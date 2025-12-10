До референдума по «SRG-инициативе» осталось три месяца

Инициатива о лицензионных сборах "ослабит Швейцарию" (противники) Keystone-SDA

Инициатива «200 франков достаточно» или так называемая SRG-инициатива, как подчеркнул межпартийный общественный комитет, не является «безобидной мерой экономии», она представляет собой «угрозу для системы общественного телерадиовещания и ослабляет Швейцарию».

Повсеместный и равный доступ к надёжной информации важен особенно в периоды нестабильности. На это указывали члены комитета противников инициативы «200 франков достаточно» на встрече с прессой в понедельник 8 декабря в Берне, ровно за три месяца до референдума по данной народной законодательной инициативе, назначенного на 8 марта 2026 года.

По словам представителей комитета противников инициативы, общественный электронный медиахолдинг SRG (данный портал является его автономным подразделением) обеспечивает жителям Швейцарии во всех четырех языковых регионах страны свободный доступ к независимой журналистике: «Сильные средства массовой информации защищают общество от дезинформации».

Инициатива «200 франков достаточно» «вынудила бы медиахолдинг SRG ещё масштабнее сократить объёмы производства контента». Об этом предупредили парламентарии от партий «Зелёные» (GPS), Социал-демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), Партии Центра (Die Mitte), Зелёной либеральной партии (Grünliberale Partei, glp) и партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen).

По их словам, швейцарская культура и национальные виды спорта также лишатся «важной для себя медийной платформы». Народная инициатива «200 франков достаточно», выдвинутая кругами, близкими к правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), предусматривает снижение тарифа медийного сбора, за счет которого в стране финансируются общественные СМИ (радио и телевидение) с нынешних 335 до 200 франков в год.

В случае одобрения законопроекта народом частный бизнес вообще был бы освобожден от уплаты сбора Serafe. По оценке противников этой инициативы, ТРК SRG в таком случае потеряла бы около половины всех поступлений от медиасбора. Именно поэтому эту инициативу также называют «инициативой о сокращении финансирования холдинга SRG наполовину». Федеральный совет (правительство страны), однако, ещё в 2024 году пошёл навстречу авторам инициативы и принял решение снизить тариф сбора Serafe до 300 франков в год.

Кроме того, многие компании в будущем уже будут полностью освобождены от уплаты этого сбора, вне зависимости от исхода референдума 8 марта 2026 года. В результате холдинг SRG уже сейчас вынужден начать реализацию плана экономии операционных расходов, который нарастающим итогом до 2029 года составит в совокупности сумму в 270 млн франков, что соответствует примерно 17 процентам его нынешнего бюджета.

Сторонники инициативы «200 франков достаточно» утверждают, что нынешний медиасбор Serafe чрезмерно высок и в неоправданной степени бьет по карманам домохозяйств, ТРК SRG должна сократить объёмы своей деятельности и сосредоточиться на базовом общественном вещании, делая то, что не выгодно частным медиа. По их мнению, уменьшение тарифа медиасбора и отмена корпоративного медийного сбора снизят финансовое давление на граждан и бизнес, а также усилят конкуренцию в медийном секторе, поскольку частные СМИ получат больше шансов и возможностей для своего развития.

Напомним, что народная законодательная инициатива — это инструмент швейцарской прямой демократии, позволяющий гражданам предлагать изменения или дополнения к Конституции. Если текст инициативы поддерживают как минимум 100 000 граждан, оставивших под ним свои подписи (на сбор подписей отводится 18 месяцев), то его выносят на общенациональное голосование. В случае одобрения законопроекта народом и кантонами на референдуме инициатива становится элементом федерального конституционного законодательства.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

