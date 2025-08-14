Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее. На фото: Министр финансов Швейцарии и президент страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер. Keystone-SDA

Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит федерального бюджета будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее. Вместо 800 млн франков (995 млн долларов), заложенных в прогноз на 2025 год, дефицит, как ожидается, составит 200 млн.

Поскольку налоговые поступления в прошлом 2024 году «превысили ожидания», прогноз на 2025 год был повышен на 1,5 млрд франков. Об этом сообщил Федеральный совет (Bundesrat, правительство страны) в среду, 13 августа 2025 года. Поступления по подоходному налогу в 2025 году существенно вырастут за счёт дополнительных доходов, полученных в 2022–2023 годах от компаний, занимающихся торговлей энергоносителями и сырьевыми товарами в Женеве.

По оценкам правительства, это принесёт около 900 млн швейцарских франков, однако это «разовое и временное» явление. В то же время поступления от НДС, как ожидается, снизятся на 200 млн. Регулярные расходы, как прогнозируется, увеличатся на 200 млн, в основном из-за дополнительных ассигнований, запрошенных в течение текущего года. В частности, речь идёт о 666 млн швейцарских франков, выделенных на участие в Рамочной программе Европейского союза по исследованиям и инновациям, частью которой является проект «Горизонт Европа».

Как отмечается, это первый случай с момента введения «долгового тормоза» в 2003 году, когда обычные расходы могут превысить заложенный в бюджете лимит. В результате, по оценкам Федерального совета, вместо ранее прогнозировавшегося дефицита в 500 млн швейцарских франков, обычный бюджет теперь должен завершиться с профицитом в 700 млн. Таким образом, прогноз бюджетного сальдо улучшился на 1,2 млрд швейцарских франков. Несмотря на такие положительные цифры, правительство и дальше собирается реализовывать программу бюджетной экономии в рамках так называемого «списка Гайара».

«Без реализации этой программы, в период, охватываемый действующим финансовым планом, федеральный бюджет вновь уйдёт в минус — суммарный дефицит за эти годы может составить несколько миллиардов швейцарских франков», — отмечает Федеральное министерство финансов. Уточним, что в Швейцарии федеральные финансы делятся на обычный (регулярный) бюджет, который отражает плановые ежегодные доходы и расходы, и чрезвычайный бюджет, в котором учитываются разовые или внеплановые операции. Если по обычному бюджету в 2025 году прогноз улучшился, то по чрезвычайному — напротив, ухудшился.

Основная причина — единовременное выделение 850 млн швейцарских франков на стабилизацию финансов Швейцарских федеральных железных дорог (SBB). Часть этого отрицательного эффекта компенсируют дополнительные поступления в размере 200 млн франков из прибыли Швейцарского национального банка (SNB), что превышает изначальный план по чрезвычайным доходам.

А что с пошлинами Трампа? По мнению Федерального совета, 39-процентная пошлина, введённая США на импорт швейцарских товаров, в этом году «значительного» влияния на федеральные финансы не окажет. Однако пока сложно предсказать, как на ситуацию отреагируют швейцарские компании. Именно их поведение определит то, как эти пошлины в итоге скажутся на экономике, в частности, на масштаб расходов, связанных с режимом сокращённого рабочего времени, и на поступления от НДС.

