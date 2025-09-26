Швейцария не спешит с признанием Палестины

Вопрос официального признания Палестины в качестве независимого государства пока не включён в повестку дня правительства Швейцарии. Keystone / Peter Klaunzer

Вопрос официального признания Палестины пока не включён в повестку дня правительства Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). По его словам, Швейцария занимает особую позицию, отличающуюся от позиции большинства других стран, чтобы сохранить за собой традиционную роль посредника и организатора диалога.

2 минут

Телеканал RTS / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Recognition of Palestine a ‘leverage best used later’: Swiss foreign minister Оригинал Читать далее Recognition of Palestine a ‘leverage best used later’: Swiss foreign minister

العربية ar وزير الخارجية السويسري: «الاعتراف بفلسطين أداة ضغط من الأفضل استخدامها لاحقًا» Читать далее وزير الخارجية السويسري: «الاعتراف بفلسطين أداة ضغط من الأفضل استخدامها لاحقًا»

В интервью швейцарскому радио RTS министр заявил, что правительство Швейцарии тщательно изучило все преимущества и недостатки такого шага. «Швейцария уже де-факто признала Палестину, выступив за решение ближневосточного конфликта в формате двух государств. Поэтому вопрос не в том, признаем ли мы Палестину, а в том, когда и как именно это произойдёт».

По его словам, признание Палестины — это «символический и политический акт, способный подарить надежду». Но Швейцария считает, что признание Палестины — это слишком сильный политический инструмент и его лучше использовать только тогда, когда появится реальный план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. И тогда такое признание сможет дополнительно увеличить шансы на успех процесса мирного урегулирования.

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Швейцария и ее подход к вопросу признания Палестины Этот контент был опубликован на Швейцария не признаёт Палестину в качестве государства. Почему? У нас – дипломатические, правовые и политические аспекты. Читать далее Швейцария и ее подход к вопросу признания Палестины

Мнение Кассиса поддержала и президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter). «Позиция Швейцарии всегда оставалась последовательной. Мы всегда говорили, что выступаем за решение (ближневосточного конфликта) в формате двух государств в границах 1967 года», — заявила она. Тем временем в Нью-Йорке начала работу 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой ряд стран, включая Францию, признали Палестину.

По словам Келлер-Зуттер, признание Швейцарией Палестины может состояться лишь при выполнении ряда условий. «Прежде чем можно будет начать говорить о признании палестинского государства, необходимо добиться выполнения ряда условий, включая право на самоопределение для палестинского народа, а также право государства Израиль жить в безопасности. Это также позиция и швейцарского парламента», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцария и война на Ближнем Востоке после 7 октября 2023 года Этот контент был опубликован на Швейцария, депозитарий Женевских конвенций и традиционный посредник, оказалась после 7 октября 2023 года в непростой ситуации. Читать далее Швейцария и война на Ближнем Востоке после 7 октября 2023 года

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG Антисемитизм в Швейцарии после 7 октября 2023 года Этот контент был опубликован на Антисемитизм в современной Швейцарии: «Вас оскорбляют, но при этом вы не имеете право показать, что вы оскорблены». Читать далее Антисемитизм в Швейцарии после 7 октября 2023 года