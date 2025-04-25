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Экология и Альпы

В эту зиму в Швейцарии в горах погибло меньше людей

В период с 1 октября 2024 года по 14 апреля 2025 года в стране было зафиксировано девять смертельно опасных лавин.
В период с 1 октября 2024 года по 14 апреля 2025 года в стране было зафиксировано девять смертельно опасных лавин. Keystone-SDA

По данным Института исследований снега и лавин (SLF), за зиму 2024/2025 года в результате схода лавин в горах Швейцарии погибли десять человек — это почти вдвое меньше, чем среднее значение за последние 20 лет.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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В период с 1 октября 2024 года по 14 апреля 2025 года в стране было зафиксировано девять смертельно опасных лавин. А всего под снежные массы попали 216 человек. Об этом говорится в сообщении SLF, опубликованном во вторник 15 апреля 2025 года. Для сравнения: средний показатель смертности за последние два десятилетия составляет 19 человек за сезон. Таким образом, прошедшая зима статистически оказалась значительно менее трагичной.

По оценке Института исследований снега и лавин (SLF), низкое число погибших зимой 2024/2025 года может объясняться несколькими факторами. Во-первых, не было случаев с большим количеством жертв. Во-вторых, большинство лавин отличались относительно небольшим объёмом схода и, как следствие, меньшей опасностью по сравнению с предыдущими сезонами. Наконец, определённую роль могла сыграть и удача, подчёркивают специалисты. Кроме того, спасательные операции в ряде случаев оказались успешными, что также повлияло на итоговую статистику.

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Согласно данным SLF, ущерб имуществу был нанесён в результате 21 лавины — это значительно ниже среднего значения за последние два десятилетия (84 случая по состоянию на конец сентября). В то же время в институте отмечают, что окончательная информация о материальном ущербе будет доступна только к сентябрю 2025 года.

По данным Института исследований снега и лавин (SLF), зима 2024/2025 года стала одной из десяти самых мягких в Швейцарии с начала систематических измерений в 1864 году. Особенно мало снега выпало в восточных районах Швейцарских Альп, где в период с ноября по апрель наблюдался дефицит осадков. Согласно отчёту SLF, зима началась с двух необычно ранних снегопадов. Первый зафиксирован в начале октября 2024 года: на высотах выше 3 000 метров прошли обильные снегопады на фоне пасмурной и дождливой погоды.

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На более низких уровнях в это время шли преимущественно дожди. Второй эпизод произошёл с 19 по 22 ноября. В этот период на западе и севере страны, включая низменности, выпало «необычайно много» снега. В декабре снег также выпадал неоднократно, что обеспечило «белое Рождество» в большинстве регионов. Несмотря на ранние осадки, зима 2024/2025 года в целом характеризовалась как малоснежная. Основная причина — крайне низкий уровень осадков, особенно в восточных Альпах.

По данным SLF, толщина снежного покрова оставалась «значительно ниже среднего» на протяжении всего сезона. Показательным примером стала ситуация на контрольном участке Вайсфлюйох (Weissfluhjoch) над Давосом: в середине апреля 2025 года высота снежного покрова составила там всего 121 см, в то время как многолетняя норма для этого времени года — около 218 см. Это самый низкий показатель начиная с апреля 1972 года.

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