Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

«Главный полицейский» страны, президент Швейцарской федерации сотрудников полиции, отверг в интервью газете Le Matin Dimanche обвинения в системном расизме.

«Не все полицейские заслуживают публичного порицания», — заявил Эммануэль Фива (Emmanuel Fivaz) в интервью газете Le Matin Dimanche. Президент Швейцарской Федерации сотрудников полиции (Verband Schweizerischer Polizei-Beamter, VSPB / Fédération suisse des fonctionnaires de police, FSFP) выступил в прессе после скандала, связанного с распространением в частных чатах сотрудников полиции Лозанны дискриминационных сообщений.

По словам Э. Фива, «расистское, сексистское или антисемитское поведение в полиции недопустимо». При этом он уточнил, что есть разница между высказываниями, которые подпадают под действие законодательных норм или дисциплинарных предписаний, и частными разговорами после службы. «Я вижу различие между юридически наказуемыми комментариями и словами, сказанными за бокалом вина в конце смены, в сугубо личной обстановке», — объяснил он.

Э. Фива не отрицает неприемлемости слов и изображений, которые попали в прессу в начале прошлой недели. Однако, по его мнению, сложность профессии полицейского настоятельно требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться. Речь, по его словам, следует вести не о «культуре замалчивания случаев расизма, которую власти Лозанны сочли «системной», а о «неправильно понятой сотрудниками корпоративной лояльности». Вся ответственность, считает он, лежит на непосредственных руководителях: это именно их задача — «направлять людей в верное русло». Ключевым элементом он считает обучение и переобучение сотрудников полиции.

Он выступает за «большее разнообразие» при наборе кадров, рассчитывая, что, если в полицию будут активнее приходить работать женщины и сотрудники иностранного происхождения, то ситуация изменится к лучшему. Программы подготовки кадров, по его словам, должны включать гражданские, социальные и геополитические знания, а также образовательные модули по расизму и сексизму. Руководители обязаны разъяснять подчинённым общественные и политические процессы.

Президент VSPB настаивает и на необходимости открытого диалога с обществом, прозрачности в деликатных вопросах и на так называемой «культуре ошибок», которая позволяет полицейским развиваться в том числе и чисто человечески посредством обратной связи с обществом. Комментируя прогремевший на всю страну случай в Лозанне, Э. Фива, уроженец франкофонного Невшателя, отметил, что лишь 48 из более чем 500 городских полицейских Лозанны состояли в WhatsApp-группах, оказавшихся в центре скандала (см. материал выше по ссылке).

«Я не думаю, что все они заслуживают осуждения только за то, что они не были склонны сразу раздувать ситуацию», — сказал он. В заключение Эммануэль Фива призвал развивать общественный диалог, который поможет сократить «разрыв между политическими властями и полицией, который мы нередко наблюдаем».

Он посетовал на то, что в Лозанне, возможно, в куда большей степени распространены анархистские настроения и куда заметнее, чем в других городах, присутствует склонность к огульному шельмованию сотрудников полиции. При этом он выразил убеждённость, что «большинство населения по-прежнему доверяет своей полиции» и что «люди всё так же будут звонить по номеру 117, когда им понадобится помощь».

