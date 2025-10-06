Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30%

Председатель крупнейшей партии Швейцарии — Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) — Марсель Деттлинг (Marcel Dettling) символически уничтожает алебардой договоры Швейцарии с ЕС. Keystone / Urs Flueeler

Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) впервые преодолела символический рубеж в 30% голосов избирателей.

Согласно последнему Электоральному барометру SRG, правоконсервативная SVP, добившаяся на последних парламентских выборах заметного успеха, достигла нового рекордного уровня поддержки: если бы новые парламентские выборы состоялось вчера, то партия получила бы 30,4% голосов. Левые силы сумели стабилизировать свои позиции, тогда как либеральные партии правого центра продолжают терять электоральную поддержку.

«Правый поворот»

Как и в других странах Западной Европы, в Швейцарии консервативные правые продолжают усиливать свои позиции. Однако, как показал Электоральный барометр SRG, подготовленный исследовательским институтом Sotomo по случаю достижения страной «экватора» очередного избирательного цикла (до новых выборов в парламент осталось столько же времени, сколько прошло с момента предыдущих), этот тренд в Конфедерации выражен менее четко, чем в других странах.

Швейцарская народная партия (SVP/UDC), победительница парламентских выборов 2023 года, продолжает наращивать свой электоральный базис. Эта крупнейшая и самая сильная партия страны за два прошедших года прибавила себе ещё 2,5 процентных пункта и сейчас голосовать за нее были бы готовы 30,4% опрошенных, что было бы наилучшим результатом в истории этой правой партии. И если данная динамика сохранится, то на выборах в парламент осени 2027 года правоконсервативная SVP впервые сможет реально преодолеть планку в 30% голосов.

До сих пор её рекордом оставался показатель 2015 года, когда партия сумела на выборах заручиться поддержкой 29,4% голосов. Одновременно партии правого либерального центра спектра теряют поддержку, и это также ясно подтверждает новый Избирательный барометр SRG.

Больше всего голосов потеряла «Зелёная Либеральная партия» (Grünliberale Partei, glp): она утратила 1,5% по сравнению с 2023 годом, имея сейчас всего 6,1%. Партия «Либералы» (Freisinnig-Demokratische Partei, FDP.Die Liberalen) потеряла 1,0 процентный пункт и опустилась до 13,3%, что стало бы худшим результатом в её истории. Институт Sotomo отмечает, что этот тренд соответствует общеевропейской тенденции, в рамках которой партии либерального правоцентристского спектра в последние годы испытывают серьёзные трудности с электоральной поддержкой.

Партия «Центр» (Die Mitte), образованная в результате слияния Христианско-демократической народной партии (Christlichdemokratische Volkspartei, CVP) и Бюргерско-демократической партии (Bürgerlich-Demokratische Partei, BDP), также потеряла половину процентного пункта, и если в 2023 году она получила 14,1% голосов, то теперь она может рассчитывать на 13,6%. Тем не менее она впервые поднимается на третье место, обгоняя партию «Либералы».

«Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), ставшие главными проигравшими на прошлых парламентских выборах, демонстрируют признаки стабилизации: они прибавили 0,5 процентного пункта, однако этот показатель укладывается в статистическую погрешность (+/-1,2 п.п.). Схожая динамика наблюдается у Социал-демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), электорат которой также подрос на 0,5 процентного пункта.

Основные парламентские партии Швейцарии Schweizerische Volkspartei (SVP) / Union démocratique du centre (UDC)

➝ Швейцарская народная партия

Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) / Parti socialiste suisse (PSS)

➝ Социал-демократическая партия Швейцарии

FDP.Die Liberalen (FDP) / Les Libéraux-Radicaux (PLR)

➝ Партия «Либералы»

Die Mitte / Le Centre

(возникла в 2021 году из слияния CVP и BDP)

➝ Партия «Центр»

Grüne Partei der Schweiz (GPS) / Les Verts – Parti écologiste suisse (PES)

➝ Зелёная партия Швейцарии

Grünliberale Partei (glp) / Parti vert’libéral (PVL)

➝ Зелёная либеральная партия



Малые партии, представленные в отдельных кантонах или на федеральном уровне Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) / Parti évangélique suisse (PEV)

➝ Евангелическая народная партия

Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) / Union démocratique fédérale (UDF)

➝ Федерально-демократический союз

Lega dei Ticinesi

➝ Лига тичинцев

Partei der Arbeit der Schweiz (PdA) / Parti suisse du Travail (PST)

➝ Швейцарская партия труда

Политолог Михаэль Херрманн (Michael Hermann) подчеркивает, что все это указывает на стабилизацию положения левых партий, тогда как значительное укрепление позиций Швейцарской народной партии сигнализирует о наступлении и в Швейцарии «правого поворота»: «Политическая поляризация в Швейцарии усиливается: крайние полюсы набирают силу за счёт партий, занимающих умеренные центристские позиции».

Вызовы и угрозы

В рамках «Электорального барометра SRG» граждан также опрашивали на предмет основных политических вызовов и угроз, с которыми, по их мнению, сталкивается страна. По-прежнему большинство участников опроса в качестве самой большой проблемы назвали постоянное удорожание медстраховок, хотя острота этой темы несколько снизилась. По мнению М. Херрманна, это связано с тем, что опрос проводился до 23 сентября 2025 года, то есть до дня, когда Федеральное ведомство здравоохранения страны (Bundesamt für Gesundheit, BAG, подразделение МВД) объявило об очередном повышении ежемесячных страховых премий в 2026 году в среднем на 4,4%.

На втором месте по важности для респондентов остаются вопросы миграции и убежища — темы, которые активно эксплуатируются прежде всего правыми партиями. Однако и их значимость также снизилась по сравнению с прошлым опросом. «Зато другие ключевые темы, важные для SVP, заметно набрали вес — это такие вопросы, как преступность, а также проблемы суверенитета», — отмечает М. Херрманн. Чаще, чем прежде, в ответах последнего опроса упоминалась и тема отношений Швейцарии с Европейским союзом.

По оценке НИИ Sotomo, это связано с тем, что уже в 2026 году в стране может состояться референдум по новому Третьему пакету секторальных (билатеральных) соглашений между Берном и Брюсселем. Эксперты института также подчёркивает: увеличение в глазах избирателей степени значимости «европейского вопроса» обусловлено новыми таможенными пошлинами, введенными Дональдом Трампом на товары из Швейцарии на уровне 39%.

Экономика снова имеет значение

В результате впервые начиная с 2020 года, когда в центре внимания граждан находились меры противодействия пандемии Covid-19, экономические вопросы вновь приобретают в стране заметное политическое значение. Электоральный барометр SRG, в подготовке которого участвует и портал швейцарского иновещания Swissinfo, был организован и проведён исследовательским институтом Sotomo на основе данных, собранных с 25 августа по 11 сентября 2025 года. В опросе приняли участие 32 147 избирателей и избирательниц, заполнивших анкеты либо на порталах ТРК SRG, либо на сайте НИИ Sotomo.

Погрешность выборки составляет +/-1,2 процентных пункта. Участие в опросе было добровольным (Opt-in), так что состав респондентов нельзя считать репрезентативным: в политических опросах традиционно чаще участвуют мужчины, чем женщины, но подобные искажения корректируются особыми статистическими методами. Группа граждан Швейцарии, проживающих постоянно за рубежом, в рамках этого опроса отдельно не учитывалась.

