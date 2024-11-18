События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Мечеть мучеников и небоскребы «Пламенные башни» в Баку. В столице Азербайджана идёт сейчас Конференция ООН по изменению климата (COP29). EPA/ANATOLY MALTSEV

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 11 по 17 ноября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны

Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане

Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?

Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»

Кремль идет на эскалацию агрессии, а Запад только беспомощно смотрит на это со стороны

«Украинцы говорят об этом уже давно, а теперь и Госдеп США сообщает официально о том, что вместе с российской армией против Украины воюют и северокорейские солдаты. Речь идет примерно о 10 000 бойцов, которых правитель Северной Кореи Ким Чен Ын отправил своему союзнику Владимиру Путину. Ранее Северная Корея уже поставляла русским крайне необходимые Москве артиллерийские снаряды. Режим в Иране также поддерживает российскую военную машину своими боевыми беспилотниками и ракетами. Однако северокорейские солдаты на передовой — это вопиющая эскалация и беспрецедентное расширение зоны войны».

Таково мнение политического обозревателя общественного телеканала SRF. Далее он указывает: «Во-первых, мы имеем дело с историческим событием. Чтобы узнать, когда последний раз армия азиатской страны сражалась в Европе, нам придется очень глубоко заглянуть в учебник истории. Во-вторых, солдаты Ким Чен Ына на фронте резко меняют характер этой войны. Речь больше не идет „просто“ о нападении России на суверенное соседнее государство. Кремль создал альянс диктаторов, которые сообща ведут военные действия. Можно возразить, что Запад тоже поставляет Украине вооружения. И это правда.

Швейцария доставит в Украину технику для разбора завалов. Keystone

Но Кремль уже ясно дал понять, что ввод западных войск в Украину он будет расценивать в качестве объявления войны — и пригрозил в связи с этим применить ядерное оружие. Факт остается фактом: Москва оставляет собой право повышать ставки по своему усмотрению, а Запад, хоть и поддерживает Украину, но делает это, нажимая одновременно на газ, и на тормоз. На новых путинских братьев по оружию Запад отреагировал только словами, а американцы даже не разрешают украинцам обстреливать западными ракетами цели на российской территории, опасаясь эскалации войны.

Ось Москва-Пхеньян кардинально меняет всю геополитическую ситуацию в мире

Возможно, у Запада есть веские причины для сдержанности, но с таким половинчатым подходом Украина рано или поздно проиграет войну, проиграет именно потому, что русские как раз готовы использовать для достижения своих целей любые средства — даже иностранных солдат. Ось Москва — Пхеньян кардинально меняет всю геополитическую ситуацию в мире. Возникает блок диктатур, готовых противостоять интересам Запада, в том числе и военным путем. Россия и Северная Корея уже заключили военный пакт о взаимопомощи. Если Ким Чен Ын нападет, например, на демократическую Южную Корею, то этот диктатор сможет тоже рассчитывать на поддержку России. Таким образом, война в Украине превратилась в глобальную битву между диктатурами и демократиями. Оказывая Украине осторожную поддержку, Запад пытался предотвратить именно такой сценарий. Теперь ясно: эта стратегия сдерживания не сработала».

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Длинная рука Алиева простёрлась над климатическим саммитом в Азербайджане

«Правитель Азербайджана Ильхам Алиев может радоваться. На целых две недели его страна станет центром мира». Об этом в своем комментарии рассуждает газета NZZ и пишет далее: «В этом году в Баку проходит Конференция ООН по изменению климата (COP29). Этот саммит обещает стране прирост и международного внимания, и престижа. Ильхам Алиев, который успешно позиционирует себя в качестве шарнира между Востоком и Западом, между российскими и западными интересами, стремится и к тому, и к другому. После проведенных с турецкой помощью двух победоносных военных кампаний за Нагорный Карабах он стал еще более самоуверенным.

Он активно извлекает выгоду из разлада между Россией и Западом, прежде всего благодаря своим нефтяным месторождениям, в эксплуатации которых заинтересованы и российская, и западная стороны. За последние двенадцать месяцев приспешники Алиева расправились с десятками журналистов, политических активистов и оппозиционных ученых. По разным причинам многие президенты и главы правительств отменили свое участие в климатическом саммите именно по этой причине, что лишило это мировое рандеву некоторой части своего шика и блеска.

Тот, кто передвигается по Швейцарии на машине, тот рано или поздно заедет заправиться на одну из двух сотен разбросанных по всей стране АЗС сети Socar. Keystone / Urs Flueeler

Семья Алиевых находится у власти уже три десятилетия, она не терпит инакомыслия. «Репатриация» Карабаха лишь укрепила её положение. И. Алиев постоянно подрывает мирный процесс новыми требованиями и угрозами в адрес Армении. Последняя волна репрессий, начавшаяся летом 2023 года, была направлена как раз на то, чтобы загнать потенциал общественного протеста в узкие рамки репрессий. Изначально аресты были связаны с экологическим протестом вокруг проектов по добыче золота. Были арестованы многочисленные активисты и журналисты, обвинения против них выглядели притянутыми за уши. Под огонь попали и ученые, критиковавшие режим. Алиев определенно не терпит никакой критики в адрес своего курса на карабахском направлении. Но грубое подавление инакомыслия — это ещё и признак того, что Алиев — как и Владимир Путин в России — все чаще прибегает к авторитаризму, с тем чтобы обеспечить себе своё пребывание у власти. Но это также показывает, насколько мало он заботится о том, каким образом на него смотрит остальной мир.

За последние годы Азербайджан отдалился от Запада и повернулся лицом к авторитарным государствам. После открытого нападения России на Украину в 2022 году Европейский союз попытался обхаживать Алиева, но сейчас их отношения снова охладились, особенно же это касается Франции, которая твердо стоит на стороне Армении. Когда на одном из мероприятий COP29 Алиев оскорбил Францию и Нидерланды, назвав их колониалистами, представитель Франции отменила свое участие в бакинском саммите. Со своей стороны, Париж обвинил Баку в разжигании беспорядков на острове Новая Каледония в южной части Тихого океана летом 2024 года. Демонстранты там тогда и в самом деле ходили по улицам с азербайджанскими флагами.

Неожиданный государственный визит Путина в Баку в конце августа 2024 года дал всем понять, что на Южном Кавказе Москва теперь хочет опираться именно на Азербайджан. Идеологически, политически и экономически Азербайджан в настоящее время является куда более привлекательным партнером для России, чем Армения, которая долгое время была любимым партнером Кремля в регионе и на территории которой до сих пор размещены российские воинские контингенты. Но насколько сам Алиев хочет опираться на Россию — это вопрос спорный».

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Насколько преувеличены слухи о близкой кончине российской экономики?

Популярный швейцарский информационный портал «Ватсон» помещает материал о состоянии российской экономики и пишет со ссылкой на связанный с Кремлем Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), что она «может столкнуться с серьезным потрясением, причиной же этого является недавнее повышение ключевой ставки ЦБ до 21 процента. Столь высокая стоимость денег может привести к спаду производства, банкротству компаний и росту неплатежей. Эксперты Центра предупреждают, что российская экономика уже стоит на пороге стагфляции — фазы, когда высокая инфляция сопровождается застоем или даже спадом экономической активности.

Шведская розничная сеть H&M закрыла свои последние магазины в России и Беларуси, тем самым завершив свой постепенный уход из обеих стран в связи с российским вторжением в Украину. Anatoly Maltsev / Keystone

Согласно прогнозам, к концу 2024 года доля производственных компаний, испытывающих финансовое давление, удвоится, а это будет означать, что в почти предынфарктном финансовом состоянии окажется каждая пятая компания, расширятся масштабы и эпидемии неплатежей. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в третьем квартале 2024 года доля российских компаний, пострадавших от неплатежей, увеличилось с 22 до 37%. Свою негативную роль играют увеличение цен на продукты питания, повышение тарифов на услуги и проблемы с логистикой.

От этих проблем в первую очередь страдают производители и ретейлеры, которым приходится противодействовать еще и повышению лизинговых взносов и увеличению арендной платы. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отстаивала необходимость повышения процентной ставки ЦБ в качестве меры, необходимой для предотвращения перегрева экономики и стагфляции. Но, по мнению экспертов ЦМАКП, высокая базовая ставка ЦБ мало влияет на инфляцию, поскольку она, инфляция, в основном обусловлена внешними потрясениями, возникшими в результате агрессивной войны России против Украины».

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Минобороны Эстонии Ханно Певкур: «Кремль хочет восстановить российскую империю»

Война, которую Россия ведет против Украины, встревожила всю Европу вообще и страны Балтии в частности, в том числе и Эстонию. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказывает телеканалу SRF об угрозе, исходящей от большого восточного соседа. По словам министра, опасения, что Россия рано или поздно нападет на Эстонию, нельзя просто так сбрасывать со счетов. «Мы должны доверять украинцам и больше их поддерживать. Потому что на карту поставлено не что иное, как наша свобода в Европе. Все должны это понимать и продолжать поддерживать Украину.

Если посмотреть на экономическую мощь России, то она примерно равна мощи стран Бенилюкса, то есть вместе взятому потенциалу Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. НАТО в целом обладает более значительной огневой мощью и более эффективными вооруженными силами, чем Россия. Вопрос в другом: посмеем ли мы использовать этот потенциал? А ещё мы должны спросить себя: действительно ли мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну?

Давайте оглянемся на сорок лет назад, на времена холодной войны. Тогда европейские страны тратили на оборону около 4% своего валового внутреннего продукта. Позже мы значительно сократили эти расходы, потому что надеялись, что Россия станет нормальной страной. К сожалению, это желание не осуществилось. Кремль хочет восстановить российскую империю. Он хочет доказать, что альянс НАТО больше не дееспособен. И теперь нам предстоит доказать ему, что он ошибается».

«К сожалению, российский режим понимает только язык силы. Поэтому наша политика сдерживания должна быть убедительной». SWI

На вопрос, насколько сложно будет защищать Эстонию, ведь между ней и Россией нет ни моря, ни гор, министр указал, что по крайней мере, там есть большое озеро и река. Но в современных войнах их едва ли можно назвать препятствиями. К сожалению, российский режим понимает только язык силы. Поэтому наша политика сдерживания должна быть убедительной. И именно поэтому нам нужно вкладывать в нашу оборону значительно больше средств. То же самое мы советуем делать и нашим союзникам».

Нельзя сбрасывать со счетов и угрозу в интернете. «Мы знаем об этом уже с 2007 года, когда Россия совершила на нас первую кибератаку. Теперь такие атаки происходят почти каждый день. Мы видим, как даже в Западной Европе совершаются покушения на оппозиционеров, таких как Леонид Волков. Мы видим российские акты саботажа на промышленных предприятиях в Европе. Россияне проверяют нас, чтобы понять, как далеко они могут зайти, прежде чем мы отреагируем по-настоящему. Россия проверила таким образом Запад в Грузии в 2008 году. Затем в 2014 году она сделала то же самое аннексией Крыма. Запад почти никак не отреагировал, и это подтолкнуло Кремль к масштабной агрессии против Украины в 2022 году. Мы реагировали, но слишком поздно и слишком вяло. Мы не должны повторять эту ошибку».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 25 ноября 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.