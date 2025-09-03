Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Одна из крупнейших в мире платформ по доставке еды, Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Для пилотной фазы выбрана компания RIVR — спин-офф швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich, ETHZ). «Совместно с Just Eat Takeaway.com мы разрабатываем новое поколение роботов-доставщиков. Первые испытания стартуют в Швейцарии, а к концу 2025 года мы планируем запустить роботов и в других европейских городах. В дальнейшем эта технология может использоваться и в розничной торговле», — сообщила компания RIVR на своём сайте.

На этапе испытаний и тестов необычные курьеры будут доставлять заказы клиентов Just Eat от имени ресторана Zekis World в цюрихском районе Эрликон (Oerlikon). Первые 30 дней роботы будут находиться под постоянным наблюдением. На следующем этапе контроль перейдёт в удалённый центр управления. Роботы RIVR оснащены колёсами и четырьмя подвижными конечностями, что позволяет им преодолевать лестницы и неровности городской среды.

Их максимальная скорость — 15 км/ч. Чтобы быть заметными для транспорта и пешеходов, они снабжены световыми сигналами и небольшим флажком. По словам разработчиков, встроенный искусственный интеллект позволяет системе адаптироваться к окружающей среде и обходить препятствия — от мусорных баков и газонов до прохожих. Машины рассчитаны на работу при любых погодных условиях и должны обеспечивать быструю и надёжную доставку даже в дождь, снег или сильный ветер.

