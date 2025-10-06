The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Швейцарская политика

Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30%

Председатель крупнейшей партии Швейцарии — Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) — Марсель Деттлинг (Marcel Dettling) символически уничтожает алебардой Договоры Швейцарии с ЕС. Keystone / Urs Flueeler
Председатель крупнейшей партии Швейцарии — Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) — Марсель Деттлинг (Marcel Dettling) символически уничтожает алебардой договоры Швейцарии с ЕС. Keystone / Urs Flueeler

Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) впервые преодолела символический рубеж в 30% голосов избирателей.

Этот контент был опубликован на
7 минут

Как корреспондентка Федерального дворца для SWI swissinfo.ch, я пишу о федеральной политике для швейцарского зарубежья. После учёбы в Академии журналистики и СМИ при Университете Невшателя сначала работала в различных региональных СМИ, в редакциях Journal du Jura, Canal 3 и Radio Jura bernois. С 2015 года тружусь в многоязычном редакционном отделе SWI swissinfo.ch, где продолжаю увлечённо заниматься своей профессией.

Согласно последнему Электоральному барометру SRG, правоконсервативная SVP, добившаяся на последних парламентских выборах заметного успеха, достигла нового рекордного уровня поддержки: если бы новые парламентские выборы состоялось вчера, то партия получила бы 30,4% голосов. Левые силы сумели стабилизировать свои позиции, тогда как либеральные партии правого центра продолжают терять электоральную поддержку.

«Правый поворот»

Как и в других странах Западной Европы, в Швейцарии консервативные правые продолжают усиливать свои позиции. Однако, как показал Электоральный барометр SRG, подготовленный исследовательским институтом Sotomo по случаю достижения страной «экватора» очередного избирательного цикла (до новых выборов в парламент осталось столько же времени, сколько прошло с момента предыдущих), этот тренд в Конфедерации выражен менее четко, чем в других странах.

Швейцарская народная партия (SVP/UDC), победительница парламентских выборов 2023 года, продолжает наращивать свой электоральный базис. Эта крупнейшая и самая сильная партия страны за два прошедших года прибавила себе ещё 2,5 процентных пункта и сейчас голосовать за нее были бы готовы 30,4% опрошенных, что было бы наилучшим результатом в истории этой правой партии. И если данная динамика сохранится, то на выборах в парламент осени 2027 года правоконсервативная SVP впервые сможет реально преодолеть планку в 30% голосов.

Внешний контент

До сих пор её рекордом оставался показатель 2015 года, когда партия сумела на выборах заручиться поддержкой 29,4% голосов. Одновременно партии правого либерального центра спектра теряют поддержку, и это также ясно подтверждает новый Избирательный барометр SRG.

Больше всего голосов потеряла «Зелёная Либеральная партия» (Grünliberale Partei, glp): она утратила 1,5% по сравнению с 2023 годом, имея сейчас всего 6,1%. Партия «Либералы» (Freisinnig-Demokratische Partei, FDP.Die Liberalen) потеряла 1,0 процентный пункт и опустилась до 13,3%, что стало бы худшим результатом в её истории. Институт Sotomo отмечает, что этот тренд соответствует общеевропейской тенденции, в рамках которой партии либерального правоцентристского спектра в последние годы испытывают серьёзные трудности с электоральной поддержкой.

Внешний контент

Партия «Центр» (Die Mitte), образованная в результате слияния Христианско-демократической народной партии (Christlichdemokratische Volkspartei, CVP) и Бюргерско-демократической партии (Bürgerlich-Demokratische Partei, BDP), также потеряла половину процентного пункта, и если в 2023 году она получила 14,1% голосов, то теперь она может рассчитывать на 13,6%. Тем не менее она впервые поднимается на третье место, обгоняя партию «Либералы».

«Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), ставшие главными проигравшими на прошлых парламентских выборах, демонстрируют признаки стабилизации: они прибавили 0,5 процентного пункта, однако этот показатель укладывается в статистическую погрешность (+/-1,2 п.п.). Схожая динамика наблюдается у Социал-демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), электорат которой также подрос на 0,5 процентного пункта.

