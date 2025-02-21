Дело Магнитского: банки перед выбором — закон Швейцарии или санкции США

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

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Высшая судебная инстанция Швейцарии своим постановлением Внешняя ссылка по делу Магнитского может поставить банки перед выбором между соблюдением национального законодательства и риском нарушить международное право.

Эксперты предупреждают, что швейцарские банки могут попасть под санкции США, если переведут средства российским клиентам, как это позволяет судебное решение. Федеральный суд Швейцарии, высшая судебная инстанция страны, 21 января отклонилВнешняя ссылка апелляцию британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.

Фонд оспаривал решение Федерального уголовного суда 2022 года, который постановил, что Hermitage не является потерпевшей стороной в деле, связанном c масштабным хищением средств из российского бюджета, о котором говорил российский юрист Сергей Магнитский, погибший в 2009 году в тюрьме. После его смерти были обнаружены следы пыток и избиений. Магнитский занимался расследованием масштабных хищений из российского бюджета.

Решение также позволяет швейцарским банкам, включая UBS и Credit Suisse, вернуть трем российским гражданам, связанным с крупным налоговым мошенничеством, эквивалент 14 миллионов швейцарских франков (из 18 миллионов, которые ранее были заморожены).

Дело касается мошеннической схемы на сумму около 230 миллионов долларов, которую раскрыл Магнитский, представляя интересы Hermitage Capital Management. Через сложную схему отмывания денег эти средства были выведены в несколько стран, включая Швейцарию.

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Решение суда вызывает вопросы, в том числе о том, не поставит ли оно швейцарские банки в положение нарушителей международного права. Трое российских граждан, которым должны вернуть средства, находятся под санкциями в США, Великобритании, Канады и Австралии.

Это означает, что швейцарским банкам придется тщательно оценивать риски возможного нарушения санкций США. Пока остается неясным, последуют ли банки решению Федерального суда Швейцарии и разморозят ли средства.

Решение суда также означает, что Hermitage исчерпал все юридические возможности для обжалования в Швейцарии. 31 января Hermitage Capital Management заявил, что возвращение замороженных средств россиянам, находящимся под санкциями, является серьезным нарушением международных санкций, а также обязательств Швейцарии по Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (pdfВнешняя ссылка) и Конвенции ООН против коррупции (pdfВнешняя ссылка).

На вопрос SWI swissinfo.ch о том, нарушат ли швейцарские банки международное право, если вернут средства, Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) дала уклончивый ответ: «Банки в Швейцарии строго соблюдают все применимые законы и правила, включая санкции, наложенные Швейцарией, международными и наднациональными органами».

Десятилетие судебных разбирательств

Этот новый поворот в деле Магнитского вновь ставит Швейцарию в противоречие с судебными решениями стран, где были спрятаны средства, включая США и Великобританию. В этих странах Hermitage был признан потерпевшей стороной российской мошеннической схемы. Средства, связанные с мошенничеством, были либо конфискованы, либо выплачены в рамках урегулирования с властями.

Кто из россиян может получить деньги со счетов в швейцарских банках? Дмитрий Клюев: был признан архитектором аферы на 230 миллионов долларов. Находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Австралии. Владлен Степанов и Ольга Степанова: ранее супруги, находящиеся под санкциями США, Канады, Великобритании и Австралии. Денис Кацыв: находился под следствием по делу об отмывании денег в США, Нидерландах и Израиле. В 2017 году урегулировал дело с властями США за 6 миллионов долларов, а в 2024 году — с властями Нидерландов за 3 миллиона евро.

В 2011 году Генпрокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft, BA) начала расследование по делу об отмывании средств, в котором Hermitage выступал в качестве гражданского истца. В 2021 году дело было официально закрытоВнешняя ссылка, поскольку прокурор пришел к выводу, что имеющихся доказательств недостаточно для предъявления обвинений кому-либо в Швейцарии.

В ходе расследования Генпрокуратура Швейцарии заморозила 18 миллионов швейцарских франков на трех счетах в банках UBS и Credit Suisse (ныне дочерняя компания UBS), связанных с российскими гражданами. Однако швейцарские власти смогли доказать связь с делом Магнитского лишь для 4 миллионов из замороженных средств, конфисковав эту сумму и разрешив вернуть оставшиеся 14 миллионов российским владельцам. Hermitage попытался обжаловать постановление Генпрокуратуры Швейцарии (BA) в Федеральном уголовном суде в Беллинцоне, однако апелляция была отклоненаВнешняя ссылка.

В 2022 году Hermitage подал новую апелляциюВнешняя ссылка в Федеральный суд. Однако Верховный суд постановил, что не обнаружил никаких признаков того, что Hermitage Capital Management «понес какой-либо прямой ущерб от предполагаемых правонарушений».

Как украсть 230 млн долларов из российской казны Корреспонденты «Новой газеты» и международного консорциума журналистов-расследователей OCCRP подробно описали схему хищения, использованную в деле Магнитского. Российские правоохранители конфисковали документы и печати российских дочерних структур британской инвестиционной компании Hermitage Fund, а затем использовали их для переоформления права собственности на другое имя. Далее ряд подставных компаний-пустышек, учрежденных теми же лицами, предъявили фиктивные финансовые претензии к украденным «дочерним компаниям» фонда Hermitage. Эти фирмы, выступая одновременно истцами и ответчиками, убедили российские арбитражные суды вынести решения, создающие видимость огромных убытков, полностью обнуляющих первоначальный доход. Затем, вооружившись документами, «доказывающими», что компания не получала никакой прибыли, злоумышленники подали иск о возмещении $230 млн, ранее выплаченных в российскую казну в виде налога на прибыль. Полученные таким образом деньги выводились за границу через сеть офшорных счетов.

