События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Состязания по биатлону на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Красная Поляна. Россия всегда считалась в биатлоне одной из ведущих стран, но этот вид спорта напрямую связан с огнестрельным оружием. И в условиях войны это приобретает особую остроту в вопросе допуска россиян на международные соревнования. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

19 минут

Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

Сегодня в выпуске:

«Нейтральные» российские спортсмены: возвращение в большой спорт?

Курт Пельда в Украине: «Мы арестованы»?

Какие уроки извлекли российские военные стратеги из войны в Украине?

Базельские трамваи Drämmli скоро уедут во Львов

«Нейтральные» российские спортсмены: возвращение в большой спорт?

Региональная газета Walliser Bote публикует на эту тему большой материал. «С начала войны России против Украины российские и белорусские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований. Однако сейчас некоторые спортивные федерации пересматривают этот запрет, что вызывает серьезные дискуссии среди спортсменов и функционеров. Может ли это стать первым шагом к возвращению российской команды на Олимпиаду? У ведущих биатлонистов мира даже сама мысль об этом вызывает обеспокоенность.

«В нынешней ситуации важнее выразить поддержку украинскому народу, чем российским спортсменам», — считает чемпион мира Стурла Хольм Лаэгрейд (Sturla Holm Laegreid, Норвегия). Олимпийский чемпион в эстафете Себастьян Самуэльссон (Sebastian Samuelsson, Швеция) называет такие планы «раздражающими»: «Россия по-прежнему ведет войну, какой биатлон?». И пока боевые действия продолжаются, большинство международных федераций не допускают российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами. Однако ситуация постепенно меняется.

Международный союз конькобежцев (ISU) уже разрешил российским спортсменам участвовать в отборочных турнирах в рамках подготовки к Олимпиаде-2026 — но только при соблюдении ряда условий. Например, атлетов будут тщательно проверять на предмет их публичных заявлений о войне. Не исключено, что другие федерации последуют этому примеру. В частности, рассматривается возможность допуска российских и белорусских спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года в Кортина-д’Ампеццо при условии прохождения специального отбора и участия под нейтральным флагом.

Международный союз биатлона (IBU) пока не рассматривает допуск «нейтральных» спортсменов из России и Беларуси. Как подчеркивают представители организации, этот вопрос в повестке дня не стоит. Россия всегда считалась в биатлоне одной из ведущих стран, но ситуация осложняется тем, что этот вид спорта напрямую связан с огнестрельным оружием. В условиях войны данный аспект приобретает особую остроту. Кроме того, многие ведущие биатлонисты мира открыто поддерживают Украину.

Россия всегда считалась в биатлоне одной из ведущих стран, но ситуация осложняется тем, что этот вид спорта напрямую связан с огнестрельным оружием. В условиях войны данный аспект приобретает особую остроту. SWI Walliser Bote

Так, Стурла Хольм Лаэгрейд и его коллеги организовали сбор средств на помощь украинским детям. На чемпионате мира по биатлону в Швейцарии с 11 по 23 февраля 2025 года, запланированы благотворительные аукционы — в том числе продажа стартовых номеров спортсменов. Идея была предложена украинским биатлонистом Дмитрием Пидручным (Дмитро Підручний), а вырученные средства направят на поддержку Украины.

Ранее Лаэгрейд инициировал акцию на Кубке мира в Оберхофе, где он вместе с норвежской командой сфотографировался с Дмитро Пидручным и украинским флагом. «Мы — одна семья в биатлоне. Мы хотим показать свою поддержку Украине», — заявил Лаэгрейд. На летней Олимпиаде в Париже-2024 уже выступали 15 российских и 16 белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что эта модель доказала жизнеспособность. «Мы увидели, что концепция независимых, нейтральных спортсменов работает. Ее принял весь мир», — заявил он.

Как и в Париже, вопрос допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026 остается в компетенции международных спортивных федераций. Некоторые из них уже сообщают о давлении со стороны МОК, который выступает за смягчение санкций. Однако в биатлонном сообществе относятся к этому с осторожностью. «Некоторые страны используют спорт как инструмент пропаганды, для того чтобы улучшить свой имидж. Россия особенно известна такими методами», — отмечает Стурла Хольм Лаэгрейд. Получат ли российские атлеты шанс выступить в Кортина-д’Ампеццо-2026 — это пока остается открытым вопросом».

