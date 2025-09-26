The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Швейцарская дипломатия

Швейцария не спешит с признанием Палестины

Вопрос официального признания Палестины в качестве независимого государства пока не включён в повестку дня правительства Швейцарии.
Вопрос официального признания Палестины в качестве независимого государства пока не включён в повестку дня правительства Швейцарии. Keystone / Peter Klaunzer

Вопрос официального признания Палестины пока не включён в повестку дня правительства Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). По его словам, Швейцария занимает особую позицию, отличающуюся от позиции большинства других стран, чтобы сохранить за собой традиционную роль посредника и организатора диалога.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Телеканал RTS / портал Swissinfo

В интервью швейцарскому радио RTS министр заявил, что правительство Швейцарии тщательно изучило все преимущества и недостатки такого шага. «Швейцария уже де-факто признала Палестину, выступив за решение ближневосточного конфликта в формате двух государств. Поэтому вопрос не в том, признаем ли мы Палестину, а в том, когда и как именно это произойдёт».

По его словам, признание Палестины — это «символический и политический акт, способный подарить надежду». Но Швейцария считает, что признание Палестины — это слишком сильный политический инструмент и его лучше использовать только тогда, когда появится реальный план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. И тогда такое признание сможет дополнительно увеличить шансы на успех процесса мирного урегулирования.

В связи с текущим израильско-палестинским вооружённым конфликтом всё больше государств заявляют о возможности признания Палестины.

Мнение Кассиса поддержала и президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter). «Позиция Швейцарии всегда оставалась последовательной. Мы всегда говорили, что выступаем за решение (ближневосточного конфликта) в формате двух государств в границах 1967 года», — заявила она. Тем временем в Нью-Йорке начала работу 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой ряд стран, включая Францию, признали Палестину.

По словам Келлер-Зуттер, признание Швейцарией Палестины может состояться лишь при выполнении ряда условий. «Прежде чем можно будет начать говорить о признании палестинского государства, необходимо добиться выполнения ряда условий, включая право на самоопределение для палестинского народа, а также право государства Израиль жить в безопасности. Это также позиция и швейцарского парламента», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер.

Новости

