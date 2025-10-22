The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Швейцарская политика

Швейцария изменит порядок миграционной защиты украинцев

Швейцария будет предоставлять «ВНЖ категории S» гражданам Украины в зависимости от региона их происхождения.
Швейцария будет предоставлять «ВНЖ категории S» гражданам Украины в зависимости от региона их происхождения. Keystone-SDA

Швейцария будет предоставлять «ВНЖ категории S» гражданам Украины в зависимости от региона их происхождения.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Федеральный совет (правительство, Bundesrat) решил, что временный защитный миграционный статус S для беженцев из Украины будет действовать как минимум до 4 марта 2027 года. Об этом правительство сообщило в среду, 8 октября 2025 года. При этом с 1 ноября 2025 года начнут действовать новые правила: при рассмотрении заявлений на получение этого статуса будут учитываться регионы происхождения заявителей.

Таким образом, Федеральный совет выполнил требование парламента, согласно которому при предоставлении временной защиты следует различать регионы Украины, возвращение в которые считается допустимым, и те, где ситуация с безопасностью по-прежнему остаётся критической. В настоящее время к «безопасным для возвращения» регионам отнесены регион Волынь, города Ровно, Львов, Тернополь, регион Закарпатья, а также города Ивано-Франковск и Черновцы.

Показать больше
Четверо из каждых десяти человек, живущих в Швейцарии, имеют миграционное происхождение — кто они?

Показать больше

Внешняя политика

Страна мигрантов: кто формирует лицо современной Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Четверо из каждых десяти человек, живущих в Швейцарии, имеют миграционное происхождение — кто они?

Читать далее Страна мигрантов: кто формирует лицо современной Швейцарии?

Новое положение не распространяется на тех, кто уже получил ВНЖ категории S. Граждане Украины, которые по новым правилам больше не смогут воспользоваться этой формой защиты, сохраняют, как и прежде, возможность подать регулярное прошение о предоставлении убежища. Федеральный совет также продлил программу поддержки лиц, находящихся в Швейцарии на основании ВНЖ «защитной категории S».

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Показать больше

Демография

Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Этот контент был опубликован на Федеральный совет намерен существенно облегчить процесс трудоустройства украинских беженцев.

Читать далее Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR