Швейцарские операторы канатных дорог настроены оптимистично
Несмотря на постоянно повторяющиеся в последние годы бесснежные зимы, операторы горных швейцарских подъемников настроены оптимистично: с их точки зрения, эта отрасль жизнеспособна и отличается значительной склонностью к инновациям.
Об этом на своей конференции в Лугано, кантон Тичино, заявили представители Ассоциации горных канатных дорог Швейцарии (Seilbahnen Schweiz SBS). И всё же, по их мнению, будущее горных курортов страны находится на высотах от 1800 метров над уровнем моря и выше. «Лыжный спорт остаётся популярным форматом отдыха, даже в среде молодежи: ситуация остается стабильной уже около десяти последних лет», — заверил президент SBS Ханс Викки (Hans Wicki).
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Доходы отрасли по итогам зимнего сезона 2023/24 года находятся на уровне предыдущего рекорда в 828 млн франков, достигнутого в 2021/22 году. Цены выросли, но выросло количество пользователей — всего за отчетный период было продано 23,1 млн билетов, что больше, чем годом ранее, но зимний пик 2021/22 года (25,4 млн билетов) пока не достигнут. «Люди готовы платить больше, чтобы кататься на лыжах, однако сегодня средняя стоимость одного дня катания составляет уже 38 франков», — говорит Ханс Викки, который с 2015 года также является депутатом Совета кантонов (малой палаты парламента Швейцарии) от центрального кантона Нидвальден.
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А вот количество людей, выходящих на склоны на высотах ниже 1500 метров, уменьшается, и эта тенденция будет становиться все более ярко выраженной, особенно по мере потепления климата. По словам генерального директора SBS Берно Штоффеля (Berno Stoffel), глобальное потепление теперь рассматривается в качестве неотъемлемого фактора в рамках общей стратегии развития индустрии горного туризма. По его мнению, будущее горных курортов страны находится на высотах от 1800 метров над уровнем моря и выше. Не обойтись и без искусственного снега.
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По мнению Берно Штоффеля, стратегической целью должно стать перемещение форматов и возможностей активного отдыха на большую высоту и расширение спектра доступных там предложений (питание, инфраструктура, экскурсии и т. д.). В такой ситуации особое значение приобретает и летний сезон. «В ближайшей перспективе отрасли горного туризма придется иметь дело со слабой мировой экономикой и с низким курсом евро в соседних странах, а это всё факторы, которые могут иметь для туризма в Швейцарии большое значение», — резюмирует Берно Штоффель.
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