Швейцарская демократия

Почему электронный паспорт одобрили лишь со второго раза?

Швейцарские граждане голосовали по вопросу о введении электронного удостоверения личности два раза. Но по какой причине? Мы объясняем, почему иногда они возвращаются: вопросы, по которым вроде бы народ голосовал, и не один раз.

Как репортёр я освещаю те события, связанные с проблемами демократии, где швейцарская точка зрения становится особенно актуальной. Я швейцарец, и меня давно интересует, как в результате публичных дискуссий формируется общество.

Я работаю с мультимедийным контентом. Готовлю видеоролики и фотографии для разных онлайн-каналов SWI swissinfo.ch и работаю в качестве фоторедактора. Получила степень бакалавра в области производства мультимедийных материалов и прошла стажировку в качестве медиаматика.

Хотите узнать больше о том, как сочетаются в Швейцарии инструменты прямой и представительной демократии? В этой статье вы найдете исчерпывающие объяснения:

Многие хотели бы, чтобы референдумы, подобные швейцарским, проводились и у них в стране тоже. Но как работает эта система?

Швейцарская демократия

А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Этот контент был опубликован на Швейцария сочетает представительную парламентскую демократию с инструментами прямого народного волеизъявления.

Читать далее А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

