросе им предложат указать, какой вариант они предпочитают, если оба проекта будут одобрены.

«Денежная» инициатива, выдвинутая либертарианским движением Freiheitliche Bewegung Schweiz, требует закрепить в Федеральной конституции обязанность государства обеспечивать постоянную доступность для граждан наличных банкнот и монет. Кроме того, если швейцарский франк когда-либо будет заменён другой валютой, решение об этом должны принять народ и кантоны — на основании принципа «двойного большинства».

Энергия, климат и «Фонд будущего»

Третьим пунктом станет инициатива «За справедливую энергетическую и климатическую политику: инвестиции в благосостояние, занятость и охрану окружающей среды / Klimafonds-Initiative», выдвинутая Социал-демократической партией Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) и партией «Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS). Авторы инициативы требуют создать специальный климатический фонд, средства которого направлялись бы на развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности зданий и декарбонизацию транспорта и промышленности.

Согласно тексту инициативы, федеральный центр должен будет ежегодно вносить в этот фонд сумму, равную 0,5–1 % ВВП страны, что сегодня соответствует от 3,9 до 7,7 млрд франков. Расходы на климатические программы при этом не должны подпадать под действие бюджетного правила «долгового тормоза» (Schuldenbremse), ограничивающего государственные расходы.

Смена налоговой парадигмы

Введение системы индивидуального налогообложения призвано устранить так называемое «брачное наказание» (Heiratsstrafe) — неравное налоговое положение женатых пар и незарегистрированных партнёров. Согласно новому принципу, каждый человек будет обязан подавать собственную налоговую декларацию, независимо от семейного статуса. Это станет структурным изменением всей налоговой системы страны.

В июле 2025 года межпартийный комитет инициировал референдум против принятого Федеральным парламентом «Закона об индивидуальном налогообложении». В его состав вошли представители Швейцарской народной партии (SVP / UDC), партии «Центр» (Die Mitte), Евангелической народной партии (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP) и Федерально-демократического союза (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU). Одновременно впервые за многие годы этот законопроект также стал предметом так называемого кантонального референдума (Kantonsreferendum).

Против этого закона наряду с кантоном Аргау (Aargau) выступили кантоны Санкт-Галлен (St. Gallen), Тургау (Thurgau), Швиц (Schwyz), Обвальден (Obwalden), оба Аппенцелля — Внутренний (Appenzell Innerrhoden) и Внешний (Appenzell Ausserrhoden), а также Вале (Wallis). Чтобы кантональный референдум состоялся, его должны поддержать не менее восьми субъектов федерации. Однако ряд других кантонов с минимальным перевесом голосов выступил против этой инициативы. Среди них — Люцерн (Luzern), Золотурн (Solothurn), Шаффхаузен (Schaffhausen) и Гларус (Glarus).

