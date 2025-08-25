Швейцария и ЕС: центристы и либералы в тягостных раздумьях

В поиске верной дороги: новое руководство партии «Либералы» (FDP) — Беньямин Мюлеманн (Benjamin Mühlemann) и Сюзанна Винценц-Штауффахер (Susanne Vincenz-Stauffacher). Keystone / Gian Ehrenzeller

И «Центр» (Die Mitte), и «Либералы» (FDP.Die Liberalen) пытаются сейчас определить свою позицию по новому Третьему пакету секторальных соглашений Швейцарии с Европейским союзом. Для обеих партий на кону стоит очень многое, прежде всего их влияние и результаты на будущих парламентских выборах. Европейская тема таит для них не только риски, но и значительный потенциал.

Политический сезон в Берне очнулся от каникул, с момента последних парламентских выборов прошло ровно столько же времени, сколько остается до следующих. С июня на столе лежит новый Третий пакет секторальных договоров Швейцарии с Европейским союзом (EU). «Европейское досье» переживает сейчас свой самый ответственный момент: до конца октября 2025 года еще идет процесс общественных обсуждений и межведомственных согласований текстов соглашений и всем — от отраслевых ассоциаций до политических партий — пора определяться.

Лавировать не получится

Тем, кто определился давно, сейчас живется проще всего. Справа — с жёстким «против» позиционирует себя Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC). Слева звучит столь же однозначное «за» со стороны партий «Зелёных» (Grüne) и «Зелёных либералов» (Grünliberale Partei, GLP). У социал-демократов ситуация сложнее. Влиятельные профсоюзы, преодолев первоначальную настороженность, связанную с будущим швейцарского рынка труда и заработной платы, теперь «в общей лодке», да и руководство партии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) фактически уже перешло в лагерь сторонников Третьего пакета.

Однако многие в партийном базисе пока еще продолжают сомневаться, указывая на опасность «социального демпинга» в лице дешевых немецких слесарей, которые, де, «понаедут и отнимут работу». Так что тут руководству есть чем заняться. А вот по-настоящему трудный выбор предстоит сделать либералам (FDP.Die Liberalen, FDP) и партии «Центр» (Die Mitte): вопрос «Третьего пакета» (Bilaterale III) расколол их ряды, и это при том, что данный пакет, скорее всего, станет одной из ключевых тем парламентских выборов 2027 года, следовательно, то, какую позицию займут партии сейчас, напрямую повлияет на то, сколько голосов они получат на грядущих выборах.

Лавировать тут уже не получается. «Вопрос слишком важен, чтобы оставаться без ответа», — подчёркивает политолог Шон Мюллер (Sean Müller) из Лозаннского университета (Université de Lausanne, UNIL). Однако заняв какую-то чёткую позицию, партия рискует потерять тех своих сторонников, кто думает иначе, а оставить тему подвешенной в воздухе — значит рисковать потерять тех, кто предпочитает ясный ответ «за» или «против». Такие избиратели скорее перейдут к партиям, не пытающимся усидеть на всех стульях сразу. Между этими двумя одинаково «плохими сценариями» и балансируют сегодня FDP и Mitte — и именно в этом и заключается их главная головная боль.

Как «Либералы» ответят на европейский вопрос?

До сих пор партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen, FDP), которая традиционно считается партией бизнеса, придерживалась осторожной линии: «Сначала изучим тексты — потом решим». Последний её позиционный документВнешняя ссылка на эту тему датируется 2022 годом, когда Берн и Брюссель ещё сидели за столом переговоров по вопросу так называемого и давно покойного Рамочного соглашения. С тех пор в партии постоянно работает специальная рабочая группа — ровно по шесть сторонников и шесть противников нового Третьего пакета секторальных соглашений.

Символично: такой баланс только подчеркивает, насколько глубоко FDP расколота в европейском вопросе. Но теперь время думать и прикидывать закончилось. В октябре в партии произойдет смена руководства, уже на этой неделе обозначилась новая модель, к которой раньше прибегали скорее левые партии, а именно, модель двойного председательства. Возглавят партию видные парламентарии Сюзанна Винценц-Штауффахер (Susanne Vincenz-Stauffacher), известная в качестве убеждённой сторонницы сближения с ЕС, и её коллега, сенатор Беньямин Мюлеманн (Benjamin Mühlemann), который, правда, честно признаётся: «Я ещё до конца не решил (пойду ли я „править“ партией)».

Тем, кто определился давно, сейчас живется проще всего: акция Швейцарской народной партии (SVP/UDC) против договоров с ЕС. Один из участников: в маске с лицом министра иностранных дел Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis). Keystone / Alessandro Della Valle

Эта фраза идеально описывает сегодняшнюю FDP: «да» и «нет» не говорите, но решение какое-то все равно принимать придётся. Политолог Хлое Янс (Cloe Jans) предупреждает: «Они должны очень быстро найти какой-то путь и показать партийному базису, куда они собираются двигаться». Как точно отметила Neue Zürcher Zeitung, партия FDP ищет позицию «достаточно чёткую, чтобы её все понимали, но и достаточно расплывчатую, чтобы она не расколола партию ещё сильнее». Такая нерешительность выглядит довольно естественно и логично, ведь швейцарские бизнес-круги, представительницей которых была традиционно FDP, также расколоты.

Экспортные отрасли экономики требуют стабильного и прозрачного доступа к рынкам ЕС. Финансовый сектор и сфера услуг, напротив, поднимают вопросы государственно-политического суверенитета. В обоих лагерях звучат влиятельные голоса: с одной стороны — лоббирует ассоциация Economiesuisse, с другой — критически настроенный комитет Kompass-Europa. С точки зрения Шона Мюллера такая ситуация — это не только проблема, но ещё и шанс, ведь FDP может выстроить таким образом свой образ в роли «прагматичной защитницы интересов экономики», роли, которая в швейцарской политике пока вакантна.

«Если партия сумеет добавить ко всему этому социальное измерение — то есть доказать свою социальную ответственность, выступить за равноправие в области прав и зарплат и взять на себя лидерство в вопросах безопасности, то тогда у неё (на следующих парламентских выборах) будет серьёзный потенциал», — говорит Шон Мюллер. А ведь решающим фактором все равно может стать вовсе не Берн и не Брюссель, а Вашингтон.

«Таможенный молот» Дональда Трампа, те самые пошлины в 39% на швейцарский экспорт в США, только лишь усилили объективную привлекательность для Швейцарии европейского рынка. Следует учесть также, что до сих пор FDP продолжала медленно, но верно утрачивать поддержку народа: на парламентских выборах октября 2023 года партия лишилась двух мест в парламенте, а в кантональных парламентах она с тех пор отдала конкурентам ещё одиннадцать мандатов.

Как «Центр» собирается складывать свой европейский пазл

У партии «Центр» (Die Mitte) на кону стоит чуть меньше, чем у либералов. В худшем случае она просто останется при своих, в лучшем — при удаче и хорошем расчёте в 2027 году она сможет отобрать у FDP один мандат в Федеральном совете (Bundesrat, правительстве). Да и разрыв между ними почти смешной: на парламентских выборах 2023 года либералы собрали 14,3% голосов, «Центр» — 14,1%. Внутри партии же кипит всё тот же спор. С одной стороны — евроэнтузиасты во главе с депутатом Национального совета Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter), представляющей не только Базель, но и бизнес-лобби Economiesuisse.

С другой — деревенское крыло: аграрии и сельские активисты, для которых новые договоры с ЕС выглядят «довольно подозрительно». Их знаменосцем выступает президент Союза швейцарских крестьян (Schweizer Bauernverband) Маркус Риттер (Markus Ritter) — фигура в партии «Центр» куда более весомая, чем может показаться городскому избирателю. В середине нынешней легислатуры партия полностью сменила руководство — явный сигнал, что эта машина уже развернулась и поехала в сторону следующих выборов. Новый председатель Филипп Маттиас Бреги (Philipp Matthias Bregy) в своей инаугурационной речи тему Европы тронул, но осторожно, без резких жестов.

«Будущее нашей экономики зависит от стабильных отношений с Европейским союзом», — сказал он, а затем добавил ещё и несколько условий: ясность в вопросах зарплат, состояния социальной защиты и в вопросе институциональных механизмов (кто и как будет разрешать споры между ЕС и Берном). В интервью Neue Zürcher Zeitung он уточнил: официальную линию партия озвучит лишь тогда, когда станет ясно, как всё это будет реализовано во внутренней политике. Иными словами, партия будет либо ждать, пока не станет понятнее настроение электората, либо пока базис партии сам не подтолкнёт руководство к какому-то решению.

Выжидательная позиция: новый президент партии «Центр» (Die Mitte) Филипп Маттиас Бреги (Philipp Matthias Bregy). Keystone / Anthony Anex

Политолог Шон Мюллер (Sean Müller) и тут видит не слабость, а шанс. Европейский вопрос, напоминает он, в Швейцарии на самом деле не так уж и запутан, все довольно понятно: «Никто не хочет полного разрыва с ЕС, но никто и не требует вступления в Евросоюз». А значит, между «да» и «нет», между чёрным и белым, остаётся огромное серое поле, в рамках которого нужны именно тонкие и взвешенные ответы. «Третий пакет соглашений с ЕС — это и есть большой компромисс, — заключает Шон Мюллер. — А кто, как не партии политического центра, умеют лучше всего защищать компромиссные решения»?

Также по теме:

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.