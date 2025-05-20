The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Швейцарская политика

Швейцария недовольна позицией ФРГ по миграции

Германия заявила о намерении разворачивать на своей южной границе просителей убежища: Швейцария недовольна.
Германия заявила о намерении разворачивать на своей южной границе просителей убежища: Швейцария недовольна. Keystone-SDA

Германия заявила о намерении разворачивать на своей южной границе просителей убежища. Пока это намерение никак не затронуло Швейцарию. Однако федеральный советник (министр) Беат Янс (Beat Jans, курирует миграцию) предупреждает о возможных ответных шагах: «Наши рычаги длиннее, чем кажется».

Этот контент был опубликован на
4 минут
Keystone-SDA

На данный момент министр юстиции Швейцарии старается успокоить ситуацию. В интервью программе Samstagsrundschau на радио SRF на прошлой неделе он отметил: «До сих пор не было ни одного случая незаконного (разворота просителей убежища на южной границе Германии)». По его словам, Германия пока не усиливала пограничный контроль «в значительной степени». Тем не менее Швейцария крайне недовольна заявлением немецких властей, сделанным в первый день работы нового правительства.

«Поживём — увидим», — сказал Беат Янс, но подчеркнул: риторика Берлина вызывает у него обеспокоенность. Ведомство Беата Янса уже резко раскритиковало заявление нового министра внутренних дел Германии Александра Добриндта (Alexander Dobrindt), согласно которому Германия будет останавливать на границе мигрантов, не соблюдая действующее международное право и релевантные соглашения. «Швейцария это не приемлет», — подчеркнул Беат Янс.

Кроме того важный материал по теме:

Показать больше
Эмиграция в Швейцарию: многие немцы голосуют ногами

Показать больше

Эмиграция в Швейцарию: многие немцы голосуют ногами

Этот контент был опубликован на Для значительной части эмигрантов причиной отъезда становится не только экономика, но и накопившееся недовольство жизнью в Германии.

Читать далее Эмиграция в Швейцарию: многие немцы голосуют ногами

Федеральный совет (правительство Швейцарии) рассматривает сейчас возможные меры на случай, если Германия начнёт возвращать в Швейцарию тех, кто намеревался подать прошение о предоставлении убежища в ФРГ. «Есть разные возможности. Наши рычаги длинней, чем многие думают», — заявил Беат Янс. Однако ничего конкретизировать он пока не стал: «Прямого разговора с Берлином у нас на эту тему пока не было».

Читайте также:

Показать больше
Как, когда и почему Швейцария превратилась в страну иммигрантов, доля которых в общем населении страны составляет уже 27%.

Показать больше

Иностранцы составляют более 25% населения Швейцарии: кто эти люди?

Этот контент был опубликован на Как, когда и почему Швейцария превратилась в страну иммигрантов, доля которых в общем населении страны составляет уже 27%.

Читать далее Иностранцы составляют более 25% населения Швейцарии: кто эти люди?

По словам федерального советника, он планирует отправиться в Берлин уже в мае, чтобы обсудить ситуацию напрямую с Александром Добриндтом. Прежде всего он намерен подчеркнуть: бороться с нелегальной миграцией эффективнее совместными мерами на уровне Европы, конфликты между соседями к цели не приведут. Как сообщил Беат Янс, на прошлой неделе между ним и министром внутренних дел Германии уже состоялся телефонный разговор. «У меня сложилось впечатление, что господин Добриндт воспринимает нас всерьёз», — отметил он.

Правительство Германии не считает незаконным отказ в приёме заявителей на убежище. Берлин ссылается на положения Лиссабонского договора (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community) и утверждает, что соседние государства, включая Швейцарию, являются «безопасными третьими странами». Беат Янс придерживается противоположного мнения: такие действия, по его словам, нарушают Женевскую конвенцию о статусе беженцев, которая требует индивидуального рассмотрения каждого ходатайства. Кроме того, подобная практика противоречит двустороннему соглашению о реадмиссии между Швейцарией и Германией.

Читайте также по теме:

Показать больше
аггло

Показать больше

Города Швейцарии растут только благодаря иностранцам

Этот контент был опубликован на Города в Швейцарии растут благодаря иностранцам. «Исконные» же горожане переезжают в пригороды или сельскую местность из-за дорогой аренды.

