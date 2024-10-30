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Швейцарские мнения

Действительно ли инфлюэнсеры привлекают туристов в Швейцарию?

Потенциал инстаграмщиц и тиктокеров в качестве рекламных агентов индустрии туризма по меньшей мере сомнителен: Университет Санкт-Галлена.
Потенциал инстаграмщиц и тиктокеров в качестве рекламных агентов индустрии туризма по меньшей мере сомнителен: Университет Санкт-Галлена. Keystone / Peter Klaunzer

Согласно итогам исследования, проведенного Университетом Санкт-Галлена, потенциал инстаграмщиц и тиктокеров в качестве рекламных агентов индустрии туризма по меньшей мере сомнителен. Тем не менее швейцарский туризм продолжает делать на них ставку.

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Телепрограмма Telegiornale RSI / RSI News / портал SWI

Швейцарский национальный офис по делам туризма Schweiz Tourismus платит большие деньги рекламирующим Швейцарию в качестве места отдыха «инфлюэнсерам» с миллионами подписчиков в социальных сетях. Этот рекламный прием становится все более популярным в последние годы, тем не менее, согласно исследованию Университета Санкт-ГалленаВнешняя ссылка (Швейцария), он и не так уж и эффективен, как можно было бы подумать.

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«Это ведь всего лишь красивые картинки, которые ты видишь мельком, листая ленту. Чтобы действительно убедить людей поехать в Швейцарию, впечатлений от социальных сетей недостаточно», — объясняет Пьетро Берителли (Pietro Beritelli), один из авторов исследования. К такому выводу Пьетро Берителли пришел, системно проанализировав причины, убедившие примерно 700 респондентов отправиться в отпуск в то или иное место.

Социальные сети и в самом деле сыграли свою роль, но при этом анализ «лидеров общественного мнения» был решающим фактором лишь в очень редких случаях. Гораздо важнее оказалось «сарафанное радио», то есть рекомендации из уст в уста и мнение друзей, родственников или знакомых. Часто причиной поездки в ту или иную страну становится культурное или спортивное событие (концерт или спортивный матч). Швейцарский национальный офис по делам туризма Schweiz Tourismus тем не менее придерживается другого мнения.

Он продолжает регулярно приглашать в Швейцарию влиятельных тиктокеров и прочих «лидеров». Эта стратегия основана на опросе 23 000 человек. «В Южной Америке, например, в качестве самого важного источника туристической информации и приоритетным стимулом для поездки в ту или иную страну 29 процентов туристов называют именно социальные сети и, соответственно, «лидеров общественного мнения» и популярных инфлюэнсеров», — указал в интервью телерадиоканалу SRFВнешняя ссылка Маркус Бергер (Markus Berger), официальный представитель Schweiz Tourismus.

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