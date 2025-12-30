Швейцарские политики и знаменитости против SRG-инициативы
Швейцарские общественные и политические деятели из Центральной Швейцарии предупреждают об опасности народной инициативы, предлагающей «уполовинить» финансирование ТРК SRG.
Почти полсотни швейцарских общественных деятелей начали агитационную кампанию против народной законодательной инициативы «200 франков достаточно!». Они предупреждают, что резкое «наполовину» сокращение финансирования общественного теле- и радиовещания поставит под серьёзную угрозу независимую региональную журналистику и культурное разнообразие Швейцарии.
В заявлении, опубликованном в понедельник 29 декабря 2025 года, созданный ими общественный комитет подчеркнул, что в кризисные периоды общественный медиахолдинг SRG обеспечивает обществу «надёжную информацию», гарантирует журналистское присутствие во всех регионах страны и противодействует дезинформации, опираясь на проверенные факты.
По мнению противников инициативы «200 франков достаточно», её одобрение повлечёт за собой радикальные бюджетные сокращения и неизбежно затронет программное наполнение эфира, а также сферу культуры и спорта вне собственно медийного поля. Под угрозой окажется децентрализованная структура общественного вещания, включающая семь головных и 17 региональных студий, в том числе студию в Люцерне, обслуживающую Центральную Швейцарию с шестью кантонами.
В указанный комитет входят представители регионов Центральной Швейцарии из Национального совета (большой палаты федерального парламента) и Совета кантонов (малой палаты), а также депутаты кантональных парламентов. Кроме того, в его состав вошли видные деятели спорта, культуры, медиа и науки. Среди них бывший марафонец Виктор Рётлин (Viktor Röthlin), организатор джазовых фестивалей Арно Трокслер (Arno Troxler), директор Художественного музея Люцерна Фанни Фетцер (Fanni Fetzer), писательница Гизела Видмер (Gisela Widmer) и музыкант Марко Кунц (Marco Kunz).
Народная инициатива «200 франков достаточно!» (или SRG-Initiative), референдум по которой пройдет 8 марта 2026 года, предусматривает снижение тарифа годового медиасбора с нынешних 335 до 200 франков в год, а также полное освобождение от уплаты медиасбора Serafe сферы бизнеса. Сторонники инициативы, в частности, указывают на то, что Швейцария взимает с целью финансирования общественного радио- и телевещания один из самых высоких в мире тарифов. Подробнее об аргументации противников и сторонников инициативы читайте в материале ниже.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
