Деловые круги Швейцарии призвали меньше регулировать бизнес

Одновременно ведущие экономические объединения страны поддержали правительственный многомиллиардный план экономии бюджетных расходов. Keystone-SDA

Швейцарские бизнес-ассоциации требуют соблюдения бюджетного правила «долгового тормоза», отказа от чрезмерного регулирования экономики и укрепления глобальной конкурентоспособности экономики страны.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss business backs multi-billion franc state savings plan Читать далее Swiss business backs multi-billion franc state savings plan

Deutsch de Wirtschaft stellt sich hinter Milliarden-Sparpaket Оригинал Читать далее Wirtschaft stellt sich hinter Milliarden-Sparpaket

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Несколько ведущих швейцарских экономических объединений выступили в поддержку запланированного Федеральным советом (кабинетом министров) многомиллиардного пакета мер по сокращению федеральных расходов с целью разгрузки общественных финансов. По их словам, этот шаг имеет решающее значение для соблюдения ограничений, установленных механизмом «долгового тормоза» (Schuldenbremse) и «создаёт пространство для будущих инвестиций».

В частности, в условиях нынешней геополитической обстановки ожидаются дополнительные инвестиции в сферу обороны. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Берне заявили представители деловых ассоциаций, таких как Economiesuisse, Швейцарской ассоциации работодателей (Schweizerischer Arbeitgeberverband SAG), отраслевого объединения Swissmem и Швейцарской ассоциации страховщиков (Schweizerische Versicherungsverband).

В тот же день завершилось длившееся три месяца общественное обсуждение проекта Entlastungspaket 27 («Пакет мер по снижению бюджетной нагрузки с 2027 года»), известный также как «список Гайара». «Экономика ожидает от парламентариев, что они исполнят свои конституционные обязанности», — заявил президент ассоциации Economiesuisse Кристоф Медер (Christoph Mäder). По его словам, у Швейцарии нет проблем с доходами — проблема заключается в чрезмерных расходах.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Немецкие политики: военные расходы Швейцарии — это «неудачная шутка» Этот контент был опубликован на Как сообщает газета SonntagsZeitung, ведущие политики Германии оказывают давление на Швейцарию, требуя от неё увеличения военных ассигнований. Читать далее Немецкие политики: военные расходы Швейцарии — это «неудачная шутка»

Экономические объединения обратились к парламенту с двумя конкретными просьбами. Во-первых, необходимо ввести «мораторий на госрегулирование экономики», что означает отказ от введения новых регуляторных требований и дополнительных сборов. Во-вторых, нужно сформировать пакет мер по укреплению Швейцарии в качестве ведущей мировой деловой площадки (Standort Schweiz). Без этого, считает Кристоф Медер, страна рискует утратить конкурентоспособность на мировом уровне. Для выработки таких мер, по его мнению, требуется создать экспертную группу с участием представителей науки, экономики и федеральных органов власти.

«Конкурентоспособные предприятия — это не самоцель, а основа инноваций, достойных зарплат и устойчивой социальной защиты», — подчеркнул президент Швейцарской ассоциации работодателей SAG Северин Мозер (Severin Moser). Особое внимание представители бизнеса уделили социальной сфере как крупнейшей статье расходов общественного бюджета федерального уровня. В их заявлении отмечается, что в ближайшие годы особенно быстро будут увеличиваться расходы в области финансирования пенсионной системы AHV («первый сегмент» пенсионной системы страны, обязательное государственное пенсионное страхование по возрасту и потере кормильца).

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Сокращение иностранной помощи: каково положение Швейцарии? Этот контент был опубликован на США пытаются ликвидировать USAID и заморозили помощь зарубежным странам. Эти меры окажут влияние и на Швейцарию. Читать далее Сокращение иностранной помощи: каково положение Швейцарии?

По мнению экономических ассоциаций и организаций, необходимо обеспечить долгосрочное финансирование социальных институтов, исключая при этом дальнейшее расширение социальных программ. «Мы уже зашли слишком далеко в практике постоянного расширения и „черпания из полного“, хотя черпать уже, по сути, не из чего. Эту тенденцию необходимо остановить», — заявил Северин Мозер.

Подробнее:

Показать больше

Показать больше Швейцарцы и 13-я пенсия: «Это было протестное голосование» Этот контент был опубликован на Швейцария хочет увеличить себе пенсию по старости, в той ее части, по крайней мере, в которой пенсия зависит от государства. А откуда взять на это деньги? Читать далее Швейцарцы и 13-я пенсия: «Это было протестное голосование»

Портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch также находится под угрозой сокращения бюджета в рамках «Списка Гайара». Федеральный совет предлагает отменить федеральное бюджетное финансирование (в размере 19 млн франков в год) пакета проектов швейцарской общественной (негосударственной) радио- и телевизионной компании SRG по вещанию на зарубеж. В этот пакет, кроме портала SWI swissinfo.ch, входят веб-сайт tvsvizzera.it и участие в формировании сетки вещания международных телеканалов 3Sat (на немецком языке) и TV5MONDE (на французском языке).

Показать больше

Показать больше Швейцария и военные расходы: война за рубежом, дискуссии дома Этот контент был опубликован на Агрессия России против Украины развеяла последние пацифистские надежды, даже в Швейцарии. Но какова цена вопроса? Читать далее Швейцария и военные расходы: война за рубежом, дискуссии дома

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch