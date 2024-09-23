События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Фильм «Русские на войне» режиссера Анастасии Трофимовой значится в программе Цюрихского кинофестиваля. © Keystone / Michael Buholzer

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 16 по 22 сентября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

Цюрихский кинофестиваль покажет документальный фильм «Русские на войне»

Русский солдат в украинском плену: «Я не хочу, чтобы меня обменяли»

«Уничтожение склада в Торопце — унижение Кремля»

«Пока Украина не вступит в НАТО, она будет легкой добычей Путина»

Цюрихский кинофестиваль покажет документальный фильм «Русские на войне»

Несмотря на критику, эта лента все-таки будет показана на Цюрихском кинофестивале. Режиссера Анастасию Трофимову обвинили в том, что своей документальной лентой она тривиализирует военные преступления России в Украине. Об этом сообщает популярная швейцарская газета Blick.

По информации этой газеты, фильм «Русские на войне» будет показан на Цюрихском кинофестивале (ZFF), как и планировалось. Газета пишет об этом со ссылкой на директора фестиваля Кристиана Юнгена (Christian Jungen). «Фильм, материал для которого 37-летняя Анастасия Трофимова в течение нескольких месяцев собирала в составе одного из российских воинских подразделений, участвующих в войне против Украины, вызвал бурную реакцию, особенно среди украинцев.

Режиссера Анастасию Трофимову обвинили в том, что своей документальной лентой она тривиализирует военные преступления России в Украине. Keystone / Michael Buholzer

Многие из них обвинили автора фильма, живущую в Канаде режиссера с русскими корнями, в том, что она ведет военную пропаганду в интересах Кремля. Показы фильма на кинофестивале в Торонто даже сначала пришлось отменить из-за угроз, но позже документальный фильм все равно был показан. Фильмом „Русские на войне“ автор хочет „пролить свет на тот аспект войны России в Украине, который еще не был освещён“. Об этом сама режиссер заявила в интервью газете „Вашингтон пост“.

В документальном фильме, по ее словам, показана жизнь „дезориентированных и разочарованных“ российских солдат в Украине. Многих из них принудили служить или завербовали за деньги, — продолжает Трофимова. Она говорит, что критика исходит в основном от людей, которые не видели этот фильм. По словам Кристиана Юнгена, в Цюрихе будет обсуждаться процесс создания фильма и по возможности планируется организовать панельную дискуссию. Цюрихский кинофестиваль (ZFF) начинается 3 октября 2024 года, ожидается, что в нем примут участие многочисленные кинозвезды, в том числе Ричард Гир и Кейт Уинслет».

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Русский солдат в украинском плену: «Я не хочу, чтобы меня обменяли»

«Он хотел любой ценой выбраться из российской тюрьмы, поэтому служба в армии показалась ему подходящей для этого возможностью. Сейчас россиянин Ярослав (29 лет) является военнопленным в Украине, и, похоже, он наконец прозрел». Материал на основе интервью с ним публикует ряд швейцарских газет, в том числе «Тагес-Анцайгер» из Цюриха.

«Ярославу 29 лет, на нем военная зеленая футболка, бритая голова, его вводят и усаживают на табуретку. Сотрудники СБУ и украинские военные не сводят с него глаз. «Я расскажу всё, что помню». Россиянин родом из города к северу от Москвы попал в плен на востоке Украины около восьми недель назад. Он чувствует себя «вполне нормально», его речь длится примерно три четверти часа, часто взгляд его устремлен в пустоту.

Ярослав сидел в тюрьме уже четвертый раз. Как он говорит, за кражу денег, мобильных телефонов и тому подобных вещей. А еще за уличную драку. «Однажды к нам пришли люди, армейские люди. Они сказали, что если мы пойдем на войну и будем воевать год, то вернемся абсолютно чистыми». Подразумевалось, что с него снимут судимость. Ярослав отчаянно пытался выбраться из тюрьмы, поэтому он и пошел на это. Впрочем, в армию из заключения брали и тех, кто даже этого не хотел. Сегодня Ярослав предпочитает оставаться в украинском плену.

