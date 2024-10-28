События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева), президент России Владимир Путин (в центре) и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поднимают бокалы на праздничном приеме саммита БРИКС в Казани, 23 октября 2024 года. © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 21 по 27 октября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

В Грузии победил страх перед Россией

Саммит БРИКС: мало о чем договорились, но объединились против Запада

Антониу Гутерриш на саммите БРИКС в Казани — подарок Путину от ООН

«Саммит БРИКС в Казани: междусобойчик хищников»

Что объединяет президента России и других автократов: Энн Эпплбаум и ее книга «Ось автократов»

В Грузии победил страх перед Россией

Политический обозреватель общественного швейцарского телеканала SRF оценивает результаты выборов в Грузии и пишет: «Оппозиция не зря сомневается в результатах выборов: в субботу (26 октября) уже поступали многочисленные сообщения о нарушениях, попытках оказать давление и о подтасовках на избирательных участках. Однако официальные результаты вряд ли будут полностью сфальсифицированными. «Грузинская мечта» всегда имела в стране сильные позиции. Оппозиционная кампания не занималась решением повседневных проблем жителей обедневших регионов. Многих людей, независимо от того, насколько (не)реально это утверждение, зацепил аргумент правительства насчет того, что оппозиция-де хочет начать войну с Россией.

Подавляющее большинство грузин не настроены пророссийски. Но они живут в страхе перед Россией. С момента обретения Грузией независимости ее большой северный сосед регулярно участвовал в войнах против этой страны, в этнических чистках, в нарушение международного права он отторг от Грузии ряд регионов. Многие с ужасом смотрят на Украину, которую сейчас уничтожают российские бомбы. После двенадцати лет пребывания у власти у «Грузинской мечты» не оказалось иных аргументов, и поэтому она прибегла к грубому запугиванию: в тени войны в Украине эта стратегия принесла свои плоды.

Когда в конце апреля 2024 года лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили проводил кампанию в поддержку основанного на российской модели закона «Об иностранных агентах», он ещё позировал на фоне флага с европейской символикой. Но уже летом 2024 года он приостановил все переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину «Грузинская мечта» окончательно превратилась в автократию. Но пророссийской она не является: это партия, которая выступает за сохранение своей власти. Руководство партии сделало ставку в этой войне на Россию, однако сближение с ней означает отказ от пути в ЕС, который поддерживают очень многие грузины. Правительство сейчас демонизирует гражданское общество и объявляет о своих планах запретить оппозицию, при этом оно продолжает обещать вступление в ЕС, но это в лучшем случае попытка выдать желаемое за действительное, а в худшем — ложь. Когда-то Грузия была историей успеха на Кавказе, маленькой демократией, активно стремящейся стать частью Европы. Война в Украине всё изменила. Нападение Владимира Путина стало причиной страданий тысяч украинцев, но оно также войдет в историю как то, что разрушило надежды тысяч грузин на демократическое будущее».

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Саммит БРИКС: мало о чем договорились, но объединились против Запада

Был ли саммит стран БРИКС в Казани успешным? Этот вопрос ставит политический обозреватель швейцарского общественного телеканала SRF. Есть два способа оценить его итоги: способ субстанциональный и способ символический. В зависимости от этого ответ на поставленный вопрос будет очень разным. Если говорить по существу дела, то страны БРИКС мало о чём смогли договориться. В 43-страничной «Казанской декларации» изначально были намечены довольно амбициозные цели, но реальным содержанием они не наполнились. В ней больше нет упоминаний о создании отдельной валюты БРИКС в качестве альтернативы доллару США. Не создана и альтернативная модель международной платежной системе Swift, на которую особенно надеялась Россия.

Казанская труба оказалась пониже, и дым из нее шел пожиже. В самом деле, все больше стран БРИКС с удовольствием торгуют друг с другом в своих национальных валютах, а не в долларах. Группа БРИКС «привержена мирным планам по окончанию войны на Украине», тем самым подразумевается, но не упоминается китайско-бразильская «мирная инициатива». Этот итог вряд ли обрадует принимающую страну Россию, но и вызвать излишнее раздражение он не должен, тем более что агрессия Москвы никакой критике на саммите не подвергалась. А вот в рамках ближневосточного конфликта, напротив, такая критика была, и направлена она оказалась в одностороннем порядке жестко против Израиля. И ни слова, и уж тем более никакой критики, в адрес ХАМАС, «Хезболлы» или нового члена БРИКС Ирана.

Если говорить по существу дела, то страны БРИКС мало о чём смогли договориться. Keystone

В настоящее время на скамейке ожидания группы БРИКС сидит множество новых стран. Россия очень хотела бы запустить их на площадку этой группы, с тем чтобы сплотить как можно больше стран на своей стороне против Запада. Китай также выступает за это. Однако превращать БРИКС в антизападную боевую когорту не хотят такие важные члены группы, как Бразилия и Индия. Так что отношения между членами БРИКС не такие уж и безоблачные, как можно было подумать. И это, собственно, всё, что касается скудного содержательного наполнения Казанского саммита. Однако с точки зрения символизма саммит БРИКС стал успехом и, можно сказать, даже триумфом Путина. После всех тех фотографий, на которых он запечатлен в окружении самых влиятельных людей мира, трудно будет утверждать, что кремлевский лидер является изгоем.

Увеличивающаяся степень привлекательности БРИКС для новых стран показывает, насколько велика в мире потребность в альтернативе мировому порядку западного типа. Группа БРИКС представляет собой серьезный вызов для Запада. Запад должен научиться находить ответы на такие вызовы, при этом тотальная конфронтация — не самый подходящий рецепт. Но если мы не хотим просто стоять в стороне и наблюдать, как наше собственное глобальное влияние сходит на нет, а автократии набирают вес и влияние, то нам нужно придумать нечто значительно большее, нежели просто западные единство и решимость. Притом что политически нестабильные США больше не являются в полной мере опорой для западного мира.

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Антониу Гутерриш на саммите БРИКС в Казани — подарок Путину от ООН

«Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не поехал на Бюргеншток в Швейцарию, но поехал в Казань, с тем чтобы встретиться с Владимиром Путиным, который тоже не был в Швейцарии летом, но который начал эту войну и вот уже почти 980 дней уничтожает своего соседа. И вот высший представитель международного права вкушает хлеб-соль и татарскую сладкую выпечку на пару с тем, кто откровенно это международное право презирает». Таков комментарий, опубликованный в ряде швейцарских региональных газет. «Вкусно», — одобрительно кивает главный дипломат ООН. Замечательный подарок для Путина! Потом Гутерриш доверчиво смотрит в камеры и говорит, что это была просто «стандартная практика» поездок на саммиты БРИКС, в конце концов, в Казани ведь «собрались важные государства».

Президент России Владимир Путин приветствует Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. © Keystone

Стандартная практика? Нормализовать своим визитом в Россию войну, которую Путин ведет против Украины в нарушение международного права? Довести международное право до абсурда? А. Гутерриш дискредитировал ООН, и он не видит в этом ничего плохого. Он не видит ничего плохого в том, что такие государства, как Иран, Китай и Россия, открыто говорят о «диктаторском Западе». Он не видит ничего плохого в том, что они лживо рассказывают о продвигающей права человека «демократической и прозрачной системе», которую они якобы создали в рамках группы БРИКС. Он просто сидит за общим столом и говорит: «Нам нужен мир».

При этом никто из глав государств, радостно пристукивающих ногами под ритмы «Калинки» в Казанском кремле, не осудил Путина за то, что он творит с Украиной и с собственной страной. Гутерриш тоже этого не сделал, как бы часто он ни ссылался на Устав ООН и на принципы территориальной целостности. Вместо этого, подыгрывая путинской пропагандистской игре и позволяя российским СМИ, лояльным государству, манипулировать собой, Антонио Гутерриш дает авторитарным государствам, пригретым на шоу Путина в Татарстане, лишний повод утвердиться во мнении о том, что «с Западом покончено, что будущее за нами». В Казани Западу демонстративно показывают на дверь — и единственный присутствующий представитель Запада с этим охотно мирится».

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«Саммит БРИКС в Казани: междусобойчик хищников»

Швейцарский еженедельник Weltwoche, близкий к правой Швейцарской народной партии (SVP), посвящает саммиту БРИКС в Казани большой репортаж. «Вопреки грохочущей пропаганде, направленной против «деспотий» и «диктатур», от Путина до Си Цзиньпина, в эпоху эскалации военных действий в Украине целый ряд стран, включая даже такие страны, как Турция … похоже, стремится поддерживать хорошие отношения именно с этими двумя «плохими парнями», а не с американцами. Как видно, западная риторика про свободу в прошлом звучала куда более соблазнительно, чем сегодня.

Карикатура, опубликованная в швейцарской газете NZZ: «…а потом я начал войну» (надпись вверху слева). «БРИКС: группа психологической взаимопомощи» (надпись вверху справа). NZZ

Возможно, некоторым стратегам из Вашингтона, Брюсселя и Берлина просто нужно избавиться от привычки постоянно рассматривать мировые события через призму эсхатологических библейских битв между добром и злом. Возможно, странами БРИКС движет не «манящий авторитаризм», как утверждают несколько горячих голов среди наших геополитиков, а понятная усталость от западников, которые так самоуверенно и властно хотят командовать всеми остальными.

Если Путину сегодня и позволено собрать вокруг себя в Казани в качестве своеобразного Робин Гуда всех этих недовольных, то только потому, что это ему позволяют американцы и европейцы, вечно цепляющиеся за край американской одежды. Многие представители БРИКС, включая президента России, при каждом удобном случае подчеркивают, что их группа, членство в которой не влечет за собой ни особых прав, ни обязанностей, не направлена против кого бы то ни было.

«Нашим долгом является конструктивное недоверие». Weltwoche SWI

В новом мировом порядке, который, к сожалению, возникает сейчас не без насилия, Путин обвиняет богатые государства Севера и Запада, чьи «правящие элиты» намерены «диктовать» свои правила другим нациям в «лучших традициях колониализма». Что ж, это не совсем неверно, но это лишь часть правды. Ни имперская многонациональная Россия, ни огромный Китай не выросли до своих нынешних гигантских размеров исключительно благодаря мановению волшебной палочки и исключительно путем добровольного объединения народов снизу. Нашим долгом остается конструктивное недоверие по отношению и к Путину, и к Си, равно как и по отношению к США и вообще к великим державам, всем этим хищникам. Но не стоит позволять здоровому скептицизму вырождаться в ненависть и пропаганду, как это, к сожалению, часто встречается на Западе сегодня».

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Что объединяет Путина и других автократов: Энн Эпплбаум и ее книга «Ось автократов»

Пресса Швейцарии помещает аннотацию на новую книгу американского историка Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) «Ось автократовВнешняя ссылка». «Неслучайно Роджер Кёппель (правый швейцарский журналист. — Прим. ред.) предостерегает читать эту книгу, мол, это «очень опасный» автор, она пишет только в чёрно-белых тонах, она «крестоносец современности». По мнению Энн Эпплбаум, современными автократиями управляет не один злодей, а «сложные сети клептократических структур, разветвленный аппарат спецслужб, а также пул технических специалистов, отвечающих за слежку, пропаганду и дезинформацию».

Только что прошедший в Казани саммит БРИКС показал, как диктатуры объединяются друг с другом, с тем чтобы работать над созданием нового мирового порядка. Жестких блоков с четкими фронтами, как это было во времена холодной войны, уже нет; между коммунизмом в Китае, империалистическим национализмом России, боливарианским социализмом Венесуэлы и теократией Ирана существуют значительные различия. Но, по мнению Энн Эпплбаум, их роднит задача сохранения власти и бессовестное обогащение. Как бы кроваво ни правил режим-изгой, он теперь может рассчитывать на поддержку других таких же государств-изгоев. Например, Китай и Россия помогают находящемуся под международными санкциями правительству диктатора Лукашенко, которого ненавидят даже в Беларуси.

С точки зрения Энн Эпплбаум, война России против Украины — это первое военное столкновение между осью автократов и демократическим миром. Россия довела до особого совершенства сочетание клептократии, мафиозного государства и диктатуры. Современные автократы больше не хотят, чтобы их граждане свято верили, что они живут в лучшем из всех обществ. Вместо этого людей учат «занимать циничную и пассивную позицию, мол, лучшего мира, который стоило бы строить, все равно ведь нет». Людей принуждают уйти в частную сферу, они должны держаться подальше от политики и оставить всякую надежду на демократическую альтернативу.

Энн Эпплбаум: целью Сталина было уничтожение активной части украинского общества. Anne_Elizabeth_Applebaum

Режимы-изгои помогают друг другу обходить западные экономические санкции и провоцировать исламистские беспорядки. Они помогают друг другу в торговле наркотиками и расширяют свою власть на международном рынке недвижимости или в области контрабанды золота. Как пишет Энн Эпплбаум, мир, в котором автократии сотрудничают, чтобы удержать власть, продвинуть свою систему ценностей и нанести ущерб демократиям, — это уже не далекая антиутопия. Это мир, в котором мы живем сегодня.

И в США, и в Европе есть тревожно большое количество защитников российских кампаний дезинформации и влияния. Если Трамп будет переизбран, то ось автократов может получить нового важного партнера. «Автократы хотят создать глобальную систему, которая приносит пользу ворам, преступникам, диктаторам и массовым убийцам. Мы можем остановить их. Однако для этого нам придется более последовательно пресекать зачастую легальную деятельность западных посредников, независимо от того, кто они: юристы, банкиры, предприниматели или агенты по недвижимости».

Свой комментарий газета завершает следующим образом: «Иногда нам нужна книга в качестве пробуждающего колокола, способного встряхнуть нас и вырвать из летаргического сна. В своей ложной толерантности нам нравится верить, что диктатуры вроде Китая, России, Саудовской Аравии или Ирана позволят нам жить, если мы позволим жить им. Но Энн Эпплбаум с восхитительной ясностью и обилием фактов показывает, как могущественные автократии систематически пытаются уничтожить нашу свободу и демократию. Именно поэтому мы не можем не пожелать ее книге достаточного количества читателей».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 4 ноября 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.