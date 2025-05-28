О чем будет голосовать Швейцария в сентябре?

Уже относительно скоро, в воскресенье 28 сентября 2025 года, на федеральный референдум будут внесены два вопроса. KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

В мае 2025 года в Швейцарии на федеральном уровне референдума не проводилось, так что этот политический год до сих пор был сравнительно спокойным. Но уже относительно скоро, в воскресенье 28 сентября на федеральный референдум будут внесены два вопроса.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Первый вопрос касается проекта федерального закона о введении электронного удостоверения личности (E-ID). Новый E-ID должен стать государственным, бесплатным и добровольным. Он позволит, например, подавать онлайн-заявки на получение выписки из реестра судимостей или на оформление водительских прав, а также подтверждать возраст при интернет-покупках.

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Против этого закона был организован референдум, который поддержали три инициативные группы. Это уже вторая попытка внедрить систему электронной идентификации. Первая провалилась на референдуме в 2021 году: тогда соответствующий законопроект предусматривал передачу права генерировать E-ID частным компаниям. Теперь идентификация полностью находится в ведении государства.

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Второй предмет голосования — это предложенное изменение Федеральной конституции, которое касается налогообложения «второго дачного» жилья. В декабре 2023 года парламент Швейцарии решил отменить налогообложение вменённого дохода от собственного жилья (так называемый Eigenmietwert), причем в части как основного, так и для «второго» места жительства.

Однако это решение может привести к снижению налоговых поступлений в кантонах с развитой индустрией туризма и со значительным числом «вторых» каникулярных домов и квартир, используемых в высокий сезон как дача или квартира для проведения заслуженного отпуска.

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В качестве компенсационной меры парламент страны принял решение внести поправку в Конституцию, которая позволит кантональным властям вводить налог на второе жильё, используемое в личных целях. Речь идёт не об обязанности, а о так называемом «дискреционном праве кантонов» — то есть каждый кантон сам сможет решать, использовать ли это право, или нет, в зависимости от своей налоговой политики и потребностей бюджета.

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