Новые данные раскрывают связи Эпштейна со Швейцарией

Новые данные позволяют предположить, что Джеффри Эпштейн подыскивал себе молодых женщин для сексуальной эксплуатации в Цюрихе. Недавно опубликованные в США материалы указывают на то, что осуждённый за сексуальные преступления Эпштейн подыскивал себе своих жертв именно в этом швейцарском городе.

Кроме того, как сообщила в воскресенье газета NZZ am Sonntag, по имеющимся сведениям, Эпштейн был клиентом крупного швейцарского банка. В электронном письме 2016 года, входящем в число 20 000 документов, обнародованных американскими властями в начале ноября, неустановленное лицо пишет покойному осуждённому: «Привет, Джеффри! У меня есть для тебя ассистентка в Цюрихе. Я уже отправлял тебе её фотографии (…) У меня есть новости о ней здесь, в Цюрихе, но пока ничего из Нью-Йорка или Парижа».

Как отмечает NZZ am Sonntag, термин «ассистентка» в окружении Эпштейна использовался для обозначения секс-работниц. Это позволяет предположить, что нью-йоркский финансист, умерший в тюрьме в 2019 году, мог вести свою деятельность и на территории Швейцарии. Миллиардер, имевший связи с влиятельными кругами в США и других странах, был арестован и обвинён в 2019 году в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и преступном сговоре.

Газета также сообщает о переписке 2015 года между журналистом The Guardian и Джеффри Эпштейном, в которой упоминался крупный женевский банк, где бизнесмен якобы держал свои счета. Этот факт подтверждается банковским отчётом, оказавшимся в распоряжении американских СМИ в начале ноября. Швейцарская газета добавляет, что Эпштейн был связан и с криптоиндустрией в кантоне Цуг. По состоянию на сегодняшний день Министерство юстиции и полиции Швейцарии не получало от Соединённых Штатов запросов о предоставлении правовой помощи по делу Эпштейна. Как сообщило радио RTS, прокуратуры Цюриха и Женевы, а также упомянутый банк отказались от комментариев.

В ближайшее время ожидается публикация новых документов. После месяцев ожесточённых споров и сопротивления со стороны Дональда Трампа Палата представителей и Сенат США на прошлой неделе подавляющим большинством голосов приняли решение, обязывающее Министерство юстиции раскрыть все свои несекретные материалы по делу Эпштейна. Теперь у американских властей остаётся менее 30 дней, чтобы обнародовать все соответствующие документы.

