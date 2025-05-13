The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Швейцарская политика

Электронный паспорт вынесут в Швейцарии на референдум

Сдача подписей в Берне сопровождалась инцидентом, а точнее, небольшой дракой между президентом движения Mass-Voll Николасом Римольди (Nicolas Rimoldi) представителя партии EDU Самуэлем Кулльманном (Samuel Kullmann).
Сдача подписей в Берне сопровождалась инцидентом, а точнее, небольшой дракой между президентом движения Mass-Voll Николасом Римольди (Nicolas Rimoldi) и представителем партии EDU Самуэлем Кулльманном (Samuel Kullmann). Keystone-SDA

В Швейцарии состоится референдум по вопросу о введении электронного удостоверения личности. Федеральная канцелярия в Берне подтвердила, что противники соответствующего законопроекта собрали достаточное количество действительных подписей граждан, с тем чтобы инициировать такое голосование.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Из 55 683 переданных подписей 55 344 были признаны действительными. Об этом сообщила Федеральная канцелярия в среду 7 мая 2025 года. Это ведомство расположено в Берне, оно отвечает, среди прочего, за организацию в стране голосований и выборов. Подписи граждан были переданы в Канцелярию инициативным комитетом, выступающим против проекта Федерального закона от 20 декабря 2024 года «Об электронной идентификации личности и других средствах электронного подтверждения персональных данных» (так называемого «Закона об электронной идентификации»).

Это означает, что голосование может быть проведено в соответствии с утвержденным порядком. В пресс-релизе, опубликованном в тот же день, комитет «Против e-ID» назвал этот референдум «важным шагом» в защиту частной жизни. Комитет поддерживают, в частности, консервативная нишевая партия «Федеральный демократический союз Швейцарии» (EDU), молодёжное крыло правой Швейцарской народной партии (Junge SVP), движение «Друзья Конституции», организация Aufrecht, а также партия Swiss Digital Integrity, возникшая после раскола в Пиратской партии Швейцарии.

Референдум был инициирован по меньшей мере тремя общественными группами. В отдельном заявлении Пиратская партия назвала себя «лидирующей силой референдума и критическим голосом с самого начала», приветствуя организованны референдум в качестве «достигнутого демократического успеха». Общественное движение «Последняя капля» (Mass-Voll), известное своим противодействием санитарным мерам во время пандемии, также со своей стороны передало Федеральной канцелярии 15 000 подписей граждан.

Читайте также:

Показать больше
Посетительница выставки Mobile World Congress в Барселоне (2024 год) тестирует упрощенную виртуальную версию своего собственного сердца. EPA/Alejandro Garcia

Показать больше

«Цифровые аватары-двойники»: идея для демократии в Швейцарии и не только

Этот контент был опубликован на В науке цифровые копии-модели давно применяются на практике. А если перенести эту технологию в сферу политики?

Читать далее «Цифровые аватары-двойники»: идея для демократии в Швейцарии и не только

Сдача подписей в Берне сопровождалась инцидентом, а точнее, небольшой дракой между президентом движения Mass-Voll Николасом Римольди (Nicolas Rimoldi) и представителем партии EDU Самуэлем Кулльманном (Samuel Kullmann). По мнению основного инициативного комитета, новый законопроект об электронной идентификации личности повторяет все ошибки аналогичного законопроекта от 2021 года: тогда этот документ был отклонён народом на национальном референдуме.

Ключевым аргументом против стал якобы факт недостаточной защиты персональных данных. Многие возражали против решения правительства передать задачу выпуска электронных удостоверений в частные руки. Нынешняя редакция закона предусматривает положение, в соответствии с которым электронное удостоверение личности будет бесплатным, необязательным и находиться в ведении государства. Оно должно позволять, например, онлайн-оформление справки о несудимости, водительских прав или подтверждение возраста при покупке алкоголя. Федеральный парламент одобрил новый законопроект в декабре 2024 года. Он вступит в силу не ранее 2026 года.

Показать больше
Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Также читате по теме:

Показать больше
Самым сильным аргументом противников электронного голосования всегда была бумага, она, де, гарантирует безопасность. Теперь этот аргумент уже не столь убедителен.

Показать больше

«Подписной скандал» в Швейцарии: удар по доверию граждан к власти?

Этот контент был опубликован на Самым сильным аргументом противников электронного голосования всегда была бумага, она, де, гарантирует безопасность. Теперь этот аргумент уже не столь убедителен.

Читать далее «Подписной скандал» в Швейцарии: удар по доверию граждан к власти?

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
152 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцарская армия призывает женщин-военнослужащих носить только спортивные бюстгальтеры.

Показать больше

В Швейцарии женщины-солдаты будут носить спортивные бюстгальтеры

Этот контент был опубликован на Швейцарская армия призывает женщин-военнослужащих носить только спортивные бюстгальтеры.