Его заявления нельзя проверить, но все они похожи на сообщения в социальных сетях самих россиян, которые описывают воистину катастрофические условия, царящие в российской армии. SWI

Если всё, что он говорит, правда, то после недели военной подготовки его кинули на фронт в качестве пехотинца. Его заявления нельзя проверить, но все они похожи на сообщения в социальных сетях самих россиян, которые описывают воистину катастрофические условия, царящие в российской армии. Они сами критикуют устаревшее и неадекватное вооружение и недостаточную подготовку, а себя прямо называют «пушечным мясом».

Ярослав говорит об этом так же: «В армии с нами обращались как с мусором. Любого могли избить или привязать к дереву в качестве наказания, это было нормально. Раненых забирали из госпиталя с еще не зажившими ранами, некоторые едва могли ходить, и им приходилось снова идти воевать. Их отправляли в сторону украинских позиций с касками, автоматами Калашникова и некоторым количеством боеприпасов. Некоторые получали гранаты, а другие — нет».

Ярослав говорит, что мало что знал об Украине, но теперь хочет остаться здесь и начать новую жизнь. Он формулирует весьма амбициозные цели: он хотел бы оказывать «гуманитарную помощь» и работать с детьми. По его словам, Россия выбрала «неправильный путь». У людей в Украине была тихая, мирная жизнь, а потом пришли русские. Попасть в обменный фонд он не хочет, тем более что шансы на то, что преступников будут рассматривать в качестве участников процесса обмена военнопленными, и так весьма невелики.

«Но даже если бы они были — я бы отказался. Я не хочу, чтобы меня обменивали. Путин снова отправил бы меня в бой. И снова. И снова. Пока меня не убили бы». В плену в Украине ему и в самом деле будет сравнительно хорошо, Киев стремится к тому, чтобы с пленными обращались как положено. Ярослав наверняка сможет примириться с этой новой жизнью».

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«Уничтожение склада в Торопце — унижение Кремля»

«На самом деле эта катастрофа просто позорит российский режим в невиданной степени». Об этом пишет газета NZZ. «Склад в Торопце был введен в строй только в 2018 году, и государственная пропаганда превозносила его до небес. Тогдашний заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, глава всей российской военной логистики, специально приезжал туда, чтобы торжественно перерезать ленточку. Государственные СМИ сообщали, что арсенал был построен по самым высоким мировым стандартам с целью безопасного хранения ракет и боеприпасов.

Как утверждал тогда Булгаков, благодаря бетонным перекрытиям — а в России боеприпасы часто хранятся в деревянных сараях и даже под открытым небом — склад гарантировал защиту от воздушных атак, будучи в состоянии выстоять даже после ядерного взрыва. С тех пор утекло много воды. Этот генерал давно уже стал символом коррупции и полного разгильдяйства в российских Вооруженных силах. После того как в феврале 2022 года во время вторжения на Украину военная логистика потерпела фиаско, Булгаков выпал из обоймы тех, кому благоволил «сам».

Сначала он потерял свою должность в МО, а затем, в июле 2024 года, и свободу: сейчас он отбывает срок в печально известном московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в коррупции. Военные последствия катастрофы в Торопце оценить непросто. Если 30 000 тонн боеприпасов действительно были полностью уничтожены, то это чрезвычайно большое, конечно, количество, но, по имеющимся оценкам, Россия уже произвела за всю войну в 40 раз больше артиллерийских боеприпасов. Однако стоит отметить, что, по официальным данным, на западе России есть всего пять таких складов.

Это событие также показывает, насколько мощными стали украинские беспилотники, особенно дальнего радиуса действия. На фото в качестве примера: федеральная земля Нижняя Саксония, Германия, город Куксхафен: беспилотник типа S360Mk.II от компании Hanseatic Aviation Solution. Keystone

И Северная группа войск, участвующая в боевых действиях в частично оккупированной Украиной Курской области и на Харьковском фронте, скорее всего, будет испытывать теперь проблемы со снабжением. Это событие также показывает, насколько мощными стали украинские беспилотники, особенно дальнего радиуса действия. Этот их успех вряд ли останется единичным случаем и заставит русских переосмыслить всю свою логистику. Небольшие склады боеприпасов вблизи фронта и так находятся под угрозой, вот только на днях украинский флот сообщил об успешной ракетной атаке на арсенал под Мариуполем на оккупированном юге Украины».

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«Пока Украина не вступит в НАТО, она будет легкой добычей Путина»

Такого мнения придерживается целый ряд региональных швейцарских газет, в том числе цюрихская «Тагес-Анцайгер» и бернская «Бернер Цайтунг». «Украину ждет унылая осень и суровая зима. Сейчас много говорят о переговорах и мире, но реальных надежд, связанных с ними, пока не наблюдается. Президент Владимир Зеленский скоро отправится в Нью-Йорк с каким-то «планом победы», но оптимизма пока нам не внушает ни ситуация на военном фронте, ни положение на дипломатической сцене.

В обозримом будущем украинцам вряд ли удастся вытеснить российских оккупантов с завоеванных ими территорий. Можно предположить, что пушки замолчат все-таки в какой-то момент в 2025 году. Однако шансы на то, что к тому времени Украина восстановит контроль над всей своей территорией, ничтожно малы. Любой западный человек, требующий от украинцев этого горького осознания, должен и сам практиковать такой же честный реализм. Если мы не можем согласиться с миром, заключенным под диктовку Москвы, то возникает вопрос: а на каких условиях вообще может быть достигнуто приемлемое для Украины соглашение о прекращении боевых действий?

Центральная проблема заключается в том, что такое соглашение придется заключать с отъявленным лжецом. Война против Украины началась еще в 2014 году со сказок о «зелёных человечках» в Крыму, затем она продолжилась на Донбассе в формате плохо замаскированной российской оккупации, а в 2021 и 2022 годах мы вынуждены были проглотить невыносимую ложь о целях «специальной военной операции». Поэтому ценность слов Владимира Путина равна нулю. Безопасность, в которой нуждается Украина, должна прийти из другого источника.

США и многие другие западные государства уже заключили с Украиной соглашения о безопасности. Эти документы обещают Украине долгосрочную поддержку, речь идет о поддержке как её Вооруженных сил, так и оборонной промышленности. Всё это полезно и важно, но ни одно из этих соглашений не гарантирует Украине военную помощь в случае очередного нападения России. А ведь именно в этом кроется самая большая опасность.

Пока Путин довольствуется тем, что он уже успел захватить на данный момент, но это вовсе не значит, что он окончательно отказался от своей цели подчинить себе всю Украину. Keystone

Пока Путин довольствуется тем, что уже успел захватить на данный момент, но это вовсе не значит, что он окончательно отказался от своей цели подчинить себе всю Украину. Прекращение огня, которое служит лишь передышкой для империалиста Путина, не обеспечит безопасности ни Украине, ни Европе. Для Украины реальная безопасность может исходить из двух источников: первый — это максимально сильные собственные Вооруженные силы и второй — защита со стороны сильного союзника.

Пока что у Киева есть только туманное обещание однажды стать членом НАТО. Этого недостаточно. Украина должна встать под зонтик Альянса и получить защиту в соответствии со Статьёй 5 Договора о создании НАТО. Однако содержащееся в ней обещание помощи может и должно распространяться только на территорию, находящуюся под контролем Украины. Логика, отстаиваемая сейчас не в последнюю очередь Германией, идет в противоположном направлении. Согласно этой логике, Украина не может присоединиться к альянсу до тех пор, пока у нее есть открытые территориальные конфликты.

Однако сейчас по факту эта логика является руководством к действию для Путина. Частичная оккупация Украины гарантирует ему, что она не сможет вступить в НАТО и останется потенциально в его власти. Но это как раз и есть та единственная цель войны, которую он не должен достичь ни при каких обстоятельствах».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 30 сентября 2024 года. А пока удачной новой недели и приятного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.