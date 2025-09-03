The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat Keystone-SDA

Одна из крупнейших в мире платформ по доставке еды, Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Для пилотной фазы выбрана компания RIVR — спин-офф швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich, ETHZ). «Совместно с Just Eat Takeaway.com мы разрабатываем новое поколение роботов-доставщиков. Первые испытания стартуют в Швейцарии, а к концу 2025 года мы планируем запустить роботов и в других европейских городах. В дальнейшем эта технология может использоваться и в розничной торговле», — сообщила компания RIVR на своём сайте.

На этапе испытаний и тестов необычные курьеры будут доставлять заказы клиентов Just Eat от имени ресторана Zekis World в цюрихском районе Эрликон (Oerlikon). Первые 30 дней роботы будут находиться под постоянным наблюдением. На следующем этапе контроль перейдёт в удалённый центр управления. Роботы RIVR оснащены колёсами и четырьмя подвижными конечностями, что позволяет им преодолевать лестницы и неровности городской среды.

Их максимальная скорость — 15 км/ч. Чтобы быть заметными для транспорта и пешеходов, они снабжены световыми сигналами и небольшим флажком. По словам разработчиков, встроенный искусственный интеллект позволяет системе адаптироваться к окружающей среде и обходить препятствия — от мусорных баков и газонов до прохожих. Машины рассчитаны на работу при любых погодных условиях и должны обеспечивать быструю и надёжную доставку даже в дождь, снег или сильный ветер.

Читайте также:

Показать больше
Главная задача проекта заключалась в том, чтобы перенести в робототехнику разнообразие биомеханических функций естественного опорно-двигательного аппарата.

Показать больше

Фронтиры исследований

Лозанна – родина (компьютерных) слонов-роботов

Этот контент был опубликован на Инженеры и ученые лозаннского Политеха EPFL изобрели и смонтировали компьютерного робота-слона. Зачем?

Читать далее Лозанна – родина (компьютерных) слонов-роботов

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Показать больше

Агробизнес

Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Этот контент был опубликован на Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Читать далее Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой
Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Показать больше

Решения в области климата

Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?

Этот контент был опубликован на Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Читать далее Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?
В Швейцарии запущено мобильное приложение для повышения безопасности бейсджамперов в регионе долины Лаутербруннен.

Показать больше

Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга

Этот контент был опубликован на Новая система должна улучшить координацию между спортсменами-экстремалами и пилотами вертолётов.

Читать далее Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга
Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Показать больше

Швейцарская политика

Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Этот контент был опубликован на Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Читать далее Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Показать больше

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Читать далее Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген
Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Показать больше

Стоит ли отселять людей при малейшем риске?

Этот контент был опубликован на Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Читать далее Стоит ли отселять людей при малейшем риске?
Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Показать больше

Культура

Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Читать далее Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей
Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Показать больше

Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Этот контент был опубликован на Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Читать далее Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Показать больше

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Показать больше

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Этот контент был опубликован на Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Читать далее Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Читать далее
Подготовка деревянных модулей к транспортировке на вертолете.

Показать больше

Дерево, компьютеры и роботы: швейцарский образец цифровой архитектуры

Этот контент был опубликован на Что это такое, цифровая архитектура? Познакомиться с ней можно на востоке Швейцарии в историческом регионе Дисентис.

Читать далее Дерево, компьютеры и роботы: швейцарский образец цифровой архитектуры
Одна из самых сложных задач, стоящих перед разработчиками: научить роботизированную инвалидную коляску безопасно пересекать проезжую часть улицы.

Показать больше

Швейцарские ученые скомбинировали дрон и инвалидную коляску

Этот контент был опубликован на Этот проект демонстрирует как перспективы технологий на основе «искусственного интеллекта» (ИИ), так и их пределы возможного.

Читать далее Швейцарские ученые скомбинировали дрон и инвалидную коляску
Как всегда, внедрение новых технологий породит как победителей, так и проигравших, так было всегда, со времен английской индустриальной революции 16-го века.

Показать больше

Как искусственный интеллект влияет на творческую интеллигенцию?

Этот контент был опубликован на Экономика совершает переход на пятый цикл Кондратьева, внедряя технологии на основе ИИ, но какая участь ожидает при этом творческую интеллигенцию?

Читать далее Как искусственный интеллект влияет на творческую интеллигенцию?
Традиционный подход к разработке лекарственных препаратов.

Показать больше

Как фармацевтика сотрудничает с искусственным интеллектом

Этот контент был опубликован на Фармацевтические гиганты, включая швейцарские компании Roche и Novartis, делают ставку на искусственный интеллект, видя в нем большое будущее.

Читать далее Как фармацевтика сотрудничает с искусственным интеллектом