Материала в сети не публиковался.

Курт Пельда в Украине: «Мы арестованы»?

Журналисты на войне — особая история. Швейцарский репортер Курт Пельда (Kurt Pelda) уже стал фигурантом уголовного дела в России, где его обвиняют в «незаконном пересечении границы» из-за репортажа из занятых ВСУ районов Курской области. Однако позднее он оказался в не менее сложной ситуации в Украине, столкнувшись с противоречивыми действиями военных властей. В своем репортаже в ряде региональных газет он описывает произошедшее следующим образом:

«После долгих переговоров прибывает руководитель — молодой человек. Он сообщает, что мы должны сесть в его машину. В ходе поездки он объясняет, что обязан доложить о нашем незаконном пересечении границы, хотя предпочел бы просто отпустить нас, но приказ есть приказ. Нас привозят в подземный бункер, где он и его коллега составляют протокол. Мой украинский ограничивается лишь несколькими словами, но я быстро понимаю, что в протоколе указаны марка и тип автомобиля, на котором мы ехали, но отсутствует регистрационный номер. Однако любой украинец сразу поймет, что по черному номерному знаку можно определить, что это армейская машина.

Я протестую, и в итоге номер вносят в документ. Затем я указываю пограничнику, что он действует незаконно: по украинскому законодательству нам должны были предоставить официального переводчика. Я также требую адвоката и возможности связаться с посольством Швейцарии в Киеве. В душном бункере среди присутствующих начинается замешательство. Наконец, нам предъявляют протокол для подписания, но мы отказываемся подписывать документ, который не можем полностью понять. „Мы что, арестованы?“ — спрашиваю я, начиная раздражаться. „Нет“, — следует ответ. „Тогда мы пошли“.

Швейцарский репортер Курт Пельда (Kurt Pelda) уже стал фигурантом уголовного дела в России, где его обвиняют в «незаконном пересечении границы» из-за репортажа из занятых ВСУ районов Курской области. Keystone

Наш водитель, солдат, отвозит нас в Сумы. Там нас уже ждет группа сотрудников СБУ. Нам удается убедить их, что мы не шпионы. У нас есть доказательства того, что мы ввезли в Украину десятки тонн гуманитарной помощи, а также передали украинским властям автомобили, включая пожарную машину. Коллега по съемочной группе показывает представителям СБУ фотографии благодарственных писем от украинских официальных структур. Атмосфера разряжается, отношение становится более доброжелательным. Через восемь часов нас наконец отпускают».

Из-за своей августовской поездки в Курскую область Курт Пельда уже находится под следствием в России. За «незаконное пересечение границы» ему там грозит до пяти лет лишения свободы. «В Украине за аналогичное правонарушение предусмотрены более мягкие санкции — штраф или административный арест сроком до 15 суток. Однако сама ситуация кажется журналисту абсурдной, ведь он передвигался на автомобиле, принадлежащем украинским военным, и имел прямое разрешение украинского командира в Курской области. Украина подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ). В статье 10 этого документа четко сказано:

„Каждый человек имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает свободу выражения своих взглядов, а также свободу получать и распространять информацию и идеи без вмешательства государственных властей и независимо от государственных границ“. Разумеется, военный репортёр обязан соблюдать определенные ограничения, в частности не разглашать конфиденциальную информацию о передвижениях войск или не публиковать снимки, которые могут нанести ущерб военным операциям. Однако, как подчеркивает Пельда, он уже почти три года ведет репортажи из зоны боевых действий в Украине, хорошо знаком с правилами работы и строго их соблюдает.

Тем не менее в определенных кругах украинского военного командования, по его мнению, есть стремление полностью ограничить доступ независимых журналистов в зону боевых действий. Это не единичный случай. Международные журналистские организации, такие как Репортеры без границ, уже давно выражают обеспокоенность по поводу роста числа ограничений свободы прессы в Украине». Протокол, составленный в отношении Курта Пельды и его коллег, был передан в Сумский районный суд. «Поскольку при его оформлении отсутствовали официальный переводчик и адвокат, судья признал, что их права были „грубо“ нарушены. Кроме того, украинские пограничники не смогли предоставить никаких доказательств правонарушения. В результате судья принял решение прекратить разбирательство. Однако это решение пока не вступило в законную силу».

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Какие уроки извлекли российские военные стратеги из войны в Украине?

Этот вопрос ставит газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Агрессия России в Украине началась с серьезного просчета. Кремлевское руководство рассчитывало свергнуть украинское правительство в ходе быстрой военной операции и установить контроль над страной практически без сопротивления. Авиаудары, кибератаки, действия агентуры и поддержка сепаратистов — по мнению российских планировщиков, этого должно было быть достаточно. Однако вместо того, чтобы взять Киев за три дня, Россия оказалась втянутой в затяжную войну на истощение.

Западные военные аналитики и исследовательские центры продолжают обсуждать, какие выводы могут сделать из этого опыта вооруженные силы стран НАТО. В то же время очевидно, что уроки этой войны окажут влияние и на военное мышление в России. Венгерский эксперт по России Криштиан Йожар (Krisztian Jojart) представил исследование, подготовленное Шведским университетом обороны (Swedish Defence University / SEDU), в котором анализируется, как российские военные теоретики интерпретируют происходящее и какие изменения это может вызвать в военной доктрине Москвы.

Согласно анализу К. Йожара, российские военные стратеги пришли к трем основным выводам:

Изменение роли гибридной войны. В Кремле по-прежнему считают, что стратегическая дестабилизация противника с использованием невоенных методов эффективна, но признают, что при помощи одного этого инструмента невозможно добиться победы в войне.

Ограниченная эффективность высокоточного оружия. Российские военные аналитики пересматривают прежнюю уверенность в том, что дальнобойные удары и высокотехнологичные вооружения могут решить исход войны.

Война в условиях тотального наблюдения. Повсеместное применение беспилотников и систем разведки делает невозможным скрытые передвижения войск, что требует нового подхода к тактике ведения боя.

К. Йожар отмечает, что в России, где независимая военная журналистика практически отсутствует, тем не менее продолжают выходить специализированные статьи, содержащие жесткий критический анализ действий российской армии. До вторжения в Украину российская военная стратегия опиралась на концепцию минимального вовлечения в прямые боевые действия. Так называемая «доктрина Герасимова» предусматривала «защиту российских интересов» при минимальном использовании регулярных войск.

Повсеместное применение беспилотников и систем разведки делает невозможным скрытые передвижения войск, что требует нового подхода к тактике ведения боя. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Приказ о начале вторжения 24 февраля 2022 года основывался на предположении, что эта стратегия будет достаточной для захвата Украины. В Кремле ожидали, что украинское правительство быстро капитулирует, и России не придется вести затяжную наземную войну. Данный фундаментальный просчет привел к изменению подходов. По мнению К. Йожара, несмотря на первые неудачи, российская военная доктрина по-прежнему стремится избегать прямого конфликта с НАТО. Однако аналитики в Москве теперь скептически оценивают возможность ведения войны исключительно дистанционными методами.

Высокоточное оружие, авиация и беспилотники не принесли ожидаемого эффекта. Украинская армия адаптировалась к этим угрозам, используя мобильные штурмовые группы. В результате в Москве осознали, что технологическое превосходство само по себе не гарантирует успеха. Как отмечает К. Йожар, российская военная стратегия снова делает ставку на более традиционные факторы:

Военная логистика. Россия постепенно адаптировалась к требованиям современной войны, усилив производство боеприпасов и восстановив запасы техники.

Боевой дух войск. Война выявила важность морального состояния личного состава, что стало ключевым элементом боеспособности армии.

Концепция «бесконтактного боя» оказалась ограниченной в своих возможностях на оперативном и тактическом уровне. Российское командование сознательно выбрало стратегию «изматывания» противника, которая в некоторых случаях оказалась более эффективной, чем попытки достичь решающего успеха точечными ударами.

Еще один урок, который извлекли российские военные стратеги, касается системы командования. Война выявила серьезное тактическое ограничение: ключевые решения зачастую принимаются не командирами на местах, а офицерами, находящимися далеко от линии фронта. В условиях, когда от момента обнаружения цели до удара по ней проходит всего несколько минут, это становится серьезным недостатком. В современных конфликтах командиры должны принимать решения непосредственно на месте, без ожидания приказов «сверху». Именно за счет этого преимущества Вермахт разгромил Красную Армию летом 1941 года.

Как бы высокотехнологичной ни была война, она остается во многом традиционной. Скрытность, маневренность, базовая военная подготовка — все эти аспекты, которые казались устаревшими, вновь приобрели решающее значение. Главный вывод, который, по мнению К. Йожара, сделали российские военные стратеги, заключается в том, что их представления о войне будущего оказались ошибочными. Исход боевых действий определяют не технологии и не теоретические концепции, а прежде всего готовность, мотивация и способность людей вести непосредственный бой. Этот фактор, по мнению аналитиков, остается решающим и в стратегическом, и в тактическом измерении».

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Базельские трамваи Drämmli скоро уедут во Львов

Более 30 трамваев транспортной компании Baselland Transport (BLT) в будущем будут курсировать по улицам Львова. После более чем 40 лет эксплуатации в Базеле трамваи Schindler передаются в Украину при содействии Минэкономики Швейцарии в лице Seco, Государственного секретариата по делам экономики. Сейчас украинские инженеры-транспортники проходят обучение в депо компании BLT в городе Обервиль (Oberwil). Об этом рассказывается в репортаже телеканала SRF. Пять сотрудников львовского транспортного предприятия Elektrotrans наблюдают и помогают при демонтаже пантографа и системы кондиционирования на крыше одного из трамваев. Это необходимо сделать для подготовки трамваев к транспортировке в Украину. Основное же внимание уделяется практическим навыкам ремонта и обслуживания – например, устранению неисправностей дверей и тормозной системы.

«Обучение длится четыре недели и разделено на несколько блоков», – объясняет Филипп Глогг (Philipp Glogg), руководитель отдела транспортных средств компании BLT. Львовские техники уже три недели находятся в Обервиле, осваивая методы ремонта и технического обслуживания трамваев Schindler. «Они очень талантливы и к тому же весьма креативны», – отмечает Филипп Глогг. Однако обучение идет не без сложностей: «Наши сотрудники не говорят по-украински, а украинцы не владеют ни немецким, ни английским». Поэтому в процессе обучения постоянно присутствует переводчик. Несмотря на языковой барьер, понимание между специалистами достигается благодаря единому техническому бэкграунду. «Мы все говорим на одном языке – языке техники, – говорит Роман Муляр, один из украинских специалистов. – У нас во многом одинаковые схемы и процессы».

Несмотря на языковой барьер, понимание между специалистами достигается благодаря единому техническому бэкграунду. SRF SWI

Кроме профессиональных вопросов, во время обучения находится место и для личных тем. «Мы говорим не только о трамваях и работе, но и о семьях, увлечениях, рыбалке, – рассказывает один из украинцев. – Так обнаруживается много общего». Разговоры касаются и войны: украинские техники показывают коллегам из Базеля фотографии и видеозаписи с фронта. Передача трамваев Schindler во Львов знаменует собой конец целой эпохи в истории компании BLT.

Эти вагоны, построенные в городе Праттельн (Pratteln, кантон Базель-сельский), стали первыми трамваями для компании BLT, основанной в 1974 году и управляющей пригородными линиями трамвайного сообщения в регионе Базеля. «Они верой и правдой служили нам около 45 лет, но теперь не соответствуют требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями и не оснащены системами кондиционирования», – поясняет Филипп Глогг. При этом с технической точки зрения трамваи остаются в прекрасном рабочем состоянии. «Для нас важно, что их история получит свое продолжение, – говорит он. – И что эти трамваи смогут приносить пользу и радость пассажирам во Львове».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 10 февраля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.