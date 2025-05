Швейцария недовольна позицией ФРГ по миграции

Германия заявила о намерении разворачивать на своей южной границе просителей убежища: Швейцария недовольна. Keystone-SDA

Германия заявила о намерении разворачивать на своей южной границе просителей убежища. Пока это намерение никак не затронуло Швейцарию. Однако федеральный советник (министр) Беат Янс (Beat Jans, курирует миграцию) предупреждает о возможных ответных шагах: «Наши рычаги длиннее, чем кажется».

4 минут

Keystone-SDA Доступно на 2 других языках English en Swiss minister: situation at German border hasn’t changed Читать далее Swiss minister: situation at German border hasn’t changed

Deutsch de Bislang keine Veränderung an der deutsch-schweizerischen Grenze Оригинал Читать далее Bislang keine Veränderung an der deutsch-schweizerischen Grenze

На данный момент министр юстиции Швейцарии старается успокоить ситуацию. В интервью программе Samstagsrundschau на радио SRF на прошлой неделе он отметил: «До сих пор не было ни одного случая незаконного (разворота просителей убежища на южной границе Германии)». По его словам, Германия пока не усиливала пограничный контроль «в значительной степени». Тем не менее Швейцария крайне недовольна заявлением немецких властей, сделанным в первый день работы нового правительства.

«Поживём — увидим», — сказал Беат Янс, но подчеркнул: риторика Берлина вызывает у него обеспокоенность. Ведомство Беата Янса уже резко раскритиковало заявление нового министра внутренних дел Германии Александра Добриндта (Alexander Dobrindt), согласно которому Германия будет останавливать на границе мигрантов, не соблюдая действующее международное право и релевантные соглашения. «Швейцария это не приемлет», — подчеркнул Беат Янс.

Кроме того важный материал по теме:

Показать больше

Показать больше Эмиграция в Швейцарию: многие немцы голосуют ногами Этот контент был опубликован на Для значительной части эмигрантов причиной отъезда становится не только экономика, но и накопившееся недовольство жизнью в Германии. Читать далее Эмиграция в Швейцарию: многие немцы голосуют ногами

Федеральный совет (правительство Швейцарии) рассматривает сейчас возможные меры на случай, если Германия начнёт возвращать в Швейцарию тех, кто намеревался подать прошение о предоставлении убежища в ФРГ. «Есть разные возможности. Наши рычаги длинней, чем многие думают», — заявил Беат Янс. Однако ничего конкретизировать он пока не стал: «Прямого разговора с Берлином у нас на эту тему пока не было».

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Иностранцы составляют более 25% населения Швейцарии: кто эти люди? Этот контент был опубликован на Как, когда и почему Швейцария превратилась в страну иммигрантов, доля которых в общем населении страны составляет уже 27%. Читать далее Иностранцы составляют более 25% населения Швейцарии: кто эти люди?

По словам федерального советника, он планирует отправиться в Берлин уже в мае, чтобы обсудить ситуацию напрямую с Александром Добриндтом. Прежде всего он намерен подчеркнуть: бороться с нелегальной миграцией эффективнее совместными мерами на уровне Европы, конфликты между соседями к цели не приведут. Как сообщил Беат Янс, на прошлой неделе между ним и министром внутренних дел Германии уже состоялся телефонный разговор. «У меня сложилось впечатление, что господин Добриндт воспринимает нас всерьёз», — отметил он.

Правительство Германии не считает незаконным отказ в приёме заявителей на убежище. Берлин ссылается на положения Лиссабонского договора (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community) и утверждает, что соседние государства, включая Швейцарию, являются «безопасными третьими странами». Беат Янс придерживается противоположного мнения: такие действия, по его словам, нарушают Женевскую конвенцию о статусе беженцев, которая требует индивидуального рассмотрения каждого ходатайства. Кроме того, подобная практика противоречит двустороннему соглашению о реадмиссии между Швейцарией и Германией.

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Города Швейцарии растут только благодаря иностранцам Этот контент был опубликован на Города в Швейцарии растут благодаря иностранцам. «Исконные» же горожане переезжают в пригороды или сельскую местность из-за дорогой аренды. Читать далее Города Швейцарии растут только благодаря иностранцам

Помимо соглашения о реадмиссии, существуют и другие двусторонние договорённости. Так, соглашение от 1961 года позволяет Германии проводить пограничный контроль на территории Швейцарии — и наоборот. Немецкие полицейские и пограничники также могут проверять пассажиров на определённых трамвайных и железнодорожных линиях, проходящих по швейцарской территории. Будет ли Швейцария использовать эти договорённости как рычаг давления — пока не ясно. Ни Беат Янс, ни другие федеральные органы власти Швейцарии пока не комментируют возможные ответные меры.