Швейцарские фермеры опасаются «чужих контролеров»

Альпийская сыроварня Unterste Hütte, деревня Эмметтен (Emmetten), кантон Нидвальден. Keystone / Gaetan Bally

Соглашение между Швейцарией и Евросоюзом о взаимном признании стандартов в сфере продовольственных товаров открывает для швейцарского сельского хозяйства новые экспортные перспективы. Однако в среде швейцарских фермеров оно вызывает беспокойство. Насколько оно обосновано?

12 минут

Напугать швейцарских фермеров не легко, а очень легко — достаточно пообещать ещё больше проверок и контрольных инспекций, которые и так уже достигли в Швейцарии таких масштабов, что они уже давно воспринимаются как осознанное унижение отечественного сельхозпроизводителя. Эту проблему признало и само правительство. Министр сельского хозяйства Ги Пармелен (Guy Parmelin) даже специально недавно отправился на ферму в кантоне Берн, чтобы заявить перед камерами: «Я пришёл дать вам волю и облегчить бремя проверок».

С тех пор в Берне регулярно заседает так называемый «круглый стол». В Швейцарии это универсальное средство изображения кипучей деятельности в сложных политических ситуациях. Но официально его цель — ограничить вал инспекций на фермах и крестьянских подворьях. Такие инспекции дело и в самом деле неприятное, а Ги Пармелен, сам по профессии винодел, пользуется среди аграриев определенным доверием. Но даже и он выглядит сейчас бессильным перед системой контрольных проверок, которая давно уже стала жить собственной жизнью.

Инстанций, осуществляющих контроль, много, федеральный центр — лишь одна из этих инстанций. Он отвечает за проверку обоснованности перечисления фермерам бюджетных дотаций, без которых они давно уже стали бы банкротами. Общий же перечень всех задействованных контрольных органов занимает три десятка страниц. Помимо этого, за выполнением стандартов качества в Швейцарии следят организации, выдающие свои «знаки качества», к ним добавляются и крупные закупщики с их собственными критериями, включая требования к условиям содержания животных.

ЕС и новые инспекции: миф или угроза?

Летом 2025 года швейцарских фермеров особенно встревожила публикация в сатирическом журнале правого толка Nebelspalter. В материале утверждалось, что в рамках нового продовольственного соглашения Швейцария обязуется соблюдать директиву ЕС, разрешающую проверяющим из Брюсселя посещать фермы, сыроварни, скотобойни и теплицы. Образ бюрократа, считающего мух в швейцарских коровниках, стал слишком ярким мемом для того, чтобы его можно было игнорировать. Он даже затмил прежние претензии к «билатеральному» режиму кооперации Берна и Брюсселя, которые касались миграции, демократии, энергетики и социального обеспечения.

Федеральный советник (министр экономики) Ги Пармелен (Guy Parmelin) осматривает картофельное поле вместе с фермером Кристофом Херреном и представителями СМИ на ферме семьи Херрен в коммуне Вилерольтиген (кантон Берн), в пятницу, 16 августа 2024 года. После акций протеста, в ходе которых фермеры выражали своё недовольство, Ги Пармелен решил лично посетить одного из фермеров, чтобы обсудить текущую ситуацию и будущие перспективы развития экологически устойчивого сельского хозяйства. Keystone / Alessandro Della Valle

Всё это ставит фермеров Швейцарии в сложное положение, поскольку реальная польза данного соглашения почти никем из крестьян под сомнение не ставится. О том, насколько, однако, напряжённой сложилась ситуация, говорит… их молчание. Федерация швейцарских фермеров (Schweizer Bauernverband, SBV) — крупнейшее объединение аграрного сектора страны — обсудит весь Третий пакет секторальных соглашений в рамках заседания своей сельскохозяйственной палаты только 22 октября. А до этого организация решила воздерживаться от каких-либо заявлений, особенно в отношении соглашения о продовольственных товарах.

