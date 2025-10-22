Швейцария изменит порядок миграционной защиты украинцев

Швейцария будет предоставлять «ВНЖ категории S» гражданам Украины в зависимости от региона их происхождения.

Швейцария будет предоставлять «ВНЖ категории S» гражданам Украины в зависимости от региона их происхождения.

Доступно на 2 других языках

Доступно на 2 других языках

Федеральный совет (правительство, Bundesrat) решил, что временный защитный миграционный статус S для беженцев из Украины будет действовать как минимум до 4 марта 2027 года. Об этом правительство сообщило в среду, 8 октября 2025 года. При этом с 1 ноября 2025 года начнут действовать новые правила: при рассмотрении заявлений на получение этого статуса будут учитываться регионы происхождения заявителей.

Таким образом, Федеральный совет выполнил требование парламента, согласно которому при предоставлении временной защиты следует различать регионы Украины, возвращение в которые считается допустимым, и те, где ситуация с безопасностью по-прежнему остаётся критической. В настоящее время к «безопасным для возвращения» регионам отнесены регион Волынь, города Ровно, Львов, Тернополь, регион Закарпатья, а также города Ивано-Франковск и Черновцы.

Показать больше

Читать далее Страна мигрантов: кто формирует лицо современной Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Четверо из каждых десяти человек, живущих в Швейцарии, имеют миграционное происхождение — кто они?

Новое положение не распространяется на тех, кто уже получил ВНЖ категории S. Граждане Украины, которые по новым правилам больше не смогут воспользоваться этой формой защиты, сохраняют, как и прежде, возможность подать регулярное прошение о предоставлении убежища. Федеральный совет также продлил программу поддержки лиц, находящихся в Швейцарии на основании ВНЖ «защитной категории S».

Показать больше

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Показать больше

Показать больше

Демография

Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Этот контент был опубликован на Федеральный совет намерен существенно облегчить процесс трудоустройства украинских беженцев.

Читать далее Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев