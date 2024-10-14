События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Курт Пельда: «Мое имя было особо упомянуто на пресс-конференции, организованной Министерством иностранных дел России. Я воспринял это личное упоминание как большую честь для меня и моей журналистской работы». Keystone/Gaetan Bally

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

18 минут

Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Наш обзор с 7 по 13 октября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

Курт Пельда: «Это честь для меня и моей журналистской работы»

Шестилетний Ярослав тоже «стрелял в русских»

«Коррупция — одна из главных причин падения доверия к Владимиру Зеленскому»

Дворец Путина снесен — чего боится хозяин Кремля?

«Швейцария защищает тех, кто занимается убийствами»

Курт Пельда: «Это честь для меня и моей журналистской работы»

Все ведущие газеты Швейцарии публикуют интервью со швейцарским журналистом Куртом Пельдой (Kurt Pelda), одним из самых известных военных репортёров Швейцарии. Как указывает газета «Тагес-Анцайгер», «он регулярно делает для газет, выходящих под эгидой издательского холдинга CH Media, репортажи из «горячих точек», таких как Украина и Ближний Восток. В конце августа 2024 года он сопровождал украинские войска во время их наступления в Курской области и нарвался на недовольство российского режима».

В настоящее время Курт Пельда находится в Израиле, и газета связалась с ним по телефону. Как рассказывает журналист, «обвинение заключается в том, что я незаконно въехал в страну, а это в России карается тюремным заключением сроком до пяти лет. Когда я въезжал в страну, я действительно проходил через пограничный пост. Но там никого не было, предположительно, все служащие погранслужбы сбежали от украинских войск. Если Россия арестует меня, я также ожидаю, что меня обвинят в поддержке терроризма. До сих пор российский режим обвинял в этом почти всех иностранных журналистов, критически отзывавшихся о войне в Украине или о путинском режиме.

Курт Пельда: «Я всегда был осторожен в прошлом и буду еще более осторожен в будущем. Теперь мне придется хорошенько подумать о том, в какие страны я ещё могу ездить». Keystone

Это может означать тюремный срок, возможно, в 15 лет или больше. Мое имя было особо упомянуто на пресс-конференции, организованной Министерством иностранных дел России. Я воспринял это личное упоминание как большую честь для меня и моей журналистской работы. Тем не менее отношусь к этому факту серьезно. Я всегда был осторожен в прошлом и буду еще более осторожен в будущем. Теперь мне придется хорошенько подумать о том, в какие страны я ещё могу ездить. Помимо таких стран, как Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла, у России есть много союзников в Африке. Мне придется хорошенько подумать, действительно ли стоит посещать эти страны.

Поддержку от швейцарских властей я пока не получал. Возможно, швейцарские власти считают, что я сам виноват в том, что по причине моей работы я попал в немилость к иностранному режиму. Швейцария отнюдь не является безопасной страной для репортеров-расследователей. Мы уже давно стали площадкой для иностранных спецслужб. Здесь активны не только Россия, но также Китай и Иран, причем они не только шпионят, но и иногда работают вместе с организованной преступностью. В будущем я, конечно, буду проводить меньше времени в Швейцарии. Сейчас я живу в Украине, где чувствую себя гораздо безопаснее.

Россия воспринимает Швейцарию как слабую страну. Путину вряд ли придется ожидать каких-либо последствий, если он решит демонстративно сделать что-то с критиком его режима даже в Швейцарии. Но я, вероятно, слишком мелкая рыбешка для него. Ситуация в самой Украине сейчас напряженная. Но ощущения обреченности нет, хотя именно так можно подумать, если следить за публикациями западных СМИ. Война еще далека от завершения. Есть первые признаки того, что российское наступление может выдохнуться к концу года. Украина в конечном счете слишком велика, чтобы Россия могла полностью ее захватить.

В Украине также наблюдаются определенные тенденции к авторитарному государству. Журналистам указывают, что делать. Но мы не должны забывать, что в этой стране уже два года как по факту действует военное положение. Тем не менее я в своих репортажах всегда указываю на все эти ограничения ради полной прозрачности. И я также открыто осуждаю все злоупотребления на украинской стороне. Из-за этого я нахожусь в серой зоне закона. Но я не думаю, что западных журналистов вдруг начнут в Украине арестовывать. В Украине все еще работает правовое государство, и оно работает в тысячу раз лучше, чем в России. В Украине вы все-таки можете рассчитывать на достаточно справедливое судебное разбирательство».

