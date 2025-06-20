Новый политический сезон изменит Швейцарию до неузнаваемости?

Парламентские дебаты по вопросу обеспечения армии современными видами вооружений пришлись на швейцарский День народного костюма. Сара Висс, председатель финансового комитета Национального совета, даже пожертвовала своим участием в этом празднике, предпочтя выступить с высокой трибуны большой палаты парламента. Keystone / Alessandro Della Valle

Летняя сессия федерального парламента Швейцарии оказалась весьма насыщенной и эмоциональной: продемонстрировав неожиданное единство и согласие перед лицом катастрофы в деревне Блаттен, депутаты быстро вернулись к острым политическим дискуссиям, которым в парламенте, как известно, самое место.

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Начало нынешней парламентской сессии совпало со стихийным бедствием в деревне Блаттене — там сошёл оползень, практически полностью уничтоживший этот населенный пункт, что дало депутатам обеих палат редкий повод для проявления глубочайших единства и согласия. Однако уже почти сразу после этого несколько неожиданного приступа всеобщей эмпатии политический тон дискуссий снова заметно ужесточился. Тем самым почти двухлетний период относительного политического затишья в стране подошел к своему окончательному завершению.

После парламентских выборов октября 2023 года и референдума 2024 года, на который был вынесен вопрос экологической ответственности экономики (инициатива была ожидаемо народом провалена при явке лишь в 38%), интенсивность политической жизни в стране неожиданно заметно снизилась. Но теперь стране предстоит несколько ключевых внутриполитических событий, включая голосование по введению системы электронной идентификации личности (E‑ID, референдум по ней пройдет в сентябре 2025 года) и референдум (не исключено уже в марте 2026 года) о порядке и объеме финансирования в стране общественных электронных массмедиа (точнее, телерадиокомпании SRG, подразделением которой является и этот портал).

Куда более драматично складывается внешнеполитическая повестка дня: возобновление российских ракетных атак на Украину, эскалация ближневосточного конфликта, формирование нового оборонительного пространства в Европе, и это только самые заметные темы. Все это дало министру иностранных дел Иньяцио Кассису повод вспомнить старую шутку Орсона Уэллса о том, что «конец света я бы хотел пережить в Швейцарии, потому что тут он произойдет на три дня позже»! Но пока основной внешнеполитической темой, непосредственно касающейся Швейцарии, на данный момент является Третий пакет секторальных соглашений Берна и Брюсселя.

Песни о главном

В парламенте эти соглашения вновь раскрутили старую швейцарскую песню о главном: «Каким объемом политического суверенитета готова пожертвовать Швейцария ради доступа на единый рынок Евросоюза?» В ожидании референдумов по этим документам, запланированных в период самое позднее до осени 2028 года, парламент обсуждал даже не столько экономический, сколько общественно-культурный контекст отношений с ЕС. Что удивительно: учитывая значимость обсуждаемого вопроса техническими деталями опубликованных соглашений интересовалось лишь небольшое меньшинство депутатов.

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Зато всех живо затрагивала FDP (партия «Либералы»). После неожиданного решения ее председателя Тьерри Буркарта уйти в отставку на первый план вышел даже не поиск его преемника, а вопрос о том, удержит ли партия свое былое лидерство в вопросах взаимоотношений Швейцарии с ЕС. В самом деле, в рамках европейской проблематики эта партия оказалась на распутье между своей традиционной либеральной ориентацией и растущей внутрипартийной оппозицией такому курсу. Похожая внутренняя борьба наблюдается и в социал-демократической партии (SP), прежде всего по вопросу отношений Швейцарии с ЕС в области энергетики.

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Обсуждал парламент и целый ряд народных законодательных инициатив. Совет кантонов (малая палата) однозначно отверг инициативу о налоге на наследование (выдвинута молодежным крылом соцпартии), а также инициативы Service Citoyen (о всеобщей гражданской службе) и инициативу об «укреплении нейтралитета» (с предложением прописать нейтралитет в Конституции выступает Швейцарская народная партия / SVP). Не нашло согласия депутатов и предложение создать некий финансовый «климатический фонд» (с этим прожектом выступили лево-зеленые силы).

