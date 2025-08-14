The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Швейцарская политика

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.
Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее. На фото: Министр финансов Швейцарии и президент страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер. Keystone-SDA

Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит федерального бюджета будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее. Вместо 800 млн франков (995 млн долларов), заложенных в прогноз на 2025 год, дефицит, как ожидается, составит 200 млн.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Поскольку налоговые поступления в прошлом 2024 году «превысили ожидания», прогноз на 2025 год был повышен на 1,5 млрд франков. Об этом сообщил Федеральный совет (Bundesrat, правительство страны) в среду, 13 августа 2025 года. Поступления по подоходному налогу в 2025 году существенно вырастут за счёт дополнительных доходов, полученных в 2022–2023 годах от компаний, занимающихся торговлей энергоносителями и сырьевыми товарами в Женеве.

По оценкам правительства, это принесёт около 900 млн швейцарских франков, однако это «разовое и временное» явление. В то же время поступления от НДС, как ожидается, снизятся на 200 млн. Регулярные расходы, как прогнозируется, увеличатся на 200 млн, в основном из-за дополнительных ассигнований, запрошенных в течение текущего года. В частности, речь идёт о 666 млн швейцарских франков, выделенных на участие в Рамочной программе Европейского союза по исследованиям и инновациям, частью которой является проект «Горизонт Европа».

Показать больше
Швейцарские финансы находятся в почти полном порядке

Показать больше

Швейцарские финансы находятся почти в полном порядке

Этот контент был опубликован на По состоянию на конец 2024 года доходы федеральной казны почти на 2,5 миллиарда франков превышают бюджетный прогноз.

Читать далее Швейцарские финансы находятся почти в полном порядке

Как отмечается, это первый случай с момента введения «долгового тормоза» в 2003 году, когда обычные расходы могут превысить заложенный в бюджете лимит. В результате, по оценкам Федерального совета, вместо ранее прогнозировавшегося дефицита в 500 млн швейцарских франков, обычный бюджет теперь должен завершиться с профицитом в 700 млн. Таким образом, прогноз бюджетного сальдо улучшился на 1,2 млрд швейцарских франков. Несмотря на такие положительные цифры, правительство и дальше собирается реализовывать программу бюджетной экономии в рамках так называемого «списка Гайара».

Внешний контент

«Без реализации этой программы, в период, охватываемый действующим финансовым планом, федеральный бюджет вновь уйдёт в минус — суммарный дефицит за эти годы может составить несколько миллиардов швейцарских франков», — отмечает Федеральное министерство финансов. Уточним, что в Швейцарии федеральные финансы делятся на обычный (регулярный) бюджет, который отражает плановые ежегодные доходы и расходы, и чрезвычайный бюджет, в котором учитываются разовые или внеплановые операции. Если по обычному бюджету в 2025 году прогноз улучшился, то по чрезвычайному — напротив, ухудшился.

Показать больше

Основная причина — единовременное выделение 850 млн швейцарских франков на стабилизацию финансов Швейцарских федеральных железных дорог (SBB). Часть этого отрицательного эффекта компенсируют дополнительные поступления в размере 200 млн франков из прибыли Швейцарского национального банка (SNB), что превышает изначальный план по чрезвычайным доходам.

А что с пошлинами Трампа? По мнению Федерального совета, 39-процентная пошлина, введённая США на импорт швейцарских товаров, в этом году «значительного» влияния на федеральные финансы не окажет. Однако пока сложно предсказать, как на ситуацию отреагируют швейцарские компании. Именно их поведение определит то, как эти пошлины в итоге скажутся на экономике, в частности, на масштаб расходов, связанных с режимом сокращённого рабочего времени, и на поступления от НДС.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Соседние страны не являются для Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарии в 2025 году, примером для подражания с точки зрения фискальной политики. Об этом политик заявила, выступая перед делегатами партийной конференции партии «Либералы» (FDP) в Берне.

Показать больше

Президент Швейцарии: «Здоровые финансы играют фундаментальную роль»

Этот контент был опубликован на Соседние страны не являются для Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарии в 2025 году, примером для подражания с точки зрения фискальной политики.

Читать далее Президент Швейцарии: «Здоровые финансы играют фундаментальную роль»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Показать больше

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Читать далее В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны
Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Показать больше

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Читать далее Население Швейцарии не готово идти на уступки США
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Показать больше

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться
Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Показать больше

Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Этот контент был опубликован на Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Читать далее Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость
Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Показать больше

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Читать далее Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти
Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo): «В долгосрочной перспективе необходимы более устойчивые решения».

Показать больше

Как выживают швейцарские издательства

Этот контент был опубликован на Как выживают швейцарские издательства? Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne.

Читать далее Как выживают швейцарские издательства
Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Показать больше

Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Этот контент был опубликован на Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Читать далее Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом
Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Показать больше

В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Читать далее В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
«В этой реформе будут и выигрывающие от неё, и проигрывающие, но большинство населения получит заметное улучшение», — заявила президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, она же министр финансов).

Показать больше

Швейцария стала ближе к отмене «брачного наказания»

Этот контент был опубликован на Швейцарский парламент поддержал переход к индивидуальному налогообложению супружеских пар.

Читать далее Швейцария стала ближе к отмене «брачного наказания»
Одновременно ведущие экономические объединения страны поддержали правительственный многомиллиардный план экономии бюджетных расходов.

Показать больше

Деловые круги Швейцарии призвали меньше регулировать бизнес

Этот контент был опубликован на Одновременно ведущие экономические объединения страны поддержали правительственный многомиллиардный план экономии бюджетных расходов.

Читать далее Деловые круги Швейцарии призвали меньше регулировать бизнес
Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), министр финансов Швейцарии и президент страны в 2025 году, считает, что федеральное правительство превратилось в машину по распределению субсидий между различными субъектами, структурами и организациями.

Показать больше

Президент Швейцарии: «Федеральный центр — это машина для субсидий»

Этот контент был опубликован на «Швейцарское правительство стало механизмом по распределению субсидий между различными субъектами, структурами и организациями».

Читать далее Президент Швейцарии: «Федеральный центр — это машина для субсидий»
По предварительным подсчетам в 2024 году прибыль Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB / ШНБ) составит 80 млрд франков.

Показать больше

ЦБ Швейцарии выплатит огромную сумму в бюджеты кантонов

Этот контент был опубликован на По предварительным подсчетам в 2024 году прибыль Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB / ШНБ) составит 80 млрд франков.

Читать далее ЦБ Швейцарии выплатит огромную сумму в бюджеты кантонов
В 2025 году президентом Швейцарской Конфедерации станет министр финансов Карин Келлер-Зуттер. Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.

Показать больше

Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?

Этот контент был опубликован на Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.

Читать далее Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR