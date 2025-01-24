Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки

ВЭФ важен не только для экономики, но и для политики. Швейцария, будучи страной-организатором, стремится показать себя в наилучшем свете. Keystone / Laurent Gillieron

Форум в Давосе традиционно служит для Швейцарии площадкой торгово-экономической дипломатии. В этом году её активность на ВЭФ была особенно заметной.

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Едва Всемирный экономический форум 2025 в пятницу днём официально завершился, как швейцарское правительство уже разослало пресс-релизВнешняя ссылка под заголовком: «Давос: мощный сигнал в поддержку ВТО и норм регламентированной мировой торговой системы».

На первый взгляд этот акцент мог показаться весьма неожиданным, учитывая, что основное внимание Форума было сосредоточено на выступлениях Д. Трампа и президента Аргентины Хавьера Милея, продвигающих прямо противоположный подход — отход от глобализированной мировой экономики в пользу националистической внешнеторговой политики, сопровождаемой консервативным социальным курсом.

Однако внимательный взгляд показывает, что такая модель устраивает далеко не всех. Всемирный экономический форум — это не только площадка для диалога мировых элит, но ещё и важная арена для обсуждения и анонсирования дипломатических инициатив. Швейцария, будучи хозяйкой форума, активно использует его для продвижения своих собственных интересов. В этом году на ВЭФ присутствовали шесть из семи членов Федерального совета Швейцарии (кабмина страны).

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Ниже приведены ключевые события, связанные с дипломатической деятельностью Швейцарии на ВЭФ-2025.

Два новых соглашения о свободной торговле (ССТ)

Всемирный экономический форум предоставил швейцарскому правительству заметную платформу для заключения сразу двух новых соглашений о свободной торговле (ССТ): одно с Косово, другое с Таиландом. Точнее, оба этих соглашения подписаны между этими странами и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), членом которой является Швейцария. Однако часто именно Швейцария берет на себя ведущую роль в таких переговорах. Объем торговли Швейцарии с обоими государствами пока остается относительно скромным, но подписание двух новых ССТ ярко демонстрирует особенности нынешнего курса Швейцарии в сфере внешнеэкономической политики.

Будучи относительно небольшой экономикой, Швейцария в значительной степени зависит как от международной торговли, так и от надежных правил экономического взаимодействия — как в многостороннем, так и в двустороннем формате. «Нужно помнить, что соглашения о свободной торговле обеспечивают не только преимущества в области таможенных пошлин, но и определенную правовую защиту для бизнеса», — отметил министр экономики Ги Пармелен. По его словам, сейчас ведутся переговоры о новых ССТ, а также пересмотр ряда действующих соглашений.

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Показать больше Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией? Этот контент был опубликован на Швейцария заключила с 45 странами или группами стран в общей сложности 35 соглашений о свободной торговле (ССТ). Кому они выгодны? Читать далее Кому выгодны соглашения о свободной торговле со Швейцарией?

Кроме того, как подчеркнул министр, Швейцарию с Косово и Таиландом связывают тесные социальные связи. Обе страны имеют крупные диаспоры в Швейцарии, что способствует активизации двусторонних экономических связей. Таиланд уже давно служит опорной точкой и плацдармом для швейцарских компаний в Юго-Восточной Азии, а взаимодействие между Берном и Приштиной традиционно отличается особой интенсивностью.

Приглашение в Буэнос-Айрес

Соглашение о свободной торговле с ассоциацией МЕРКОСУР остается одним из приоритетов для Швейцарии, и этот вопрос давно находится на повестке дня швейцарского правительства. Именно поэтому аргентинский президент Хавьер Милей стал одним из важнейших гостей для Швейцарии на Всемирном экономическом форуме. Милей даже назвал себя поклонником Швейцарии, что не помешало «человеку с бензопилой» выступить с резкой критикой западных элит, назвать современную мировую экологическую политику «фанатичной» и осудить «эпидемию воукизма».

Однако за пределами этой сцены, в ходе «исключительно теплой двусторонней встречи», Х. Милей пригласил президента Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер посетить Буэнос-Айрес. Для Швейцарии это приглашение выглядит весьма привлекательным. Миллей заверил Келлер-Зуттер, что переговоры по соглашению с МЕРКОСУР «продвигаются успешно». Несмотря на всю критику Миллея, находящаяся в кризисе аргентинская экономика активно ищет пути для своих стабилизации и восстановления.

Гибель швейцарского гражданина в Иране

Между Швейцарией и Ираном разворачивается трагическая история: недавно в иранской тюрьме скончался швейцарский гражданин. Иранские власти обвинили его в шпионаже. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на Всемирном экономическом форуме потребовал от вице-президента Ирана Джавада Зарифа разъяснений по этому делу.

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Показать больше Швейцарские заключенные за границей: кто они? Этот контент был опубликован на В тюрьмах других стран, иногда в тяжелейших условиях, содержатся в настоящее время более 200 швейцарских граждан. Читать далее Швейцарские заключенные за границей: кто они?

Иран неоднократно обвиняли в «дипломатии заложников», однако в данном случае прямых доказательств этого пока нет. Иран занимает важное место в швейцарской дипломатии: Швейцария представляет интересы США в Иране, что обеспечивает ей прямой канал связи с Тегераном и Вашингтоном. По этой причине швейцарские власти, как правило, крайне сдержанно комментируют консульские вопросы.

Этот случай напоминает о другой загадочной гибели: в мае 2021 года в Тегеране погибла швейцарская сотрудница дипломатического представительства. Иранские власти квалифицировали это происшествие как самоубийство. Первоначально швейцарская сторона рассматривала версию убийства, однако позже также пришла к выводу о суициде. Тем не менее расследование дела оказалось затруднено, а в перевезенном в Швейцарию теле отсутствовали важные внутренние органы.

Внешний контент Meeting with Iranian Vice President Zarif in Davos. In the current delicate geopolitical context, Switzerland remains engaged in dialogue with Iran and stands ready to contribute diplomatically to help de-escalate tensions in the region. pic.twitter.com/APeLmJ0aMRВнешняя ссылка — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) January 22, 2025 Внешняя ссылка

Каковы дальнейшие шаги в отношении Украины?

Будучи нейтральной страной, Швейцария не оказывает Украине прямой и косвенной военной поддержки, сосредотачиваясь только на гуманитарной помощи и дипломатической поддержке. Например, на прошлогоднем Всемирном экономическом форуме (WEF) в 2024 году была анонсирована Бюргенштокская конференция, которая состоялась затем летом в Швейцарии и стала крупнейшим мероприятием подобного рода с момента начала российского вторжения в Украину. В этом году ничего столь масштабного объявлено не было. Тем не менее в Давосе вновь обсуждалась возможность предоставления Швейцарии права защищать интересы Украины в России.

Трамп, Зеленский, Шольц, Келлер-Зуттер, Урсула фон дер Ляйен: основные выступления в Давосе – главные тезисы Возвращение Дональда Трампа в президентское кресло оказало значительное влияние на работу Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Это особенно проявилось в выступлениях ключевых спикеров в Давосе. Однако самой ожидаемой стала речь самого Трампа. Дональд Трамп критикует ЕС В своём видеообращении Дональд Трамп заявил, что в США происходит «революция здравого смысла», которая, по его словам, принесёт пользу всему миру, вступающему в эпоху мира и процветания. В то же время он пригрозил введением жёстких таможенных пошлин на импорт и призвал компании переносить производство в США. «При администрации Трампа не будет лучшего места в мире для создания рабочих мест, строительства заводов или расширения бизнеса, чем Америка», — подчеркнул он. Затем Трамп перешёл к теме войны в Украине. Он заверил, что после своего «исторического триумфа» положит конец этому бессмысленному конфликту, но подробностей не привёл. Кроме того, он вновь раскритиковал ЕС и потребовал «честных» торговых отношений с Китаем. Завершая своё выступление, Трамп заявил: «Я люблю Европу и страны этого континента», но добавил, что «в будущем многое должно измениться». Владимир Зеленский: необходимость общей оборонной политики «Я хочу поговорить о будущем Европы», — начал своё выступление Владимир Зеленский. Он указал, что в данный момент всё внимание сосредоточено на Вашингтоне, но предупредил, что Европа рискует утратить своё влияние в мировой политике. «Европа должна стать сильным глобальным игроком», — отметил он. Касаясь темы России, Зеленский подчеркнул, что её армия значительно превосходит по численности вооружённые силы некоторых отдельных европейских стран. В связи с этим он призвал к единому подходу в вопросах обороны и увеличению инвестиций в военную промышленность. «Европа должна научиться полностью заботиться о себе сама», — подчеркнул президент Украины. Он также отметил успешные примеры сотрудничества, включая совместное производство дронов и артиллерийских боеприпасов. Урсула фон дер Ляйен предостерегает Дональда Трампа «Для обеих сторон на кону стоит слишком многое», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь из Давоса к новой администрации США. Она предупредила Трампа о рисках торговой войны с Европой, подчеркнув важность переговоров. «Нет в мире других экономик, столь тесно связанных, как наши», — заявила она. По её словам, мир вступил в эпоху «жёсткой геостратегической конкуренции». Фон дер Ляйен также представила свой план экономического роста для Европы, направленный на укрепление её позиций на глобальной арене. Карин Келлер-Зуттер: необходима открытая конкуренция В своей вступительной речи президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер призвала к поддержке открытой конкуренции, стабильных государственных институтов и здоровых государственных финансов. По её мнению, эти факторы являются основой благополучия стран и их граждан. «Без конкуренции нет инноваций, а без инноваций нет прогресса», — отметила она. Олаф Шольц: принцип неприкосновенности границ Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что принцип неприкосновенности границ должен соблюдаться «всегда и везде». По его словам, любые сомнения в этом принципе ставят под угрозу мир и благополучие не только в отдельных регионах, но и во всём мире. Шольц сосредоточился на войне России против Украины, но проигнорировал комментарии Дональда Трампа относительно возможной аннексии США Панамского канала или Гренландии. Источник: телеканал SRFВнешняя ссылка

Это позволило бы Швейцарии установить прямой дипломатический канал между Украиной и Россией. Украина уже ранее обращалась с такой просьбой к Швейцарии, но Россия пока отказывается соглашаться на это, признав даже Швейцарию «недружественной страной» и отказав ей в праве называть себя нейтральным посредником. Тем не менее…

«Переговоры продолжаются», — кратко заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, отметив, что её страна всегда крайне сдержанно комментирует возможные договорённости такого рода. Одновременно было сообщено о подписании швейцарско-украинского меморандума. С украинской стороны документ подписала министр экономики Юлия Свириденко. В документе подчеркивается важность участия швейцарского частного бизнес-сектора в восстановлении Украины.

Внешний контент 🇺🇦 L'après-midi, j'ai retrouvé Yulia @Svyrydenko_YВнешняя ссылка, vice-Première ministre et ministre de l’Économie de l'Ukraine. Nous avons signé un mémorandum d'entente dont le but est d’associer le secteur privé suisse à la reconstruction de l'#UkraineВнешняя ссылка. pic.twitter.com/54tdr2vhzLВнешняя ссылка — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 23, 2025 Внешняя ссылка

Что еще обсуждалось за кулисами?

Как показывает опыт, уединенная обстановка отрезанного от внешнего мира горного города создает идеальные условия для общения и обмена мнениями между политиками со всего мира. И часто проходит несколько месяцев, прежде чем становится известно, что именно было согласовано в Давосе и что из этого было реализовано. Однако разнообразие консультаций и встреч, проведенных министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом, уже говорит само за себя.

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Помимо консультаций с Украиной он провел переговоры с делегациями из Великобритании, Перу, Молдовы, Индонезии, Саудовской Аравии, Марокко, Египта, Индии, ОАЭ, Сингапура, Вьетнама и Китая. Вице-премьера Китая Дин Сюэсяна федеральный совет даже пригласил в Берн. Речь снова должна пойти о свободной торговле — Швейцария стремится сейчас адаптировать и актуализировать уже существующее Соглашение о свободной торговле с Китаем.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.