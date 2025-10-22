Швейцария изменит порядок миграционной защиты украинцев
Швейцария будет предоставлять «ВНЖ категории S» гражданам Украины в зависимости от региона их происхождения.
Федеральный совет (правительство, Bundesrat) решил, что временный защитный миграционный статус S для беженцев из Украины будет действовать как минимум до 4 марта 2027 года. Об этом правительство сообщило в среду, 8 октября 2025 года. При этом с 1 ноября 2025 года начнут действовать новые правила: при рассмотрении заявлений на получение этого статуса будут учитываться регионы происхождения заявителей.
Таким образом, Федеральный совет выполнил требование парламента, согласно которому при предоставлении временной защиты следует различать регионы Украины, возвращение в которые считается допустимым, и те, где ситуация с безопасностью по-прежнему остаётся критической. В настоящее время к «безопасным для возвращения» регионам отнесены регион Волынь, города Ровно, Львов, Тернополь, регион Закарпатья, а также города Ивано-Франковск и Черновцы.
Новое положение не распространяется на тех, кто уже получил ВНЖ категории S. Граждане Украины, которые по новым правилам больше не смогут воспользоваться этой формой защиты, сохраняют, как и прежде, возможность подать регулярное прошение о предоставлении убежища. Федеральный совет также продлил программу поддержки лиц, находящихся в Швейцарии на основании ВНЖ «защитной категории S».
