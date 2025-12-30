The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская политика

Швейцарские политики и знаменитости против SRG-инициативы

Личности из Центральной Швейцарии предостерегают от инициативы сокращения вдвое
Швейцарские общественные деятели предупреждают об опасности инициативы, предлагающей «уполовинить» финансирование ТРК SRG. Keystone-SDA

Швейцарские общественные и политические деятели из Центральной Швейцарии предупреждают об опасности народной инициативы, предлагающей «уполовинить» финансирование ТРК SRG.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Почти полсотни швейцарских общественных деятелей начали агитационную кампанию против народной законодательной инициативы «200 франков достаточно!». Они предупреждают, что резкое «наполовину» сокращение финансирования общественного теле- и радиовещания поставит под серьёзную угрозу независимую региональную журналистику и культурное разнообразие Швейцарии.

В заявлении, опубликованном в понедельник 29 декабря 2025 года, созданный ими общественный комитет подчеркнул, что в кризисные периоды общественный медиахолдинг SRG обеспечивает обществу «надёжную информацию», гарантирует журналистское присутствие во всех регионах страны и противодействует дезинформации, опираясь на проверенные факты.

По мнению противников инициативы «200 франков достаточно», её одобрение повлечёт за собой радикальные бюджетные сокращения и неизбежно затронет программное наполнение эфира, а также сферу культуры и спорта вне собственно медийного поля. Под угрозой окажется децентрализованная структура общественного вещания, включающая семь головных и 17 региональных студий, в том числе студию в Люцерне, обслуживающую Центральную Швейцарию с шестью кантонами.

В указанный комитет входят представители регионов Центральной Швейцарии из Национального совета (большой палаты федерального парламента) и Совета кантонов (малой палаты), а также депутаты кантональных парламентов. Кроме того, в его состав вошли видные деятели спорта, культуры, медиа и науки. Среди них бывший марафонец Виктор Рётлин (Viktor Röthlin), организатор джазовых фестивалей Арно Трокслер (Arno Troxler), директор Художественного музея Люцерна Фанни Фетцер (Fanni Fetzer), писательница Гизела Видмер (Gisela Widmer) и музыкант Марко Кунц (Marco Kunz).

Народная инициатива «200 франков достаточно!» (или SRG-Initiative), референдум по которой пройдет 8 марта 2026 года, предусматривает снижение тарифа годового медиасбора с нынешних 335 до 200 франков в год, а также полное освобождение от уплаты медиасбора Serafe сферы бизнеса. Сторонники инициативы, в частности, указывают на то, что Швейцария взимает с целью финансирования общественного радио- и телевещания один из самых высоких в мире тарифов. Подробнее об аргументации противников и сторонников инициативы читайте в материале ниже.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

