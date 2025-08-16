The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Швейцарское кино

Кино Китая и Локарно: долгая история взаимного сближения

Джеки Чан получил на фестивале в Локарно 2025 года почётную награду Pardo d’onore за вклад в киноискусство. В рамках его ретроспективы были показаны ранние фильмы актёра, включая «Проект А» (Project A, 1983) — на фото Джеки Чан в центре. © 2010 Fortune Star Media Limited.
Джеки Чан получил на фестивале в Локарно 2025 года почётную награду Pardo d’onore за вклад в киноискусство. В рамках его ретроспективы были показаны ранние фильмы актёра, включая «Проект А» (Project A, 1983) — на фото Джеки Чан в центре. 2010 Fortune Star Media Limited  All Rights Reserved.

На протяжении всех 75 лет дипломатических отношений между Швейцарией и КНР кино Китая регулярно попадало в программы Локарнского кинофестиваля. Режиссёры, впоследствии преобразившие китайский кинематограф, впервые обретали международную известность именно в Локарно.

Этот контент был опубликован на
6 минут
Майа Корбека (Maja Korbecka)
Показать больше

Китайское кино вновь оказалось в Локарно в центре внимания. Джеки Чан (Jackie Chan) получил в Швейцарии почётную награду за вклад в кинематограф, а Люси Лью (Lucy Liu) в рамках фестиваля, который проходит с 6 по 16 августа 2025 года, была также отмечена за свои достижения в кинокарьере. Программа 2025 года снова представила публике и критике работы начинающих китайских режиссёров, продолжая давнюю традицию знакомства западной аудитории с новыми направлениями китайского кино.

От первых показов до дипломатического диалога

В этом году также отмечаются две важные даты в китайско-швейцарских отношениях: 75 лет со дня установления дипломатических связей и 40 лет с момента выхода дебютного фильма Чэнь Кайгэ «Жёлтая земля» (Yellow Earth), с которого, как считается, началась эпоха «новой волны» китайского кинематографа 1980-х годов.

Кино и дипломатия: режиссёр Чэнь Кайгэ (Chen Kaige) проводит экскурсию для тогдашней госсекретаря США Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright) по Пекинской киностудии, апрель 1998 года. М. Олбрайт, известная киноманка, во время визита посмотрела 20 минут фильма «Прощай, моя наложница» (Farewell My Concubine). AP Photo / Shizuo Kambayashi
Кино и дипломатия: режиссёр Чэнь Кайгэ (Chen Kaige) проводит экскурсию для тогдашней госсекретаря США Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright) по Пекинской киностудии, апрель 1998 года. М. Олбрайт, известная киноманка, во время визита посмотрела 20 минут фильма «Прощай, моя наложница» (Farewell My Concubine). AP Photo / Shizuo Kambayashi

В 1985 году фильм был удостоен на Локарнском фестивале награды «Серебряный леопард». Однако связь фестиваля с китайским кино началась гораздо раньше. Уже в 1950 году в Локарно был показан фильм «Печали Запретного города» (Sorrows of the Forbidden City, режиссёр Чжу Шилин / Zhu Shilin), костюмная драма, действие которой разворачивается в последние годы правления династии Цин.

Кадр из фильма «Правдивая история А-Кью» (The True Story of Ah Q, 1958). Hong Kong Film Archive).
Кадр из фильма «Правдивая история А-Кью» (The True Story of Ah Q, 1958). Hong Kong Film Archive).

Швейцарская газета La Liberté оценила картину как «скорее любопытную, чем красивую», ошибочно посчитав её одной из первых работ китайского кинематографа. По мере того, как Локарнский фестиваль продолжал включать в свою программу китайские фильмы, отношение к ним постепенно менялось. Среди показанных в те годы лент — военная драма «Письмо с перьями» (The Letter with Feathers, 1954, режиссёр Ши Хуэй / Shi Hui) и «Новогоднее жертвоприношение» (New Year’s Sacrifice, 1956, режиссёр Сан-Ху / Sang Hu), экранизация рассказа известного писателя Лу Синя (Lu Xun). В 1958 году гонконгская экранизация рассказа Лу Синя «Правдивая история А-Кью» (The True Story of Ah Q, режиссёр Юань Яньань, Yuan Yang’an) принесла актёру Кван Шану (Kwan Shan) приз «Серебряный парус» за лучшую мужскую роль.

