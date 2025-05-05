Деловые круги Швейцарии призвали меньше регулировать бизнес
Швейцарские бизнес-ассоциации требуют соблюдения бюджетного правила «долгового тормоза», отказа от чрезмерного регулирования экономики и укрепления глобальной конкурентоспособности экономики страны.
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Несколько ведущих швейцарских экономических объединений выступили в поддержку запланированного Федеральным советом (кабинетом министров) многомиллиардного пакета мер по сокращению федеральных расходов с целью разгрузки общественных финансов. По их словам, этот шаг имеет решающее значение для соблюдения ограничений, установленных механизмом «долгового тормоза» (Schuldenbremse) и «создаёт пространство для будущих инвестиций».
В частности, в условиях нынешней геополитической обстановки ожидаются дополнительные инвестиции в сферу обороны. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Берне заявили представители деловых ассоциаций, таких как Economiesuisse, Швейцарской ассоциации работодателей (Schweizerischer Arbeitgeberverband SAG), отраслевого объединения Swissmem и Швейцарской ассоциации страховщиков (Schweizerische Versicherungsverband).
В тот же день завершилось длившееся три месяца общественное обсуждение проекта Entlastungspaket 27 («Пакет мер по снижению бюджетной нагрузки с 2027 года»), известный также как «список Гайара». «Экономика ожидает от парламентариев, что они исполнят свои конституционные обязанности», — заявил президент ассоциации Economiesuisse Кристоф Медер (Christoph Mäder). По его словам, у Швейцарии нет проблем с доходами — проблема заключается в чрезмерных расходах.
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Экономические объединения обратились к парламенту с двумя конкретными просьбами. Во-первых, необходимо ввести «мораторий на госрегулирование экономики», что означает отказ от введения новых регуляторных требований и дополнительных сборов. Во-вторых, нужно сформировать пакет мер по укреплению Швейцарии в качестве ведущей мировой деловой площадки (Standort Schweiz). Без этого, считает Кристоф Медер, страна рискует утратить конкурентоспособность на мировом уровне. Для выработки таких мер, по его мнению, требуется создать экспертную группу с участием представителей науки, экономики и федеральных органов власти.
«Конкурентоспособные предприятия — это не самоцель, а основа инноваций, достойных зарплат и устойчивой социальной защиты», — подчеркнул президент Швейцарской ассоциации работодателей SAG Северин Мозер (Severin Moser). Особое внимание представители бизнеса уделили социальной сфере как крупнейшей статье расходов общественного бюджета федерального уровня. В их заявлении отмечается, что в ближайшие годы особенно быстро будут увеличиваться расходы в области финансирования пенсионной системы AHV («первый сегмент» пенсионной системы страны, обязательное государственное пенсионное страхование по возрасту и потере кормильца).
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По мнению экономических ассоциаций и организаций, необходимо обеспечить долгосрочное финансирование социальных институтов, исключая при этом дальнейшее расширение социальных программ. «Мы уже зашли слишком далеко в практике постоянного расширения и „черпания из полного“, хотя черпать уже, по сути, не из чего. Эту тенденцию необходимо остановить», — заявил Северин Мозер.
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Портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch также находится под угрозой сокращения бюджета в рамках «Списка Гайара». Федеральный совет предлагает отменить федеральное бюджетное финансирование (в размере 19 млн франков в год) пакета проектов швейцарской общественной (негосударственной) радио- и телевизионной компании SRG по вещанию на зарубеж. В этот пакет, кроме портала SWI swissinfo.ch, входят веб-сайт tvsvizzera.it и участие в формировании сетки вещания международных телеканалов 3Sat (на немецком языке) и TV5MONDE (на французском языке).
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