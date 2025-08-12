Швейцария укрепляет свои позиции в сфере микротехнологий

Швейцария создаёт национальный центр по производству микросхем — чтобы не отстать от мировых лидеров. Keystone

Швейцарская полупроводниковая промышленность при поддержке ведущих вузов планирует создать национальный центр по разработке и производству микросхем. Цель проекта — не отстать в этой ключевой технологии от мировых лидеров и обеспечить стране устойчивые позиции в глобальной цепочке поставок полупроводников.

Предлагаемый центр, под рабочим названием Chip FabLab (производственная лаборатория микросхем), разместится в «Инновационном парке Цюриха» (Innovationspark Zürich). Он будет заниматься проектированием и выпуском микросхем для высокотехнологичных нишевых применений — таких, как робототехника, автономный транспорт, спутниковая связь и квантовые вычисления. Консорциум, стоящий за инициативой, добивается сейчас выделения государственной бюджетной поддержки, поскольку речь идёт о весьма значительных инвестициях.

Международный опыт

Образцом для Chip FabLab служат успешные проекты в других странах — прежде всего финский центр Micronova, созданный при Техническом исследовательском центре Финляндии (VTT Technical Research Centre of Finland), и бельгийский Imec FabLab. Эти инициативы стали в своих странах мощными драйверами развития национальных полупроводниковых отраслей. По словам Юрга Лейтхольда (Jürg Leuthold), руководителя Департамента информационных технологий и электротехники в Цюрихской высшей технической школе (ETH Zürich), Швейцария, если она не последует этим примерам рискует упустить стратегическую возможность сделать качественный шаг вперед в этой области.

«Мы должны быстро двигаться вперёд, иначе наша индустрия просто исчезнет», — предупреждает он. Но пока швейцарский проект находится на стадии планирования. Другие же государства уже активно наращивают инвестиции в эту область. Италия, например, вложит 2 миллиарда евро (1,87 миллиарда швейцарских франков) в новый завод ST Microelectronics на Сицилии. Общая стоимость проекта составляет около 5 миллиардов евро. В США компания Texas Instruments инвестирует 60 миллиардов долларов (около 48 миллиардов франков) в расширение своей производственной базы.

Упор на точечные разработки, а не массовый выпуск

В отличие от глобальных гигантов, ориентированных на массовое производство, швейцарский проект будет нацелен на выпуск небольших партий микросхем, созданных под конкретные технологические задачи. Но даже при таком подходе необходимы крупные вложения: стартовая сумма составит около 100 миллионов франков, а полная реализация всех технологических этапов может потребовать до 300 миллионов.

На базе швейцарского центра будет построено специализированное стерильное производственное помещение (так называемая «чистая комната») площадью 4000 квадратных метров — технологически изолированная среда, исключающая даже мельчайшие частицы пыли и загрязнений. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в течение ближайших пяти лет.

Успешная модель

Основным примером тут служит Финляндия, где холдинг Micronova действует уже с начала 1990-х годов и, по оценкам экспертов, именно сыграл решающую роль в становлении финской отрасли микроэлектроники. В составе комплекса — также стерильное производственное помещение, исследовательские лаборатории и пространства для работы частных компаний. Сейчас в Финляндии реализуется проект Kvanttinova — современная «чистая комната» для квантовых разработок стоимостью 100 миллионов евро.

По словам Тауно Вяхя-Хейккиля (Tauno Vähä-Heikkilä), вице-президента по микроэлектронике и квантовым технологиям в VTT, успех финской модели обусловлен сочетанием фундаментальных исследований на базе Университета Аалто (Aalto-yliopisto, Хельсинки) и ориентированной на прикладные задачи инфраструктуры холдинга Micronova. Компании здесь могут арендовать оборудование, а крупные фирмы — устанавливать собственные производственные модули.

«Развитие в этой сфере требует инвестиций в десятки и сотни миллионов. Стартапы получают у нас доступ к ресурсам, необходимым для перехода от лабораторных разработок к серийному производству. В Kvanttinova бизнес вложит не менее 500 миллионов евро. Подобная модель может заметно ускорить развитие данной отрасли и в Швейцарии», — отмечает он.

Swiss Chip Alliance: совместная инициатива науки и бизнеса

В Швейцарии консорциум Swiss Chip Alliance объединил промышленность и научное сообщество с целью укрепить позиции высокоспециализированной, хотя и небольшой, национальной полупроводниковой отрасли. Ключевая задача — обеспечить Швейцарии в ситуации мирового технологического бума в сфере полупроводников основы для устойчивой конкурентоспособности.

Эту инициативу продвигают ассоциация Swissmem (отраслевое объединение предприятий в области машиностроения), вуз ETH Zürich и Федеральная лаборатория по испытаниям материалов и научным исследованиям (EMPA). Интерес к проекту проявили также компании Espros Photonics и Hitachi Energy. Однако вопрос финансирования Chip FabLab до сих пор остается открытым. «Все отзывы на проект — исключительно положительные, но подписанных соглашений (предусматривающих финансирование) у нас пока нет», — сообщил Ларс Зоммерхойзер (Lars Sommerhäuser), руководитель направления Advanced Manufacturing в EMPA.

По его словам, переговоры с федеральными и кантональными властями продолжаются, но конкретной финансовой поддержки пока не зафиксировано. Не присоединились пока к проекту ни Государственный секретариат по экономике (SECO), ни Государственный секретариат по вопросам образования, исследований и инноваций (SBFI): «Учитывая имеющуюся поддержку, я убеждён в реальности проекта Chip FabLab. Тем не менее пока неясно, как быстро и в каком объёме удастся обеспечить финансирование».

В ситуации бюджетных сокращений

Власти кантона Цюрих, на территории которого планируется размещение центра, в комментарии для СМИ отмечают, что следят за проектом с большим интересом, признавая стратегическую важность для региона отрасли производства полупроводников. Однако о дальнейших шагах, по их словам, говорить пока рано. И это понятно: инициатива создать национальный центр производства полупроводников возникла в ситуации запланированных масштабных сокращений расходов федерального бюджета.

Тем не менее сторонники этой инициативы подчёркивают: единая инфраструктура значительно дешевле, чем создание множества порой дублирующих друг друга лабораторий. «Содержание стерильных производственных помещений обходится очень дорого, — подчёркивает профессор Лейтхольд, — Объединение лабораторий в единую сеть делает использование имеющихся ресурсов более эффективным: дорогостоящее оборудование загружается полнее, тогда как в отдельных разрозненных производственных структурах оно часто простаивает и быстро устаревает».

Технологический суверенитет

Ассоциация Digitalswitzerland поддерживает создание Chip FabLab и указывает, что этот проект способен стать ключевым звеном между наукой и промышленностью, предоставляя инфраструктуру для технологического трансфера и разработки прототипов. В письме, направленном в редакцию Swissinfo, эта организация подчеркнула: «Проект имеет огромное значение для таких передовых направлений, как квантовые вычисления, сети мобильной связи поколения 6G, космическая электроника и искусственный интеллект».

Менеджмент FabLab рассчитывает представить детализированный план работы до конца 2025 года. И если инициатива действительно получит финансовую и политическую поддержку, то она может стать поворотным моментом для всей технологической экосистемы страны, укрепив её позиции в одной из важнейших промышленных отраслей 21 века.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.