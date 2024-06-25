Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии
Шесть гидроэлектростанций, принадлежащих швейцарскому энергетическому концерну Axpo, пострадали от непогоды в регионе Мисокс в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии. На всех объектах был проведен техосмотр и все они в целом находятся в норме.
Об этом в понедельник 24 июня 2024 года сообщил представитель группы компаний Axpo, штаб-квартира которой находится в кантоне Аргау. Электрооборудование было отключено и протестировано, все плотины ГЭС и все водохранилища «безопасны и в целом работоспособны». Решение о повторном вводе их в строй будет принято позже.
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Непогода затронула следующие электростанции: Officine Idroelettriche di Mesolcina (OIM), Calancasca, Elettricità Industriale (Elin), Idro Arvigo и Tecnicama. Станции OIM и Calancasca получили «незначительные» повреждения, но уже готовы к перезапуску. ГЭС Elin «получила некоторые повреждения», возобновить работу она сможет только после более основательного ремонта.
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На этих выходных восток Швейцарии в значительной степени пострадал от непогоды: штормовых дождей, гроз, селевых потоков и камнепадов. Пострадали люди, селевой поток разрушил часть региональной автострады A13. Курорт Церматт в кантоне Вале также пострадал от сильного дождя.
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