Нарушают ли швейцарские банки санкции США по делу Магнитского?

После решения суда основатель и глава Hermitage Билл Браудер заявил о намерении добиваться санкций против швейцарских должностных лиц, причастных к возвращению средств россиянам в рамках этого громкого дела, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

В интервью SWI swissinfo.ch Браудер пояснил, что будет работать с Хельсинкской комиссией — независимым агентством правительства США, занимающимся защитой прав человека и экономическим сотрудничеством в 57 странах. Цель — в соответствии с актом Магнитского ввести санкции против швейцарских чиновников, закрывавших глаза на коррупцию в швейцарских правоохранительных органах, что и привело к решению вернуть средства находящимся под санкциями россиянам.

В число этих должностных лиц входит бывший генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, который курировал большую часть дела Магнитского, а также его тогдашние ближайшие соратники.

Основные юридические риски

Банки UBS и Credit Suisse (теперь часть UBS) оказались в сложном положении: либо выполнить решение швейцарского суда и рисковать санкциями США, либо его игнорировать, вступая в конфликт с системой. После вынесения решения инвестиционный фонд направил письмо руководству UBS, подробно изложив потенциальные юридические риски для банков, переводящих средства лицам, находящимся под санкциями.

Несмотря на решение Федерального суда Швейцарии, финансовые учреждения остаются подчиненными нормативным требованиям США, Великобритании, ЕС и других стран. В письме Hermitage руководству UBS отмечается, что переводы средств лицам, находящимся под санкциями, могут привести к серьезным штрафам.

В случае нарушения американских санкций Минфин США может наложить серьезные штрафы в соответствии с закономВнешняя ссылка «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Гражданская и уголовная ответственность, включая тройной ущерб, также может возникнуть в соответствии с другими законами США. К ним относятся закон «О коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкета (RICO)» и закон «О борьбе с терроризмом (ATA)». В 2014 году BNP Paribas был оштрафован США на 8,9 миллиарда долларов за транзакции организациям, находящимся под санкциями, а в 2012 году HSBC был оштрафован на 1,9 миллиарда долларов за отмывание средств и нарушение санкций.

Когда SWI swissinfo.ch обратился в UBS, который также ведет деятельность в США, банк не смог уточнить, какие шаги намерен предпринять в отношении замороженных средств. «Как глобальное финансовое учреждение, UBS соблюдает все применимые правовые и нормативные требования, а также санкционные режимы в различных юрисдикциях, включая ООН, Швейцарию, ЕС, Великобританию и США», — сообщили в банке.

Политический или юридический вопрос?

Госсекретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), который отвечает за соблюдение санкционного режима, подтвердил, что страна придерживается санкций ЕС против России и российских граждан, но не обязана соблюдать санкции США.

Согласно данным SECO, лица, владеющие активами в Швейцарии и связанные с делом Hermitage/Browder, не включены в санкционные списки Евросоюза. Это означает, что их средства по факту не подлежат заморозке ни в ЕС, ни в Швейцарии в рамках действующих санкционных режимов. «Санкции, введенные третьими странами, такими как США, не имеют юридической силы в Швейцарии», — сообщили в SECO по электронной почте.

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В то же время в ведомстве отметили, что банки нередко учитывают иностранные санкции, чтобы минимизировать риски. По мнению нескольких экспертов, с которыми связался SWI, швейцарские банки могут столкнуться с ответными мерами со стороны США, если выполнят решение швейцарского суда о разблокировке активов.

«Банк UBS, скорее всего, откажется [разблокировать средства], поскольку санкции США представляют для него гораздо большую угрозу, чем возможный судебный иск со стороны россиян, добивающихся возврата своих активов. UBS просто заявит, что не может провести такую транзакцию», — считает Марк Пит (Mark Pieth), бывший глава отдела по борьбе с экономической и организованной преступностью в Министерстве юстиции и полиции Швейцарии. Пит — известный эксперт в области борьбы с коррупцией. В настоящее время он возглавляет международную юридическую фирму, специализирующуюся на антикоррупционном праве и швейцарском уголовном законодательстве.

По мнению Пита, UBS не захочет рисковать политической поддержкой в США. Эксперт видит в этом деле как политические, так и юридические проблемы. «Банки, вероятно, внесли свой вклад в различные политические кампании, в том числе в кампанию [президента США Дональда] Трампа, чтобы оставаться на правильной стороне власти, — говорит он. — И республиканцы, и демократы, судя по всему, готовы оказывать давление на швейцарские банки, создавая серьезные риски для UBS. В такой ситуации банк, скорее всего, воздержится от действий».

Ранее расследование SWI показало, что Швейцария уже допускала провалы в рамках глобального дела о российском налоговом мошенничестве. В частности, страна не приняла должных мер в отношении 10 миллионов швейцарских франков, предположительно незаконных.

Оригинальный текст написан Еленой Серветтаз на английском языке, редактор — Вирджини Манжен. Перевод текста на русский язык и редактура — Русскоязычная редакция SWI swissinfo.

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