Schweizerische Volkspartei (SVP) / Union démocratique du centre (UDC)
➝ Швейцарская народная партия
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) / Parti socialiste suisse (PSS)
➝ Социал-демократическая партия Швейцарии
FDP.Die Liberalen (FDP) / Les Libéraux-Radicaux (PLR)
➝ Партия «Либералы»
Die Mitte / Le Centre
(возникла в 2021 году из слияния CVP и BDP)
➝ Партия «Центр»
Grüne Partei der Schweiz (GPS) / Les Verts – Parti écologiste suisse (PES)
➝ Зелёная партия Швейцарии
Grünliberale Partei (glp) / Parti vert’libéral (PVL)
➝ Зелёная либеральная партия

Малые партии, представленные в отдельных кантонах или на федеральном уровне

Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) / Parti évangélique suisse (PEV)
➝ Евангелическая народная партия
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) / Union démocratique fédérale (UDF)
➝ Федерально-демократический союз
Lega dei Ticinesi
➝ Лига тичинцев
Partei der Arbeit der Schweiz (PdA) / Parti suisse du Travail (PST)
➝ Швейцарская партия труда

Политолог Михаэль Херрманн (Michael Hermann) подчеркивает, что все это указывает на стабилизацию положения левых партий, тогда как значительное укрепление позиций Швейцарской народной партии сигнализирует о наступлении и в Швейцарии «правого поворота»: «Политическая поляризация в Швейцарии усиливается: крайние полюсы набирают силу за счёт партий, занимающих умеренные центристские позиции».

Вызовы и угрозы

В рамках «Электорального барометра SRG» граждан также опрашивали на предмет основных политических вызовов и угроз, с которыми, по их мнению, сталкивается страна. По-прежнему большинство участников опроса в качестве самой большой проблемы назвали постоянное удорожание медстраховок, хотя острота этой темы несколько снизилась. По мнению М. Херрманна, это связано с тем, что опрос проводился до 23 сентября 2025 года, то есть до дня, когда Федеральное ведомство здравоохранения страны (Bundesamt für Gesundheit, BAG, подразделение МВД) объявило об очередном повышении ежемесячных страховых премий в 2026 году в среднем на 4,4%.

На втором месте по важности для респондентов остаются вопросы миграции и убежища — темы, которые активно эксплуатируются прежде всего правыми партиями. Однако и их значимость также снизилась по сравнению с прошлым опросом. «Зато другие ключевые темы, важные для SVP, заметно набрали вес — это такие вопросы, как преступность, а также проблемы суверенитета», — отмечает М. Херрманн. Чаще, чем прежде, в ответах последнего опроса упоминалась и тема отношений Швейцарии с Европейским союзом.

По оценке НИИ Sotomo, это связано с тем, что уже в 2026 году в стране может состояться референдум по новому Третьему пакету секторальных (билатеральных) соглашений между Берном и Брюсселем. Эксперты института также подчёркивает: увеличение в глазах избирателей степени значимости «европейского вопроса» обусловлено новыми таможенными пошлинами, введенными Дональдом Трампом на товары из Швейцарии на уровне 39%.

Экономика снова имеет значение

В результате впервые начиная с 2020 года, когда в центре внимания граждан находились меры противодействия пандемии Covid-19, экономические вопросы вновь приобретают в стране заметное политическое значение. Электоральный барометр SRG, в подготовке которого участвует и портал швейцарского иновещания Swissinfo, был организован и проведён исследовательским институтом Sotomo на основе данных, собранных с 25 августа по 11 сентября 2025 года. В опросе приняли участие 32 147 избирателей и избирательниц, заполнивших анкеты либо на порталах ТРК SRG, либо на сайте НИИ Sotomo.

Погрешность выборки составляет +/-1,2 процентных пункта. Участие в опросе было добровольным (Opt-in), так что состав респондентов нельзя считать репрезентативным: в политических опросах традиционно чаще участвуют мужчины, чем женщины, но подобные искажения корректируются особыми статистическими методами. Группа граждан Швейцарии, проживающих постоянно за рубежом, в рамках этого опроса отдельно не учитывалась.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Un drapeau suisse et un drapeau européen

Показать больше

Швейцарская политика

Европейский вопрос сделал Швейцарскую народную партию (SVP) сильнейшей

Этот контент был опубликован на Вопрос перспектив и модальностей отношений Швейцарии с Евросоюзом все ещё определяет политическую повестку Конфедерации.

Читать далее Европейский вопрос сделал Швейцарскую народную партию (SVP) сильнейшей

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR