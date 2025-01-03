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Швейцарская политика

Каковы итоги президентства Виолы Амхерд?

Ку-ку! Групповое фото по итогам мирной конференции по Украине на Бюргенштоке в июне 2024 года. Президент Швейцарии Виола Амхерд стала вольным или невольным автором знакового образа всего саммита.
Ку-ку! Групповое фото по итогам мирной конференции по Украине на Бюргенштоке в июне 2024 года. Президент Швейцарии Виола Амхерд стала вольным или невольным автором знакового образа всего саммита. Keystone / Eda / Pool / Alessandro Della Valle

Президентом Швейцарии в 2024 году была министр обороны Виола Амхерд. Каковы итоги ее президентства? В Швейцарии президент — всего лишь первый среди равных семи министров кабмина, и все-таки и на этой должности политик вполне может оставить свой особый политический след.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Год 2024-й начался со взрыва политической бомбы: Берн посетил президент Украины Владимир Зеленский, и в условиях ужесточенных мер безопасности он провел консультации с Виолой Амхерд, а затем оба президента объявили о проведении на горе Бюргеншток в центре Швейцарии мирной конференции по Украине.

В июне 2024 года этот саммит и в самом деле состоялся, президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд приняла в самом историческом сердце Швейцарии, там, откуда есть пошла нынешняя Швейцария, десятки глав государств и правительств. Впервые переговоры о путях достижения мира в Украине были проведены на высшем уровне.

Одна фотография порой говорит куда больше, чем тысяча слов. Виола Амхерд и Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября 2024 года.
Одна фотография порой говорит куда больше, чем тысяча слов. Виола Амхерд и президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября 2024 года. Keystone / Peter Klaunzer

Политические эксперты за это в целом Виолу Амхерд хвалят: «Виола Амхерд очень хорошо начала тот год на должности президента, став самым популярным министром федерального кабмина, отличившись затем на конференции в Бюргенштоке», — говорит швейцарский политолог Адриан Фаттер. Были и другие мнения. Правый журнал «Вельтвохе» несколько раз и резко критиковал «никчемный саммит», который проходил «без участия России».

Точно так же, хотя и в гораздо более беспардонной форме, облило Виолу Амхед грязью и российское гостелевидение. Адриан Фаттер указывает далее, что «в год ее президентства армия сталкивалась с проблемами финансирования. Но в конечном итоге, однако, можно вполне сказать, что 2024 год закончился для нее как для президента Швейцарской Конфедерации позитивно, прежде всего потому, что она принимала активное участие в работе над европейским досье».

Виола Амхерд и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен протягивают друг-другу руки в знак начала очередного этапа конструктивной кооперации Берна и Брюсселя.
Виола Амхерд и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен протягивают друг другу руки в знак начала очередного этапа конструктивной кооперации Берна и Брюсселя. Keystone / Alessandro Della Valle

Еще одним ярким событием стал визит в Берн председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По итогам 197 раундов консультаций Швейцария и ЕС смогли достичь общего знаменателя и завершить предметные переговоры о будущем новом этапе отношений ЕС и Швейцарии. Как подчеркивает Адриан Фаттер, визит У. фон дер Ляйен в Швейцарию был для Виолы Амхерд очень важным. Будучи президентом Швейцарской Конфедерации, она понимала, что такие международные контакты на высшем уровне особенно важны для восприятия Швейцарии за рубежом (в качестве активного и влиятельного игрока).

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На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды

Этот контент был опубликован на Нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов.

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И, не будь этих успехов, как было ей не впасть в отчаяние при виде того, что совершалось у неё дома? Департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) неоднократно попадал в критические заголовки газет и новостных порталов. Депутаты парламента итоги ее работы на должности президента Швейцарской Конфедерации оценивают неоднозначно.

«Я высоко оценила ее внешнеполитические инициативы, но дома у неё было много проблем. Это и сексизм в армии, и кадровые проблемы, и, наконец, замороженный проект по переходу на новую систему наблюдения за воздушным пространством страны стоимостью в 300 млн евро», — указывает депутат Национального совета (большая палата парламента) Марионна Шлаттер (Marionna Schlatter) от партии «Зелёные» (GPS / Цюрих).

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Депутат Совета кантонов (малая палата парламента) Андреа Гмюр (Andrea Gmür, партия «Центр / Mitte» / Люцерн) утверждает, что Виола Амхерд в целом успешно провела реструктуризацию и модернизацию оборонного ведомства. «Когда приходится наводить порядок, всегда раздается критика. Виола Амхерд смогла укрепить безопасность и обороноспособность нашей страны. Смогла она внести и свой вклад в расширение международного оборонного сотрудничества, оставаясь при этом в рамках нейтралитета».

Внешний контент

Пока неясно, как долго Виола Амхерд будет ещё оставаться федеральным советником (министром кабмина). Слухи о ее отставке в последнее время курсируют довольно настойчиво.

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