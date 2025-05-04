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Швейцарская политика

Федеральный центр всё чаще диктует кантонам условия

Федеральный центр всё чаще диктует кантонам свои условия. К такому выводу пришло в Швейцарии социологическое исследование, сделав вывод о наличии «системной диспропорции».
Федеральный центр всё чаще диктует кантонам свои условия. К такому заключению пришли авторы социологического исследования, сделав вывод о наличии «системной диспропорции». Keystone / Urs Flueeler

В понедельник, 5 мая 2025 года, завершается процесс консультаций по пакету мер бюджетной экономии, предложенному правительством (т. н. «список Гайара»). Кантоны уже заявили, что они были по большей части исключены из разработки общей структуры процесса сокращения бюджетных федеральных расходов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Особое внимание в этом пакете было уделено образовательной политике — области, которая традиционно относится к ключевым компетенциям и предметам ведения кантонов, субъектов федерации. Однако именно там, считают кантональные правительства, где основная ответственность лежит на кантонах, и предлагается теперь реализовать самые масштабные бюджетные сокращения.

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В результате кантоны будут вынуждены либо урезать объёмы предоставляемых образовательных услуг, либо взять все дополнительные расходы на себя. В обоих случаях дополнительное финансовое бремя ложится на кантоны, в то время как федеральный центр все решил, практически кантоны не спрашивая. Эта критика со стороны кантональных правительств, как выясняется, имеет под собой все основания. К такому же выводу приходит и исследование, проведённое группой учёных из университетов Лозанны и Кента.

В рамках проекта была проанализирована эволюция характера распределения полномочий и предметов ведения между федеральным центром и кантонами, имевшая место с 1848 по 2020 год в рамках 22-х отдельных тематических сфер и областей. Вывод: федеральные власти всё активнее вмешиваются в дела кантонов, при этом реализация решений во многих случаях по-прежнему остаётся за кантонами, а центр только диктует свои условия.

Две ключевые проблемы

Социолог Рахель Фрайбургхаус (Rahel Freiburghaus) из Бернского университета считает в интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкаситуацию в сфере образования идеально-типическим примером такой глубинной системной диспропорции. «С точки зрения кантональных правительств, действующие механизмы участия субъектов федерации в формировании федеральной политики сталкиваются с двумя ключевыми проблемами. Во-первых, процесс общественных обсуждений и межведомственных согласований часто запускается слишком поздно. Чтобы реально влиять на ситуацию в Берне кантонам следовало бы подключаться к разработке федеральной политики гораздо раньше», — объясняет она.

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Во-вторых, Совет кантонов, малая палата федерального парламента, по её словам, не представляет напрямую правительства кантонов, поскольку его депутаты избираются гражданами. Кантоны теоретически могут инициировать свой собственный кантональный референдум, поставив под вопрос те или иные решения Национального совета (большой палаты федерального парламента) и Совета кантонов, но на практике это почти никогда не происходит — процедура запуска «кантонального референдума» слишком сложна и затратна.

Портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch также находится под угрозой сокращения бюджета в рамках «Списка Гайара». Федеральный совет предлагает отменить федеральное бюджетное финансирование (в размере 19 миллионов франков в год) пакета проектов швейцарской общественной (негосударственной) радио- и телевизионной компании SRG по вещанию на зарубеж. В этот пакет кроме портала SWI swissinfo.ch входят веб-сайт tvsvizzera.it и участие в формировании сетки вещания международных телеканалов 3Sat (на немецком языке) и TV5MONDE (на французском языке).

«Идеальной была бы структура, в которой федерация, кантоны и общины садятся за один стол и вместе готовят все решения», — говорит Рахель Фрайбургхаус. Такие форматы уже существуют, например в сфере цифровой революции и политики безопасности. Там федеральные и кантональные органы представлены на равных, они вместе разрабатывают совместные стратегии, от противодействия экстремизму до порядка реагирования в кризисных ситуациях. Так было и во время недавнего наводнения в кантоне Вале, где армия и пожарные службы работали рука об руку. По мнению Рахель Фрайбургхаус, подобные формы партнёрства можно было бы распространить и на другие области.

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