Читать далее В Швейцарии женщины-солдаты будут носить спортивные бюстгальтеры
Согласно расследованию SRF Investigativ, с начала вторжения России в Украину в 2022 году в Россию были поставлены более ста станков швейцарского производства, часть из которых, как удалось установить, использовалась в оборонной промышленности.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии вынесла приговор за поставки станков в Россию

Этот контент был опубликован на Менеджер швейцарской компании сознательно предоставляла SECO ложные экспортные данные.

Читать далее Прокуратура Швейцарии вынесла приговор за поставки станков в Россию
С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein).

Показать больше

Парк швейцарской виллы Рахманинова станет общедоступным

Этот контент был опубликован на С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein).

Читать далее Парк швейцарской виллы Рахманинова станет общедоступным
В ходе переговоров, прошедших в минувшие выходные, Китай и США, по данным китайской делегации, достигли «ряда важных соглашений».

Показать больше

Китай и США демонстрируют оптимизм после переговоров в Женеве

Этот контент был опубликован на В ходе переговоров, прошедших в минувшие выходные, Китай и США, по данным китайской делегации, достигли «ряда важных соглашений».

Читать далее Китай и США демонстрируют оптимизм после переговоров в Женеве
Генеральный директор компании Wisekey Карлос Морейра (Carlos Moreira) сообщил общественному телеканалу SRF, что спутник остаётся в собственности компании и сдаётся в аренду швейцарской армии в рамках партнёрских отношений

Показать больше

Швейцария берет курс на суверенную спутниковую связь

Этот контент был опубликован на Минобороны финансирует частный спутниковый проект, который может стать основой независимой системы национальной спутниковой связи.

Читать далее Швейцария берет курс на суверенную спутниковую связь
Большинство жителей Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями.

Показать больше

Швейцария хотела бы запретить детям пользоваться соцсетями

Этот контент был опубликован на Большинство жителей Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями.

Читать далее Швейцария хотела бы запретить детям пользоваться соцсетями
Президент США Дональд Трамп в субботу 10 мая 2025 года приветствовал «великий прогресс», достигнутый на переговорах между США и Китаем в Женеве по вопросу таможенных тарифов

Показать больше

Трамп: «великий прогресс» на консультациях с Китаем в Женеве

Этот контент был опубликован на Дональд Трамп приветствовал «великий прогресс», достигнутый на переговорах между США и Китаем в Женеве по вопросу таможенных тарифов.

Читать далее Трамп: «великий прогресс» на консультациях с Китаем в Женеве
Ученые зафиксировали превращение свинца в золото при столкновении ядер тяжёлых элементов на скоростях близких к скорости света.

Показать больше

Физики CERN на короткое время превращают свинец в золото

Этот контент был опубликован на Ученые зафиксировали превращение свинца в золото при столкновении ядер тяжёлых элементов на скоростях близких к скорости света.

Читать далее Физики CERN на короткое время превращают свинец в золото
Военное руководство считает, что участие в учениях Trias 25 способствовало укреплению обороноспособности армии в условиях, приближённых к боевым.

Показать больше

Швейцария подводит итоги учений Trias 25

Этот контент был опубликован на Военное руководство считает, что участие в учениях Trias 25 способствовало укреплению обороноспособности армии в условиях, приближённых к боевым.

Читать далее Швейцария подводит итоги учений Trias 25

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Срок организации проведения референдума еще не истек, но противники e-ID испытывают трудности со собором необходимых подписей.

Показать больше

Появится ли в Швейцария электронное удостоверение личности?

Этот контент был опубликован на Срок организации проведения референдума еще не истек, но противники e-ID испытывают трудности со собором необходимых подписей.

Читать далее Появится ли в Швейцария электронное удостоверение личности?
E-ID scheme would be used to replace

Показать больше

Швейцария введет электронное удостоверение личности

Этот контент был опубликован на С этой целью Федеральный совет (кабмин) выпустил разъяснение о том, каким будет новый федеральный закон «Об электронном удостоверении личности».

Читать далее Швейцария введет электронное удостоверение личности
Электронное голосование в Швейцарии: ключевую роль сыграют такие густонаселенные и развитые кантоны, как Цюрих и Берн.

Показать больше

Как Швейцария развивает электронное голосование

Этот контент был опубликован на Граубюнден станет четвертым швейцарским кантоном, некоторые регионы которого смогут на референдуме 3 марта 2024 года тоже принять участие в тестировании системы электронного голосования.

Читать далее Как Швейцария развивает электронное голосование

Показать больше

Швейцария протестирует новую систему электронного голосования

Этот контент был опубликован на Кабмин выдал трем кантонам разрешение протестировать новую систему удаленного голосования на выборах и референдумах.

Читать далее Швейцария протестирует новую систему электронного голосования
Swiss Post website

Показать больше

Система E-Voting швейцарской почты отбилась от хакеров

Этот контент был опубликован на Тестовая хакерская атака не смогла преодолеть защиту системы удаленного голосования от концерна «Швейцарская почта».

Читать далее Система E-Voting швейцарской почты отбилась от хакеров

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR