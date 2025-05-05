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Швейцарская политика

Деловые круги Швейцарии призвали меньше регулировать бизнес

Одновременно ведущие экономические объединения страны поддержали правительственный многомиллиардный план экономии бюджетных расходов.
Одновременно ведущие экономические объединения страны поддержали правительственный многомиллиардный план экономии бюджетных расходов. Keystone-SDA

Швейцарские бизнес-ассоциации требуют соблюдения бюджетного правила «долгового тормоза», отказа от чрезмерного регулирования экономики и укрепления глобальной конкурентоспособности экономики страны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Несколько ведущих швейцарских экономических объединений выступили в поддержку запланированного Федеральным советом (кабинетом министров) многомиллиардного пакета мер по сокращению федеральных расходов с целью разгрузки общественных финансов. По их словам, этот шаг имеет решающее значение для соблюдения ограничений, установленных механизмом «долгового тормоза» (Schuldenbremse) и «создаёт пространство для будущих инвестиций».

В частности, в условиях нынешней геополитической обстановки ожидаются дополнительные инвестиции в сферу обороны. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Берне заявили представители деловых ассоциаций, таких как Economiesuisse, Швейцарской ассоциации работодателей (Schweizerischer Arbeitgeberverband SAG), отраслевого объединения Swissmem и Швейцарской ассоциации страховщиков (Schweizerische Versicherungsverband).

В тот же день завершилось длившееся три месяца общественное обсуждение проекта Entlastungspaket 27 («Пакет мер по снижению бюджетной нагрузки с 2027 года»), известный также как «список Гайара». «Экономика ожидает от парламентариев, что они исполнят свои конституционные обязанности», — заявил президент ассоциации Economiesuisse Кристоф Медер (Christoph Mäder). По его словам, у Швейцарии нет проблем с доходами — проблема заключается в чрезмерных расходах.

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Экономические объединения обратились к парламенту с двумя конкретными просьбами. Во-первых, необходимо ввести «мораторий на госрегулирование экономики», что означает отказ от введения новых регуляторных требований и дополнительных сборов. Во-вторых, нужно сформировать пакет мер по укреплению Швейцарии в качестве ведущей мировой деловой площадки (Standort Schweiz). Без этого, считает Кристоф Медер, страна рискует утратить конкурентоспособность на мировом уровне. Для выработки таких мер, по его мнению, требуется создать экспертную группу с участием представителей науки, экономики и федеральных органов власти.

«Конкурентоспособные предприятия — это не самоцель, а основа инноваций, достойных зарплат и устойчивой социальной защиты», — подчеркнул президент Швейцарской ассоциации работодателей SAG Северин Мозер (Severin Moser). Особое внимание представители бизнеса уделили социальной сфере как крупнейшей статье расходов общественного бюджета федерального уровня. В их заявлении отмечается, что в ближайшие годы особенно быстро будут увеличиваться расходы в области финансирования пенсионной системы AHV («первый сегмент» пенсионной системы страны, обязательное государственное пенсионное страхование по возрасту и потере кормильца).

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