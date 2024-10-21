События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Президент Майя Санду все поставила на одну карту: победа на референдуме сторонников ЕС означала бы ещё и её переизбрание как проевропейского президента. © Keystone

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 14 по 20 октября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

Число организованных Россией в Европе актов диверсий и случаев шпионажа в Европе увеличивается

Российская армейская реклама обнаружена в Университете Берна

Референдум в Молдове: Кремль готовит следующее вторжение?

Путин урезает автономию регионов — репортаж из Татарстана

Число организованных Россией в Европе актов диверсий и случаев шпионажа в Европе увеличивается

Число организованных Россией в Европе актов диверсий и случаев шпионажа в Европе увеличивается. Исполнителями часто становятся мелкие преступники, западные спецслужбы и эксперты предупреждают, что Россия становится все более агрессивной. Об этом в своем репортаже рассказывает швейцарский общественный телеканал SRF.

«Этот склад на окраине Лондона загорелся в марте прошлого 2023 года. По всей видимости, в нём хранились материалы, предназначенные Украине. Преступники — в основном молодые подданные Великобритании — были задержаны, им были предъявлены обвинения, среди прочего, в оказании содействия российским спецслужбам. «Поджоги — это часть российской диверсионной кампании в Европе», — говорит в интервью телеканалу SRF Кейр Джайлс (Keir Giles), эксперт британского аналитического центра Chatham House в Лондоне.

Он специализируется на гибридных войнах, ведущихся Россией против Запада. Случай в Лондоне не единственный. В феврале 2024 года в Риге вспыхнул пожар в музее, посвященном историческому периоду советской оккупации. В Праге в июне 2024 года некто пытался поджечь автобусный парк, принадлежащий городской транспортной компании. В Варшаве в конце мая того же года были арестованы люди, которые, как предполагается, могут быть ответственны за поджоги в Польше. Западные спецслужбы и правоохранительные органы считают, что организатором этих и других диверсий была российская военная разведка ГРУ.

Фото: швейцарские пожарные учатся профессиональной борьбе с возгораниями. При пожаре в замкнутом пространстве, например, в подвале жилого дома, самой большой сложностью являются темнота и задымление. Dominic Büttner

«То, что мы видим, является возможным предвестником вооруженного нападения со стороны России, выходящего за пределы Украины», — говорит Кейр Джайлс. На недавних публичных слушаниях председатель Федеральной разведывательной службы Германии BND Бруно Калль (Bruno Kahl) предупредил о риске дальнейшей эскалации ситуации. Российские спецслужбы, по его словам, действуют «без всяких угрызений совести». Глава британской секретной службы MI5 Кен МакКаллум (Ken McCallum) разделяет это мнение. В своей речи о ситуации с угрозами на прошлой неделе он говорил о том, что «опасные действия совершаются россиянами всё более отвязно».

Британский эксперт Марк Галеотти (Mark Galeotti) написал о России более 30 книг. Он также считает, что Россия предпринимает в Европе все более агрессивные действия. «Кремль буквально спустил свои секретные службы с цепи. Этими атаками он хочет посеять хаос в Европе и оказать давление на Запад в надежде, что он ослабит поддержку Украины. Москва хочет сказать Европе: пока вы готовы поддерживать Украину, ваша жизнь будет становиться все более некомфортной. И ваши правительства ничего не смогут с этим поделать».

Кейр Джайлс также видит и другой аспект: Россия может провоцировать те или иные страны и смотреть, каким образом они противодействуют такого рода акциям, какие структуры и институты как работают и реагируют. Для Кремля это была бы очень ценная информация. Марк Галеотти говорит, что начиная с 2022 года из российских посольств по всей Западной Европе уже было выслано множество агентов. Ужесточился и миграционный контроль. А потому изменились и подходы Кремля к вербовке саботажников. Исполнителями теперь часто становятся выходцы из местной криминальной среды. Это более-менее случайно выбранные люди, которых Москва вербует в интернет-чатах.

Эксперты называют их low-level agents или „агентами низкого уровня“ — «агентами-любителями», не имеющими никакой разведывательной спецподготовки. «У Кремля нет возможности посылать в Европу профессионалов, поэтому он ищет людей, готовых выполнять свои задания на месте и за небольшие деньги. Даже если их и поймают, то ущерб для Москвы будет минимальным — в отличие от случаев поимки настоящих агентов», — говорит Марк Галеотти. По его мнению Европа всё ещё слишком мало делает в плане противодействия подобным атакам. «Нам нужно более серьезно относиться к своей безопасности». Кейр Джайлс также выражается критически. «Мы видим, что в Европе не предпринимается скоординированных усилий с целью противостоять атакам со стороны России».

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Российская армейская реклама обнаружена в Университете Берна

В Университете Берна была обнаружена листовка с призывом подписывать контракт с российской армией. Один из студентов обнаружил ее на доске объявлений. «Я был в недоумении. Понятия не имею, как эта листовка там оказалась, но на следующий день ее уже не было». Руководство Университета ничего не знало об этой листовке. Официально вуз запрещает размещать или распространять пропагандистские материалы, подстрекающие к насилию.

Об этом рассказали в Университете, отвечая на вопрос популярной швейцарской газеты 20 Minuten. Листовка была написана кириллицей, она рекламировала российскую «военную службу по контракту» и обещала при подписании договора получение до 5,2 млн российских рублей, что эквивалентно примерно 46 000 шв. франкам, а опубликованный QR-код вел прямо на сайт кадрового агентства. «Это типичный пример призывной рекламы, побуждающей молодых людей идти в армию по контракту», — говорит Микола Махортых (Mykola Makhortykh) из Института Коммуникаций и медиаисследований (Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften) при Университете Берна.

«Россия все чаще пытается вербовать новых солдат обещаниями больших денег, но такая высокая зарплата очень необычна». SWI 20 Minuten

Он исследует дезинформацию и политическую радикализацию в соцсетях. Как пишет газета «20 минут», его удивила высокая сумма вознаграждения. «Россия все чаще пытается вербовать новых солдат обещаниями больших денег, но такая высокая зарплата очень необычна». Учитывая русский язык листовки и швейцарский законодательный запрет служить по найму в иностранных армиях, Микола Махортых не может себе представить, что данная листовка и в самом деле была попыткой завербовать кого-то из граждан Швейцарии. Скорее, это была чья-то злая шутка.

Есть и вторая теория. Имеются доказательства, что Россия вербует людей через социальные сети для осуществления актов саботажа, вандализма или насилия – в обмен на небольшую плату. Как правило, завербованные люди должны сначала выполнить простое и относительно безобидное задание. И только потом от них потребуют и более радикальных действий. Распространение листовки и может быть как раз примером такого «вступительного экзамена». На вопрос газеты 20 Minuten российское посольство отвечает иначе:

«Распространение подобной „рекламы“ на территории Швейцарии — это определенно провокация. Цель такой провокации очевидна: создать «сенсацию» для швейцарской прессы и нанести дополнительный ущерб российско-швейцарским отношениям». Как говорит Микола Махортых, в самом деле, для подписания контракта физически нужно быть на территории России, но также известно, что такие вербовочные кампании проводятся и за рубежом и часто в таких процессах участвуют торговцы людьми. «Пока неясно, в какой степени в этом замешаны представители российских официальных органов власти, но я не исключаю и этого», — говорит в заключение Микола Махортых.

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Референдум в Молдове: Кремль готовит следующее вторжение?

Этот вопрос ставит популярная газета Blick. «В Швейцарии референдумы проходят, как правило, четыре раза в год, и их результатами многие остаются очень недовольны. В воскресенье вечером после подведения итогов все спорят до посинения, но уже к понедельнику напряжение спадает, и жизнь возвращается на круги своя. Референдум в Республике Молдова носит иной характер: вотум в пользу Европы может вызвать негативную реакцию с российской стороны, поговаривают даже о военном вторжении. Насколько реалистичен этот сценарий?

Президент Майя Санду (52 года) все поставила на одну карту, хотя предварительные опросы показывали, что сторонники ориентации на ЕС скорее всего победят, набрав 60 процентов голосов. Москва же хотела бы любыми способами предотвратить такой результат, который означал бы ещё и переизбрание проевропейского президента М. Санду. По данным американского новостного портала foreignpolicy.com, Россия напрямую заплатила десяткам тысяч молдаван, с тем чтобы те голосовали против включения в Конституцию страны вступление в ЕС в качестве стратегической цели. Давление Москва оказывает и в двух автономных пророссийских регионах — в Приднестровье и Гагаузии.

В Республике Молдова 20 октября 2024 года прошло голосование на референдуме по вопросу о том, следует ли закрепить в Конституции страны цель вступления в Европейский союз. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Как указывал Ульрих Шмид, эксперт по России из Университета Санкт-Галлена, важную роль играл при этом олигарх Илан Шор, который вместе с башканом (главой) Гагаузии Евгением Гуцулом открыто пытался влиять на пророссийскую часть молдавского населения. По данным молдавских правоохранительных органов, только в сентябре 2024 года на банковские счета, связанные с Иланом Шором, из России было переведено 15 млн долларов. Поговаривают даже о военном вторжении. Этого сценария правительство в Кишинёве опасается уже давно, особенно после того, как VII Съезд депутатов всех уровней Приднестровья в феврале 2024 года обратился к России «с просьбой реализовать дипломатические меры по защите ПМР в связи с экономическим давлением со стороны Молдовы».

Имея всего 5 тысяч военнослужащих, не располагая собственными ВВС и не получая помощи от западных союзников, Молдова могла бы стать легкой добычей Москвы. Однако, по словам Ульриха Шмида, опасность вторжения на данный момент невелика, тем более что референдум касается возможного вступления в ЕС, а не в НАТО. Сайт foreignpolicy.com также говорит о возможности вторжения, но пока российские войска связаны в Украине такое вторжение маловероятно, хотя «все может измениться в любой момент в будущем».

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Путин урезает автономию регионов — репортаж из Татарстана

«Российская Федерация — это братский союз народов, каждый из которых имеет равные права. Кремль все чаще в последнее время подчеркивает и применяет данный нарратив. Однако в реальности автономия регионов при Путине сокращается, медленно, но верно». В качестве примера швейцарское телевидение SRF публикует репортаж из Татарстана.

«Радиф Кашапов, музыкант и глава звукозаписывающего лейбла для рок-групп, поющих на татарском языке, говорит, что даже сами жители республики порой считают татарский язык „деревенским“, непригодным для обсуждения сложных вопросов. Но это также связано ещё и с тем, что татарский язык игнорируется самими властями, хотя он и является вторым официальным языком в Татарстане наряду с русским.

Ркаил Зайдуллин, депутат Государственного Совета Республики Татарстан от „Единой России“, партии Владимира Путина, говорит, что все дело в том, что федерализм в Российской Федерации существует в основном на бумаге. «Но идея федерализма в будущем восторжествует, я вижу в будущем только позитив!» Стремление к большей автономии вполне отвечало бы и интересам местной элиты, которой в конце концов пришлось уступить диктату Москвы. Но втайне она желала бы вернуть реальную автономию.

Мечеть и церковь: Казань ночью при луне. Keystone

«Центр лишил элиту власти, а для неё это унижение», — говорит оппозиционный политик от партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин. «Раньше она имела возможность продвигать своих людей в судебные органы, в спецслужбы, в прокуратуру. И она могла „доить“ промышленность Татарстана. Но теперь людей на ключевые должности назначает Москва». Когда-то жители республики голосовали за независимость, но то время осталось далеко в прошлом. Кремль с его все более жестким курсом вряд ли потерпит какой-либо региональной вольницы.

Впрочем, гордящиеся своим происхождением и своей историей татары, даже такие, как музыкант Радиф Кашапов, сегодня и не думают о независимом Татарстане. Радиф лишь хочет, чтобы Российская Федерация выполняла то, что записано в ее названии. «Татары — важная часть многонациональной России. Мультикультурализм был бы одной из реальных достопримечательностей Татарстана. Но (федеральный центр) делает все, чтобы реализовать этот принцип на практике было бы как можно сложнее», — резюмирует Радиф Кашапов».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 28 октября 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.