Электронный паспорт вынесут в Швейцарии на референдум
В Швейцарии состоится референдум по вопросу о введении электронного удостоверения личности. Федеральная канцелярия в Берне подтвердила, что противники соответствующего законопроекта собрали достаточное количество действительных подписей граждан, с тем чтобы инициировать такое голосование.
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Из 55 683 переданных подписей 55 344 были признаны действительными. Об этом сообщила Федеральная канцелярия в среду 7 мая 2025 года. Это ведомство расположено в Берне, оно отвечает, среди прочего, за организацию в стране голосований и выборов. Подписи граждан были переданы в Канцелярию инициативным комитетом, выступающим против проекта Федерального закона от 20 декабря 2024 года «Об электронной идентификации личности и других средствах электронного подтверждения персональных данных» (так называемого «Закона об электронной идентификации»).
Это означает, что голосование может быть проведено в соответствии с утвержденным порядком. В пресс-релизе, опубликованном в тот же день, комитет «Против e-ID» назвал этот референдум «важным шагом» в защиту частной жизни. Комитет поддерживают, в частности, консервативная нишевая партия «Федеральный демократический союз Швейцарии» (EDU), молодёжное крыло правой Швейцарской народной партии (Junge SVP), движение «Друзья Конституции», организация Aufrecht, а также партия Swiss Digital Integrity, возникшая после раскола в Пиратской партии Швейцарии.
Референдум был инициирован по меньшей мере тремя общественными группами. В отдельном заявлении Пиратская партия назвала себя «лидирующей силой референдума и критическим голосом с самого начала», приветствуя организованны референдум в качестве «достигнутого демократического успеха». Общественное движение «Последняя капля» (Mass-Voll), известное своим противодействием санитарным мерам во время пандемии, также со своей стороны передало Федеральной канцелярии 15 000 подписей граждан.
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Сдача подписей в Берне сопровождалась инцидентом, а точнее, небольшой дракой между президентом движения Mass-Voll Николасом Римольди (Nicolas Rimoldi) и представителем партии EDU Самуэлем Кулльманном (Samuel Kullmann). По мнению основного инициативного комитета, новый законопроект об электронной идентификации личности повторяет все ошибки аналогичного законопроекта от 2021 года: тогда этот документ был отклонён народом на национальном референдуме.
Ключевым аргументом против стал якобы факт недостаточной защиты персональных данных. Многие возражали против решения правительства передать задачу выпуска электронных удостоверений в частные руки. Нынешняя редакция закона предусматривает положение, в соответствии с которым электронное удостоверение личности будет бесплатным, необязательным и находиться в ведении государства. Оно должно позволять, например, онлайн-оформление справки о несудимости, водительских прав или подтверждение возраста при покупке алкоголя. Федеральный парламент одобрил новый законопроект в декабре 2024 года. Он вступит в силу не ранее 2026 года.
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