Между тем очевидно, что это соглашение сулит сельскому хозяйству Швейцарии значительные преимущества. Прежде всего, оно в теории открывает фермерам доступ к рынку Европейского союза. На долю ЕС уже сейчас приходятся 50% экспорта швейцарской агропродукции и 74% импорта. Объём торговли в этой сфере достигает 16 млрд франков в год. Возьмём в качестве примера швейцарский сыр: 40 процентов всей сырной продукции Швейцарии идёт на экспорт, причём основная часть — в страны Европейского союза. «Нам просто необходимо это партнёрство», — говорит Пауль Майер (Paul Meier), директор отраслевой организации Fromarte.

По его словам, его ассоциация пока положительно оценивает соглашение с ЕС о продовольственных товарах: «На данный момент я не вижу никаких реальных опасений — даже в отношении возможного усиления контроля». Стефан Хагенбух (Stefan Hagenbuch), директор Швейцарской ассоциации производителей молока (Schweizer Milchproduzenten, SMP), комментируя возможность дополнительных инспекций со стороны ЕС на швейцарских фермах, отмечает, что такие аудиты возможны уже и сейчас — к слову, в Швейцарии уже проходили проверки (конечно, нерегулярные), которые были организованы российскими и китайскими делегациями.

В целом же в рамках действующих двух предыдущих пакетов двусторонних соглашений с ЕС Швейцария уже сейчас обязана обеспечивать эквивалентность контрольных мер в молочной отрасли, потому что только так она может иметь право доступа на рынок Европы. Кроме того, Стефан Хагенбух ссылается на ещё продолжающийся процесс общественного обсуждения (Vernehmlassung) так называемых Bilaterale IIIВнешняя ссылка (третьего пакета секторальных соглашений с ЕС), и поскольку пока согласованной позиции SMP не выработано, то он предпочитает воздерживаться от официальных заявлений.

Власть сельской Швейцарии

И это правильная стратегия: жители сельских регионов Швейцарии и без того настроены по отношению к Европейскому союзу скептически. Их политическое влияние постоянно проявляется по итогам референдумов, так что если кто и способен объединиться в группу, формирующую конституционное большинство и блокирующую Третий пакет секторальных соглашений, то это именно сельские регионы. Аграрная Швейцария не раз уже сводила на нет либеральные проекты, поддержанные в городах. Правда, на данный момент пока не ясно, когда и в каком формате состоится референдум по новому пакету соглашений с ЕС.

Себастьен Андрей, менеджер по закупкам и продажам компании Fromco, проверяет качество сыра Gruyère AOP в погребах компании Fromco, входящей в группу Emmi, во вторник, 6 мая 2025 года, г. Мудон, кантон Во. Производители молока, сыроделы и специалисты по выдержке — три ключевых участника производства швейцарского Gruyère AOP. Keystone / Jean-Christophe Bott

Этот вопрос остается предметом текущих политических консультаций в Берне, а Федеральный совет (правительство Швейцарии) пока не планирует выносить эти соглашения на референдум в формате «двойного большинства» (большинство народа и большинство субъектов федерации). И всё же ясно одно: без поддержки фермеров успех невозможен. Поэтому уже сейчас возникает принципиальный вопрос: какой курс возьмет правоконсервативная Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP), которая в прошлом была как раз партией крестьян. Она уже многие годы предостерегает от «чужих судей» из Брюсселя. Появятся ли теперь в её риторике ещё и «чужие инспекторы»?

Ответ: причин для этого нет.

В повседневной практике швейцарских фермеров этих контролеров ждать не следует. Аудиты, предусмотренные соглашением с ЕС, касаются не отдельных хозяйств, а системы контроля в целом. Речь идёт о проверке механизмов надзора со стороны государства, то есть это контролеры, которые будут контролировать контролёров. Конкретно: в Швейцарии есть Федеральное ведомство сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft, BLW). Вот оно и будет обязано отчитываться перед структурами ЕС о том, как оно осуществляет контроль в аграрной сфере страны.

При необходимости именно это ведомство, а не крестьяне, которым и так есть чем заняться, должно будет демонстрировать свою работу и давать при необходимости пояснения. Согласно действующей директиве ЕС, возможный аудит может охватывать и какое-то одно производственное предприятие. Однако в том же документе прямо закреплено, что «суверенные контрольные полномочия остаются исключительно за национальными органами власти».

Надежда на улучшение фитосанитарной обстановки

Это то, что касается опасений. Но при этом соглашение с Европейским союзом в области продуктов питания несёт и потенциальные выгоды — прежде всего, когда речь заходит о возможной гармонизации стандартов производства. Оно способно обеспечить швейцарским аграриям оперативный доступ к эффективным средствам защиты растений и к высококачественному семенному материалу.

Прототип робота для защиты растений, установленный на тракторе, на салатном поле в регионе города Гальмиц (кантон Фрибург), пятница, 1 июня 2018 года. Снимок сделан во время демонстрации пилотного проекта. Разрабатываемая система призвана обеспечить более точное внесение средств защиты растений и, по оценкам, позволяет сократить их использование на 40–70 процентов по сравнению с традиционными штанговыми опрыскивателями. Keystone / Anthony Anex

Так, например, Ханс Висс (Hans Wyss), директор Федерального Ведомства по вопросам безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV), недавно выступил перед представителями плодоовощных хозяйств кантона Цуг. По данным газеты Zuger Zeitung, он заявил: «Мы пытаемся найти пути ускорения процесса регистрации средств защиты растений». По его мнению, соглашение о продовольственных товарах с ЕС может в долгосрочной перспективе способствовать облегчению ситуации в этой области.

А положение в области швейцарского растениеводства остаётся напряжённым. Это связано, в частности, с распространением новых вредителей, поражающих такие культуры, как сахарная свёкла или вишня. Данные случаи регулярно ставят органы, отвечающие за регистрацию средств защиты, перед серьёзной дилеммой между экологической осторожностью и практической необходимостью.

Первые положительные сигналы

Эффективные средства защиты растений, как правило, имеют побочные эффекты — например, представляют угрозу для пчёл. А те препараты, что считаются более щадящими, по мнению некоторых производителей, оказываются недостаточно действенными. Именно поэтому швейцарские аграрии регулярно требуют выдачи им разрешений на экстренное применение эффективных средств: и если их ходатайства удовлетворяются, то они получают право временно и в строго ограниченных объёмах использовать критически важные пестициды.

С точки зрения объединения Interessengemeinschaft Agrarstandort Schweiz («Интересы сельского хозяйства Швейцарии») одним из главных аргументов в пользу соглашения с ЕС о продовольственных товарах остаётся «возможность дешёвой закупки удобрений и средств защиты растений». В ассоциацию входят такие крупные аграрные бренды, как IP-SUISSE и Bio Suisse, а также несколько ведущих ритейлеров и авторитетные объединения сферы маркетинга. «Современные пестициды станут доступнее и быстрее поступят в оборот», — отмечает директор ассоциации Interessengemeinschaft Agrarstandort Schweiz Кристоф Дитлер (Christof Dietler).

Эта структура остаётся единственной влиятельной организацией, которая до настоящего момента высказалась по поводу продовольственного соглашения. По словам К. Дитлера, «более выгодных условий для аграрного сектора, чем в рамках первых и вторых двусторонних соглашений, нам уже не добиться. Новый пакет фиксирует (эти условия) — и его удалось очень хорошо согласовать в интересах швейцарского сельского хозяйства».

Бюрократические дебри

Другие ассоциации пока воздерживаются от публичных оценок. Они внимательно изучают нормативную базу. Соглашение ведь не только объёмное по объёму, но ещё и включает в себя 61 правовой акт Европейского союза, который Швейцария должна будет принять напрямую, «в динамическом режиме». Причём многие из этих актов содержат еще и подзаконные акты, перекрёстные ссылки и дополнительные нормы.

Продовольственное соглашение с ЕС охватывает почти всё и все аспекты — от состояния почвы до готового блюда — и затрагивает всех участников производственно-сбытовой цепочки. Поэтому есть все основания полагать, что окончательное мнение о соглашении у многих сформируется не на основе правовых тонкостей, а скорее на уровне политической и экономической интуиции.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

