Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.
Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться. Keystone-SDA

«Главный полицейский» страны, президент Швейцарской федерации сотрудников полиции, отверг в интервью газете Le Matin Dimanche обвинения в системном расизме.

4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

«Не все полицейские заслуживают публичного порицания», — заявил Эммануэль Фива (Emmanuel Fivaz) в интервью газете Le Matin Dimanche. Президент Швейцарской Федерации сотрудников полиции (Verband Schweizerischer Polizei-Beamter, VSPB / Fédération suisse des fonctionnaires de police, FSFP) выступил в прессе после скандала, связанного с распространением в частных чатах сотрудников полиции Лозанны дискриминационных сообщений.

По словам Э. Фива, «расистское, сексистское или антисемитское поведение в полиции недопустимо». При этом он уточнил, что есть разница между высказываниями, которые подпадают под действие законодательных норм или дисциплинарных предписаний, и частными разговорами после службы. «Я вижу различие между юридически наказуемыми комментариями и словами, сказанными за бокалом вина в конце смены, в сугубо личной обстановке», — объяснил он.

Э. Фива не отрицает неприемлемости слов и изображений, которые попали в прессу в начале прошлой недели. Однако, по его мнению, сложность профессии полицейского настоятельно требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться. Речь, по его словам, следует вести не о «культуре замалчивания случаев расизма, которую власти Лозанны сочли «системной», а о «неправильно понятой сотрудниками корпоративной лояльности». Вся ответственность, считает он, лежит на непосредственных руководителях: это именно их задача — «направлять людей в верное русло». Ключевым элементом он считает обучение и переобучение сотрудников полиции.

Шокирующее признание: представители властей Лозанны и муниципальной полиции сообщают о том, что в частных онлайн-чатах сотрудников городской полиции часто курсирует расистский контент. Keystone / Gabriel Monnet

Показать больше

Швейцарская политика

Расизм в полиции Лозанны: случайность или система?

Этот контент был опубликован на В одном из полицейских управлений Лозанны практиковались дискриминационная культура. Является ли Лозанна исключением?

Читать далее Расизм в полиции Лозанны: случайность или система?

Он выступает за «большее разнообразие» при наборе кадров, рассчитывая, что, если в полицию будут активнее приходить работать женщины и сотрудники иностранного происхождения, то ситуация изменится к лучшему. Программы подготовки кадров, по его словам, должны включать гражданские, социальные и геополитические знания, а также образовательные модули по расизму и сексизму. Руководители обязаны разъяснять подчинённым общественные и политические процессы.

«Не склонны раздувать ситуацию»

Президент VSPB настаивает и на необходимости открытого диалога с обществом, прозрачности в деликатных вопросах и на так называемой «культуре ошибок», которая позволяет полицейским развиваться в том числе и чисто человечески посредством обратной связи с обществом. Комментируя прогремевший на всю страну случай в Лозанне, Э. Фива, уроженец франкофонного Невшателя, отметил, что лишь 48 из более чем 500 городских полицейских Лозанны состояли в WhatsApp-группах, оказавшихся в центре скандала (см. материал выше по ссылке).

«Я не думаю, что все они заслуживают осуждения только за то, что они не были склонны сразу раздувать ситуацию», — сказал он. В заключение Эммануэль Фива призвал развивать общественный диалог, который поможет сократить «разрыв между политическими властями и полицией, который мы нередко наблюдаем».

protest against police killing of a black man in Morges

Показать больше

Международная Женева

ООН считает, что Швейцария обязана усилить противодействие расизму

Этот контент был опубликован на ООН критикует Швейцарию за якобы отсутствие четкого законодательства, регулирующего противодействие расизму.

Читать далее ООН считает, что Швейцария обязана усилить противодействие расизму

Он посетовал на то, что в Лозанне, возможно, в куда большей степени распространены анархистские настроения и куда заметнее, чем в других городах, присутствует склонность к огульному шельмованию сотрудников полиции. При этом он выразил убеждённость, что «большинство населения по-прежнему доверяет своей полиции» и что «люди всё так же будут звонить по номеру 117, когда им понадобится помощь».

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

