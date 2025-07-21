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Швейцарская политика

Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

Жителям города из числа иностранных граждан уже предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.
Жителям города из числа иностранных граждан уже предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра. Keystone-SDA

Жителям города из числа иностранных граждан уже сейчас предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Городская администрация города Мутье (Moutier) направила на днях проживающим в городе иностранным гражданам более тысячи писем с брошюрой, разъясняющей их новые политические права. В частности, уже 19 октября 2025 года они смогут впервые воспользоваться правом голоса, приняв участие в выборах в кантоне Юра, и это несмотря на то что официально переход Мутье в состав Юры произойдёт лишь 1 января 2026 года.

В отличие от кантона Берн кантон Юра допускает участие иностранцев в кантональных и коммунальных голосованиях при условии постоянного проживания в Швейцарии не менее 10 лет и в этом кантоне — не менее одного года. Исключение составляет лишь голосование по поправкам к кантональной конституции.

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Таким образом, новые избиратели из числа иностранцев смогут 19 октября:

  • выбрать пятерых членов правительства кантона Юра (Conseil d’État),
  • избрать семерых представителей округа Мутье в кантональный парламент (Parlement jurassien),
  • проголосовать по двум важным коммунальным вопросам — бюджету города на 2026 год и новому регламенту, регулирующему работу местной администрации.

Для подготовки иностранцев к участию в выборах 18 августа 2025 года в Мутье пройдёт информационная встреча с ними с участием представителей кантона Юра. Отправленная иностранным гражданам брошюра призвана повысить их осведомлённость относительно причитающихся им гражданских прав, а также мотивировать воспользоваться этими правами и принять участие в выборах.

Предоставление иностранцам политических прав было одним из ключевых аргументов в кампании сторонников перехода Мутье в кантон Юра из кантона Берн. Этот переход был одобрен на референдуме в 2021 году и стал важным шагом в долгой истории решения «юрассийского вопроса».

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