Газеты также приводят сообщение МИД Швейцарии. В нем говорится, что МИД Конфедерации известно о факте пересечения Куртом Пельдой российской границы и о том, что Россия возбудила против него уголовное дело. «Швейцария напоминает, что журналисты играют важнейшую роль в предоставлении общественности доступа к свободной, независимой и достоверной информации, как в мирное, так и в военное время». Никаких дипломатических шагов МИД Швейцарии по этому сюжету на данный момент (11 октября 2024 года) пока не предпринимал.

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Шестилетний Ярослав тоже «стрелял» в русских

Как объяснить ребенку, что такое война? Эта украинка решила рассказать своему шестилетнему сыну Ярославу всю правду. И она принципиально продолжает жить с ним в городе, расположенном недалеко от фронта. Репортаж об этой семье помещает швейцарский общественный телеканал SRF.

«Я стреляю в русских», — говорит Ярослав (6 лет), стоя на балконе своей квартиры с игрушечной винтовкой в руках. Мама Ярослава, Катерина Хащенко, записала это видео на мобильный телефон. Ярослав с мамой живут в небольшом городке Дружковка (укр. Дружківка, город в Краматорском районе Донецкой области Украины). Отсюда до линии фронта чуть меньше 20 километров. Многие люди уже бежали из города, прежде всего отсюда уехали почти все семьи с детьми. «До войны здесь было полно детей — здесь было много всего интересного», — говорит Катерина Хащенко, в то время как ее сын бегает по детской площадке. Но почему она с сыном осталась?

Ответ молодой мамы: «Если все, кто любит Украину, уедут отсюда, то за что же тогда будут сражаться наши солдаты? На данный момент ситуация в городе еще вполне выносима». Но жестокую реальность игнорировать не получается. Обстрелы соседних городов хорошо слышны и видны из её квартиры. Время от времени шальная ракета попадает и по Дружковке. Как объяснить ребенку, что такое война? Екатерина Хащенко говорит, что многие родители не рассказывают своим детям о том, что происходит. Когда гремит взрывы, они говорят, это мол, топает динозавр. Но она Ярославу в самом начале войны сказала, что есть хорошие люди, а есть плохие. На нас напали, и наши люди в военной форме защищают нас».

«Ярославу я в самом начале войны сказала, что есть хорошие люди, а есть плохие. На нас напали, и наши люди в военной форме защищают нас». SRF

Ярослав знает, что идет война. Он уже сам «стрелял» в русских из своей игрушечной винтовки. Но ему больше нравится ходить на детскую площадку и, как он говорит, летать на качелях на Луну. В Дружковке ему заняться больше нечем, школа работает только в режиме онлайн, а все кружки для детей — пение, рисование, танцы и другие — давно отменены. По крайней мере, еще открыт магазин игрушек, но покупателей так мало, что в некоторых помещениях даже не горит свет — так магазин экономит электричество.

Продавщица говорит, что в некоторые дни в магазин заходят всего по три-четыре человека. «А если и заходят, то покупают только самое необходимое: подгузники, одежду — или мягкую игрушку». Сегодня Ярославу предстоит выбрать себе машинку. Немного нормального в разгар войны. Катерина Хащенко говорит, что если падет соседний с ними город Часов Яр, то тогда она тоже уедет из Дружковки вместе с Ярославом. В качестве первой меры предосторожности она уже вывезла из города большую часть своих домашних вещей».

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«Коррупция — одна из главных причин падения доверия к Владимиру Зеленскому»

Как пишет газета «Тагес Анцайгер», перенос очередного саммита в Рамштайне произошел в самое неподходящее для Киева время. «В течение нескольких последних недель Владимир Зеленский активно агитировал в США в пользу своего «плана победы», основное содержание которого он недавно представил Дж. Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Согласно тому, что известно на данный момент, за этим грандиозным названием скрывается прежде всего желание получить как можно больше западного оружия, а также «зелёный свет» на систематическое применение американского оружия против целей на территории России.

С точки зрения Киева, решающее значение имеет время, и перенос встречи в Рамштайне происходит для него в самый неподходящий момент. Газета «Европейская правда» не зря опасается, что этот перенос закрыл для Украины «последнее окно возможностей» получить новые транши помощи ещё до выборов в США. Украинский президент не скрывает, что он считает переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезными. Но на самом деле ситуация в войне сейчас складывается в пользу Москвы. Медленно, но упорно московские войска продолжают наступать на востоке Украины, хотя и с огромными потерями. Украинцы, вероятно, также несут потери, превышающие 100 000 убитыми и еще больше ранеными.

Владимир Зеленский, президент Украины (в центре), с Ириной Венедиктовой, послом Украины в Швейцарии (слева), и Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины (справа), проводит переговоры со спикерами палат парламента Швейцарии Эриком Нуссбаумером, председателем Национального совета (большая палата, справа налево), и Евой Херцог, председателем Совета кантонов (малая палата, слева направо), в понедельник, 15 января 2024 г., в Федеральном дворце в Берне, Швейцария. Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начнется во вторник 16 января 2024 года. © Keystone / Alessandro Della Valle

Украинская армия, численность которой оценивается в 450 000 человек, во многом истощена, а призыв новых солдат идет с перебоями. Но проблема не только в том, что количество призывников слишком мало. Проблема еще и в их качестве: украинские офицеры неофициально жалуются, что многие призванные солдаты слишком стары, больны или вообще алкоголики. В начале августа 2024 года Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитро Наталуха (Дмитро Андрійович Наталуха) подсчитал, что от призыва сейчас скрываются до 800 000 украинских мужчин. Есть и другие факторы, которые также ограничивают возможности Киева.

После массированных российских бомбовых ударов по системам энергоснабжения Миссия ООН по правам человека в Украине (United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine HRMMU) опасается, что зимой перебои в подаче электроэнергии могут достигать 18 часов в сутки. Кроме того, казна Украины пуста, только в бюджете на 2024 год зияет дыра в 15 миллиардов долларов, и это несмотря на все международные займы. Поэтому 10 октября украинский парламент принял решение о масштабном повышении налогов. Однако эти меры тем более непопулярны, если учесть проблему коррупции, которая при В. Зеленском, находящемся у власти с 2019 года, не уменьшилась, а, по мнению наблюдателей, даже увеличились, ее масштабы, по разным оценкам, даже могут превышать прибыли всех украинских бизнес-компаний вместе взятых.

Гигантские масштабы коррупции иллюстрирует недавний случай в начале октября, когда были арестованы руководительница Медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области и ее сын, работающий в ГУ Пенсионного фонда Украины по Хмельницкой области. По данным СБУ, в их квартире было найдено почти шесть миллионов долларов наличными. По данным Киевского международного института социологии (Київський міжнародний інститут соціології, КМІС), коррупция является одной из главных причин значительного падения народного доверия к Владимиру Зеленскому. Пока же его спасает только то, что в состоянии войны президентские выборы в стране проводить нельзя по закону».

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Дворец Путина снесен — чего боится хозяин Кремля?

Собственный стриптиз-клуб, крытая хоккейная площадка и даже оперный зал — Владимир Путин построил себе гигантский дворец прямо на берегу Черного моря. Но теперь это великолепие исчезло. Об этом сообщают версии популярной швейцарской газеты Blick на французском и немецком языках.

«Дворец пропитан великолепием и показным богатством». Так команда Алексея Навального описывала дворец Владимира Путина, расположенный прямо на берегу Черного моря. Но теперь дворец исчез. Снесен! Спутниковые снимки показывают, что на месте, где когда-то стояло роскошное здание, образовался огромный пустырь. Исчезновение дворца было обнаружено российской платформой «Проект».

Одно только его главное здание занимало площадь более 17 000 квадратных метров, что эквивалентно более чем двум футбольным полям. Перед входом простирался огромный парк. Команда из примерно 40 садовников заботилась о прекрасно обустроенном внутреннем дворе с фонтанами, деревьями и декоративными кустарниками. Однако ходят слухи, что Путину стало страшно в своем роскошном доме. Неудивительно: в мае 2024 года украинская армия, по-видимому, совершила атаку с помощью беспилотников на резиденцию Путина под Геленджиком.

Спутниковые снимки показывают, что на месте, где когда-то стояло великолепное здание, образовался огромный пустырь. Blick

Об этом сообщило новостное издание Nexta. Было найдено несколько обломков беспилотника. По словам местного губернатора, украинцы также пытались атаковать гражданские здания. Уже давно предполагалось, что украинцы выбрали дворец Путина в качестве цели. Украинские беспилотники неоднократно были замечены в районе вокруг огромного дворцового комплекса. Особенно после публикаций команды Навального эта недвижимость снова попала в поле зрения украинских военных. С тех пор главу Кремля все реже и реже видели в его поместье. По слухам, в последний раз он был там семь месяцев назад».

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«Швейцария защищает тех, кто занимается убийствами»

Швейцарская газета «ЗоннтагсЦайтунг» помещает продолжение истории о том, как российские агенты занимались в Швейцарии приобретением материалов военного назначения. В своем номере от 13 октября 2024 года газета также помещает интервью с Христо Грозевым. Как пишет газета, «российская военная разведка чрезвычайно активна в Швейцарии. Ее агент Игорь Сергеевич Скрябин, работавший в Берне в качестве сотрудника Торгпредства, организовал в кантоне Базель-сельский приобретение у компании по производству лабораторной аппаратуры продукции, которая могла быть использована как в гражданских, так и в военных целях, включая производство химического и биологического оружия.

В соответствии с нормами швейцарского законодательства такого рода продукция запрещена к экспорту в воюющие страны, такие как Россия, без особого на то разрешения. Шпион Скрябин приобретал эту продукцию во время тайных встреч с представителем указанной компании на парковках и затем доставлял ее в помещения российского Торгпредства, расположенного возле Главного вокзала Берна. За действиями россиянина следили сотрудники Федеральной разведывательной службы (NDB) и кантональной полиции Берна. Ранее Скрябин приобрел у торговца оружием в Берне специальные боеприпасы, подходящие для совершения покушений, о чем эта газета уже сообщала в июне. Крупнокалиберные патроны такого типа также подлежат строгому экспортному регулированию.

Где в настоящее время находятся опасные образцы химической продукции, на данный момент неизвестно. Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) завела уголовное производство по факту незаконного приобретения химического оборудования и боеприпасов, организовав обыски как в указанной базельской компании, так и в Берне. Помещение же Торгпредства обладает иммунитетом, обыски в его помещениях проводить не разрешено. Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) негласно попросило Скрябина покинуть страну. В бернской квартире, где он жил, его уже теперь нет».

Швейцарская газета «ЗоннтагсЦайтунг» помещает продолжение истории о том, как российские агенты занимались в Швейцарии приобретением материалов военного назначения. SWI SZ

Как указывает далее в своем интервью Христо Грозев, «мы можем с достаточной степенью уверенности говорить, что на швейцарской стороне границы с Францией существует логистическая база ГРУ. Сотрудники ГРУ использовали ее, посещая якобы горнолыжные курорты региона, при этом данная база находилась в выгодной близости от российского Представительства при ООН в Женеве. Было известно, что в Женеве работал российский дипломат, у которого был такой же номер паспорта, как и у людей из ГРУ, он был причастен к отравлению болгарского оружейного бизнесмена. После этой миссии его и перебросили в Швейцарию для работы под дипломатическим прикрытием.

Он принадлежал к тому же подразделению ГРУ, что и отравители Скрипалей. Когда мы опубликовали эти данные вместе с исследовательским отделом швейцарского издательского холдинга Tamedia, он немедленно собрал все свои вещи и вылетел в Москву. Обратный рейс в Швейцарию он отменил». Христо Грозев также критикует Швейцарию за её пассивность. «Она достойна сожаления. Даже Австрия, которая долгое время вела себя аналогичным образом, теперь начала высылать российских шпионов. Я очень надеюсь, что Швейцария тоже начнет действовать таким образом. Нейтралитет — это замечательная вещь. Но тот факт, что Швейцария обращается с этими агентами так же, как с настоящими дипломатами, только оскорбляет настоящих дипломатов. Убийство — это деятельность, несовместимая с дипломатической работой. А Швейцария, по сути, защищает тех, кто занимается убийствами».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 21 октября 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.