Тьери Буркарт (Thierry Burkart, справа) во время выступления в Совете кантонов, малой палате федерального парламента. В конце 2025 года он завершит свою деятельность в качестве председателя партии «Либералы» (FDP). Keystone / Anthony Anex

Однако в Швейцарии отклонение той или иной инициативы парламентом вовсе не означает ее конца, совсем даже наоборот — все эти темы будут в ближайшие 12 месяцев вынесены на референдумы, так как власть в Швейцарии и в самом деле исходит от народа. Эмоциональные политические дуэли стране гарантированы. В связи с этим стоит отметить, что одним из самых ярких эпизодов сессии стала горячая дискуссия в Национальном совете (большая палата парламента) относительно так называемой «Инициативы о сокращении в два раза медиа-пошлины Serafe» — она же Halbierungsinitiative.

Знаковые инициативы

Этот законопроект предлагает снизить ежемесячный тариф медиа-взноса Serafe, в формате которой народ финансирует общественный медиахолдинг SRG (включая и наш портал Swissinfo) с 335 до 200 франков (напомним, госмедиа в Швейцарии нет). Обсуждение этого вопроса побудило выйти на трибуну парламента рекордное количество спикеров, дискуссии проходили в напряжённой, но конструктивной атмосфере и теперь этот вопрос передан в Совет кантонов (решения в парламенте Швейцарии принимаются консенсусом двух равноправных палат, вот почему они не являются «нижней» и «верхней»).

Здание парламента в Берне. Keystone / Christian Beutler

Ожидается, что это предложение будет вынесено на референдум уже в марте 2026 года, учитывая, что оно затрагивает финансовые интересы буквально всех жителей страны вне зависимости от гражданства. Другим знаковыми вопросами стали тема «электронной идентификации личности» (E‑ID) и проект под кодовым названием E‑Collecting (речь идет о цифровом формате сбора подписей под народными законодательными инициативами и референдумами).

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Первый вопрос после одобрения в парламенте будет вынесен на всенародное голосование уже 28 сентября 2025 года. Перевод же процесса сбора подписей в цифровой формат будет особенно полезен для швейцарцев, постоянно живущих за границей — потому что так они смогут участвовать в прямой демократии даже в удалённом режиме. Так что референдум 28 сентября будет иметь для модернизации швейцарской прямой демократии немаловажное значение.

Кроме того, на летней сессии парламента:

— был утверждён механизм финансирования 13-й пенсии по старости (AHV) за счёт повышения социальных отчислений с заработной платы и увеличения тарифа НДС;

— малая палата Совет кантонов поддержала включение номинированных в криптовалютах активов в механизм обмена налоговой информацией с зарубежными юрисдикциями (кроме США, Китая и Саудовской Аравии);

— большая палата Национальный совет одобрила программу закупки вооружений на сумму приблизительно 1,7 млрд франков и решила окончательно списать устаревшие истребители F‑5 Tiger, на которых летает пилотажная группа «Швейцарский патруль». Кроме того, она поддержала слияние систем гражданской обороны и альтернативной военной службы. Повторно обсуждалось и ужесточение критериев предоставления тому или иному лицу права «по соображениям совести» служить без оружия в руках — эта тема ожидаемо вызвала острые политические дебаты и наверняка она станет темой будущего референдума;

— малая палата Совет кантонов смягчила экспортные нормы в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, что может существенно раскрутить объем оборонного экспорта из Швейцарии.

Итоги летней сессии ясно свидетельствуют о том, что несмотря на внешнее спокойствие политическая атмосфера в стране снова начинает накаляться. Швейцария вступает в новый период оживлённой демократической активности: на горизонте уже видна целая серия важнейших референдумов — и каждый из них способен существенно изменить политический и общественный облик страны.

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