Читать далее Города Швейцарии растут только благодаря иностранцам

Помимо соглашения о реадмиссии, существуют и другие двусторонние договорённости. Так, соглашение от 1961 года позволяет Германии проводить пограничный контроль на территории Швейцарии — и наоборот. Немецкие полицейские и пограничники также могут проверять пассажиров на определённых трамвайных и железнодорожных линиях, проходящих по швейцарской территории. Будет ли Швейцария использовать эти договорённости как рычаг давления — пока не ясно. Ни Беат Янс, ни другие федеральные органы власти Швейцарии пока не комментируют возможные ответные меры.

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
2 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
19 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Цель документа — предотвратить в случае новой глобальной пандемической угрозы неразбериху, подобную той, что возникла во время пандемии COVID-19.

Показать больше

ВОЗ утвердила международный пандемический договор

Этот контент был опубликован на Цель документа — предотвратить в случае новой глобальной пандемической угрозы неразбериху, подобную той, что возникла во время пандемии COVID-19.

Читать далее ВОЗ утвердила международный пандемический договор
Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе.

Показать больше

Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты

Этот контент был опубликован на Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе.

Читать далее Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты
Проблемы Climeworks проистекают из нескольких источников. Один из них — приостановка проектов в США.

Показать больше

Швейцарский стартап Climeworks будет увольнять сотрудников

Этот контент был опубликован на Причины — технические проблемы, срыв планов развития в США и падение интереса инвесторов.

Читать далее Швейцарский стартап Climeworks будет увольнять сотрудников
Причиной напряжённости стало и заявление прошлогоднего победителя конкурса Немо о том, что действия Израиля противоречат «Евровидению».

Показать больше

Трое полицейских были ранены во время «Евровидения» в Базеле

Этот контент был опубликован на Причиной напряжённости стало и заявление прошлогоднего победителя конкурса Немо о том, что действия Израиля противоречат «Евровидению».

Читать далее Трое полицейских были ранены во время «Евровидения» в Базеле
Федеральный центр и кантоны получат более 700 миллионов франков за счёт не обмененных банкнот старых серий.

Показать больше

Центр и кантоны получат миллионы за счет старых банкнот

Этот контент был опубликован на Федеральный центр и кантоны получат более 700 миллионов франков за счёт не обмененных банкнот старых серий.

Читать далее Центр и кантоны получат миллионы за счет старых банкнот
Об этом заявила швейцарский президент в Риме накануне интронизации нового папы Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.

Показать больше

Швейцария могла бы стать посредником в Украине

Этот контент был опубликован на Об этом заявила швейцарский президент в Риме накануне интронизации нового папы Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.

Читать далее Швейцария могла бы стать посредником в Украине
Налоги, веломаршруты и социальные детективы: сегодня в Швейцарии нет федерального референдума, но зато голосования пройдут в кантонах и общинах.

Показать больше

Сегодня в Швейцарии пройдут локальные референдумы

Этот контент был опубликован на Налоги, веломаршруты и социальные детективы: сегодня в Швейцарии нет федерального референдума, но зато голосования пройдут в кантонах и общинах.

Читать далее Сегодня в Швейцарии пройдут локальные референдумы

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
People hugging

Показать больше

Две трети иммигрантов хотят остаться в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Почти две трети тех, кто переехал в Швейцарию, хотят остаться тут навсегда. Таковы данные Федерального статистического Ведомства (BfS).

Читать далее Две трети иммигрантов хотят остаться в Швейцарии
population

Показать больше

Население Швейцарии выросло на 0,8% за счет иммиграции

Этот контент был опубликован на Численность постоянного населения Швейцарии на конец 2021 года достигла 8 738 800 человек, что на 0,8% больше, чем в 2020 году.

Читать далее Население Швейцарии выросло на 0,8% за счет иммиграции
bewilligung

Показать больше

«Мигрируют в Швейцарию в основном европейцы»

Этот контент был опубликован на Таковы новые данные миграционной статистики, опубликованные на этой неделе Федеральным статистическим ведомством (BfS)

Читать далее «Мигрируют в Швейцарию в основном европейцы»
Des frontaliers frontaliers traversent le lac Léman pour se rendre au travail en Suisse.

Показать больше

Какое значение для экономики Швейцарии имеют кадры из стран ЕС/ЕАСТ?

Этот контент был опубликован на Чего добилась, что получила и что потеряла Швейцария, открыв свой рынок труда для европейских кадров?

Читать далее Какое значение для экономики Швейцарии имеют кадры из стран ЕС/ЕАСТ?
Правительство заявило, что договор должен быть вынесен на необязательный / факультативный референдум

Показать больше

Швейцария решила, как голосовать по вопросу отношений с ЕС

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии решило, что третий пакет секторальных соглашений с ЕС будет вынесен на необязательный референдум.

Читать далее Швейцария решила, как голосовать по вопросу отношений с ЕС

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR