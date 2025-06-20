Новый политический сезон изменит Швейцарию до неузнаваемости?
Летняя сессия федерального парламента Швейцарии оказалась весьма насыщенной и эмоциональной: продемонстрировав неожиданное единство и согласие перед лицом катастрофы в деревне Блаттен, депутаты быстро вернулись к острым политическим дискуссиям, которым в парламенте, как известно, самое место.
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Начало нынешней парламентской сессии совпало со стихийным бедствием в деревне Блаттене — там сошёл оползень, практически полностью уничтоживший этот населенный пункт, что дало депутатам обеих палат редкий повод для проявления глубочайших единства и согласия. Однако уже почти сразу после этого несколько неожиданного приступа всеобщей эмпатии политический тон дискуссий снова заметно ужесточился. Тем самым почти двухлетний период относительного политического затишья в стране подошел к своему окончательному завершению.
После парламентских выборов октября 2023 года и референдума 2024 года, на который был вынесен вопрос экологической ответственности экономики (инициатива была ожидаемо народом провалена при явке лишь в 38%), интенсивность политической жизни в стране неожиданно заметно снизилась. Но теперь стране предстоит несколько ключевых внутриполитических событий, включая голосование по введению системы электронной идентификации личности (E‑ID, референдум по ней пройдет в сентябре 2025 года) и референдум (не исключено уже в марте 2026 года) о порядке и объеме финансирования в стране общественных электронных массмедиа (точнее, телерадиокомпании SRG, подразделением которой является и этот портал).
Куда более драматично складывается внешнеполитическая повестка дня: возобновление российских ракетных атак на Украину, эскалация ближневосточного конфликта, формирование нового оборонительного пространства в Европе, и это только самые заметные темы. Все это дало министру иностранных дел Иньяцио Кассису повод вспомнить старую шутку Орсона Уэллса о том, что «конец света я бы хотел пережить в Швейцарии, потому что тут он произойдет на три дня позже»! Но пока основной внешнеполитической темой, непосредственно касающейся Швейцарии, на данный момент является Третий пакет секторальных соглашений Берна и Брюсселя.
Песни о главном
В парламенте эти соглашения вновь раскрутили старую швейцарскую песню о главном: «Каким объемом политического суверенитета готова пожертвовать Швейцария ради доступа на единый рынок Евросоюза?» В ожидании референдумов по этим документам, запланированных в период самое позднее до осени 2028 года, парламент обсуждал даже не столько экономический, сколько общественно-культурный контекст отношений с ЕС. Что удивительно: учитывая значимость обсуждаемого вопроса техническими деталями опубликованных соглашений интересовалось лишь небольшое меньшинство депутатов.
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Зато всех живо затрагивала FDP (партия «Либералы»). После неожиданного решения ее председателя Тьерри Буркарта уйти в отставку на первый план вышел даже не поиск его преемника, а вопрос о том, удержит ли партия свое былое лидерство в вопросах взаимоотношений Швейцарии с ЕС. В самом деле, в рамках европейской проблематики эта партия оказалась на распутье между своей традиционной либеральной ориентацией и растущей внутрипартийной оппозицией такому курсу. Похожая внутренняя борьба наблюдается и в социал-демократической партии (SP), прежде всего по вопросу отношений Швейцарии с ЕС в области энергетики.
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Обсуждал парламент и целый ряд народных законодательных инициатив. Совет кантонов (малая палата) однозначно отверг инициативу о налоге на наследование (выдвинута молодежным крылом соцпартии), а также инициативы Service Citoyen (о всеобщей гражданской службе) и инициативу об «укреплении нейтралитета» (с предложением прописать нейтралитет в Конституции выступает Швейцарская народная партия / SVP). Не нашло согласия депутатов и предложение создать некий финансовый «климатический фонд» (с этим прожектом выступили лево-зеленые силы).
Однако в Швейцарии отклонение той или иной инициативы парламентом вовсе не означает ее конца, совсем даже наоборот — все эти темы будут в ближайшие 12 месяцев вынесены на референдумы, так как власть в Швейцарии и в самом деле исходит от народа. Эмоциональные политические дуэли стране гарантированы. В связи с этим стоит отметить, что одним из самых ярких эпизодов сессии стала горячая дискуссия в Национальном совете (большая палата парламента) относительно так называемой «Инициативы о сокращении в два раза медиа-пошлины Serafe» — она же Halbierungsinitiative.
Знаковые инициативы
Этот законопроект предлагает снизить ежемесячный тариф медиа-взноса Serafe, в формате которой народ финансирует общественный медиахолдинг SRG (включая и наш портал Swissinfo) с 335 до 200 франков (напомним, госмедиа в Швейцарии нет). Обсуждение этого вопроса побудило выйти на трибуну парламента рекордное количество спикеров, дискуссии проходили в напряжённой, но конструктивной атмосфере и теперь этот вопрос передан в Совет кантонов (решения в парламенте Швейцарии принимаются консенсусом двух равноправных палат, вот почему они не являются «нижней» и «верхней»).
Ожидается, что это предложение будет вынесено на референдум уже в марте 2026 года, учитывая, что оно затрагивает финансовые интересы буквально всех жителей страны вне зависимости от гражданства. Другим знаковыми вопросами стали тема «электронной идентификации личности» (E‑ID) и проект под кодовым названием E‑Collecting (речь идет о цифровом формате сбора подписей под народными законодательными инициативами и референдумами).
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Первый вопрос после одобрения в парламенте будет вынесен на всенародное голосование уже 28 сентября 2025 года. Перевод же процесса сбора подписей в цифровой формат будет особенно полезен для швейцарцев, постоянно живущих за границей — потому что так они смогут участвовать в прямой демократии даже в удалённом режиме. Так что референдум 28 сентября будет иметь для модернизации швейцарской прямой демократии немаловажное значение.
Кроме того, на летней сессии парламента:
— был утверждён механизм финансирования 13-й пенсии по старости (AHV) за счёт повышения социальных отчислений с заработной платы и увеличения тарифа НДС;
— малая палата Совет кантонов поддержала включение номинированных в криптовалютах активов в механизм обмена налоговой информацией с зарубежными юрисдикциями (кроме США, Китая и Саудовской Аравии);
— большая палата Национальный совет одобрила программу закупки вооружений на сумму приблизительно 1,7 млрд франков и решила окончательно списать устаревшие истребители F‑5 Tiger, на которых летает пилотажная группа «Швейцарский патруль». Кроме того, она поддержала слияние систем гражданской обороны и альтернативной военной службы. Повторно обсуждалось и ужесточение критериев предоставления тому или иному лицу права «по соображениям совести» служить без оружия в руках — эта тема ожидаемо вызвала острые политические дебаты и наверняка она станет темой будущего референдума;
— малая палата Совет кантонов смягчила экспортные нормы в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, что может существенно раскрутить объем оборонного экспорта из Швейцарии.
Итоги летней сессии ясно свидетельствуют о том, что несмотря на внешнее спокойствие политическая атмосфера в стране снова начинает накаляться. Швейцария вступает в новый период оживлённой демократической активности: на горизонте уже видна целая серия важнейших референдумов — и каждый из них способен существенно изменить политический и общественный облик страны.
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