Внешний контент

В 1955 году фестиваль начал играть заметную роль и в культурной дипломатии: представители китайской госкомпании кинопроката Ло Гуанда (Luo Guangda) и Чэнь Шоумей (Chen Shoumei) встретились в Локарно с итальянским критиком Франческо Каллари (Francesco Callari), чтобы обсудить приглашение Китая в Венецию в качестве неофициального наблюдателя.

Переломный момент в 1980-е

Новый этап в истории китайского кино в Локарно начался в 1982 году с назначением директором фестиваля Давида Штрайффа (David Streiff). В отличие от многих своих коллег, он не придавал большого значения премьерам, предпочитая дебютные и малобюджетные фильмы, которые часто оставались вне поля зрения. На фестивале в Гонконге он увидел «Жёлтую землю» (Yellow Earth) и включил её в основной конкурс.

Внешний контент

Получить пригодную копию было непросто: присланная из Пекина пленка оказалась в плохом состоянии. Только в последний момент её заменили копией из Эдинбурга, и 11 августа 1985 года фильм был показан в Локарно. В тот же день демонстрировался и тайваньский фильм «Лето у дедушки» (A Summer at Grandpa’s, режиссёр Хоу Сяосянь / Hou Hsiao-hsien). Так впервые в истории международного фестиваля категории «А» фильмы из Китая и Тайваня были представлены в конкурсе одновременно.

Внешний контент

Тайваньская картина «История Тайбэя» (Taipei Story, режиссёр Эдвард Ян / Edward Yang) вошла в отбор на приз FIPRESCI. За две недели до начала фестиваля китайский атташе по культуре обратился к организаторам с просьбой обозначить этот фильм как картину из «Тайваня, Китай» или «Китайского города Тайбэй», а не из страны по имени «Китайская Республика». Эта просьба была выполнена. Так или иначе в Локарно были одновременно представлено как китайское, так и тайваньское кино.

Кинематограф как транснациональный проект

В 1992 году художественным руководителем фестиваля стал синолог Марко Мюллер (Marco Müller). Он основал фонд Monte Cinema Verità, продвигавший молодых режиссёров из Азии, Африки и Латинской Америки. В том же году «Золотого леопарда» получила Клара Ло (Clara Law) за фильм «Осенняя луна» (Autumn Moon), а в 1994 году был показан фильм «Криминальная история» (Crime Story, режиссёр Кирк Вонг / Kirk Wong) с Джеки Чаном в главной роли. Свой последний фестиваль Марко Мюллер завершил премьерой фильма-сюрприза «Отец» (Father), дебюта писателя Ван Шо (Wang Shuo), снятого без официального разрешения и показанного в Швейцарии до выхода в Китае.

Режиссёр Ван Шуо (Wang Shuo) с наградой «Золотой леопард» за фильм «Отец» (Father) благодарит директора фестиваля Марко Мюллера (Marco Mueller, справа) за поддержку. 53-й Локарнский Кинофестиваль, 2000 год. Keystone / Alessandro Della Valle
Режиссёр Ван Шуо (Wang Shuo) с наградой «Золотой леопард» за фильм «Отец» (Father) благодарит директора фестиваля Марко Мюллера (Marco Mueller, справа) за поддержку. 53-й Локарнский Кинофестиваль, 2000 год. Keystone / Alessandro Della Valle

За девять лет работы Марко Мюллера Локарно, как отмечала критик Стефани Банбери (Stephanie Bunbury) в австралийском онлайн-киножурнале Senses of Cinema, стал площадкой для «провоцирующих, мотивирующих и экспериментальных фильмов». Эта линия продолжилась и после его ухода. В 2009 году Сяолу Го (Xiaolu Guo) получила главную награду за She, a Chinese, в 2015-м Би Гань (Bi Gan) был отмечен за Kaili Blues, в 2017-м Ван Бин (Wang Bing) — за картину «Миссис Фан» (Mrs. Fang), а в 2024-м он вернулся с новой частью документальной трилогии «Молодость» (Youth).

Китайская режиссёр Жуань Ланьси (Ruan Lan-Xi). Jan Jurczak
Китайская режиссёр Жуань Ланьси (Ruan Lan-Xi). Jan Jurczak

Программа 2025 года, составленная Джионой А. Наццаро (Giona A. Nazzaro), отразила новую реальность: появились китайские режиссёры, получившие образование за рубежом и работающие в Европе и Северной Америке. Так, Жуань Лань-Си (Ruan Lanxi), живущая в Берлине, покажет фильм «Растение с Канарских островов» (The Plant from the Canaries), а режиссер Алтай Улан Ян (Altai Ulan Yang) из Лос-Анджелеса представит короткометражку «Гиена» (Hyena). История китайского кино в Локарно продолжается.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
Раду Жуде возвращается: анархическая версия «Дракулы» от румынского режиссёра вошла в основной конкурс Локарнского фестиваля. SagaFilm, Nabis Filmgroup, PTD, Samsa, MicroFilm.

Показать больше

Культура

Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни

Этот контент был опубликован на Его программа отражает тревожную атмосферу, царящую в мире, но при этом она все-таки делает ставку на искусство и юмор.

Читать далее Кинофестиваль в Локарно возвращает вкус к жизни

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Семьдесят пять лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших только что основанную Китайскую Народную Республику. Министр иностранных дел Китая Чоу Энь Лай (слева) с министром иностранных дел Швейцарии Максом Петипьером (Max Petitpierre; 1899–1994) во время визита в Швейцарию в 1954 г. Getty Images

Показать больше

Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем

Этот контент был опубликован на Ровно 75 лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших Китайскую Народную Республику.

Читать далее Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем
Предложенный Китаем механизм посредничества только углубляет раскол между Западом и остальным миром.

Показать больше

Китайский механизм посредничества: альтернатива Западу?

Этот контент был опубликован на Предложенный Китаем механизм посредничества только углубляет раскол между Западом и остальным миром.

Читать далее Китайский механизм посредничества: альтернатива Западу?
Screenshot

Показать больше

Нью-Йорк, Пекин, Токио — путешествия швейцарских коммивояжеров

Этот контент был опубликован на На этой неделе сразу три министра Федерального совета (правительства Швейцарии) отправились с визитами в Китай, Японию и США. Зачем?

Читать далее Нью-Йорк, Пекин, Токио — путешествия швейцарских коммивояжеров
Китай занимает передовые позиции в мире не только в создании и применении технологий искусственного интеллекта, но и в их правовом регулировании, выстраивая одну из самых комплексных систем контроля и управления ИИ. Keystone

Показать больше

Как регулировать ИИ: почему либеральная Швейцария изучает опыт Китая

Этот контент был опубликован на Для Швейцарии китайский опыт регулирования ИИ может стать основой особой стратегии посредничества между Востоком и Западом.

Читать далее Как регулировать ИИ: почему либеральная Швейцария изучает опыт Китая
И Украина, и Швейцария пытались — но так и не смогли — убедить Китай принять участие в мирном саммите по Украине, который состоится 15–16 июня 2024 года на роскошном швейцарском курорте Бюргеншток.

Показать больше

Почему Китай не приехал в Швейцарию на саммит по Украине?

Этот контент был опубликован на На мирном саммите по Украине на Бюргенштоке в эти выходные Китай будет «блистать своим отсутствием». Почему?

Читать далее Почему Китай не приехал в Швейцарию на саммит по Украине?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR