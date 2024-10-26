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Экология и Альпы

Швейцарские операторы канатных дорог настроены оптимистично

Швейцарские операторы горных канатных дорог настроены оптимистично, несмотря на небольшие объемы выпавшего снега.
Швейцарские операторы горных канатных дорог настроены оптимистично, несмотря на небольшие объемы выпавшего снега. Keystone-SDA

Несмотря на постоянно повторяющиеся в последние годы бесснежные зимы, операторы горных швейцарских подъемников настроены оптимистично: с их точки зрения, эта отрасль жизнеспособна и отличается значительной склонностью к инновациям.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Об этом на своей конференции в Лугано, кантон Тичино, заявили представители Ассоциации горных канатных дорог Швейцарии (Seilbahnen Schweiz SBS). И всё же, по их мнению, будущее горных курортов страны находится на высотах от 1800 метров над уровнем моря и выше. «Лыжный спорт остаётся популярным форматом отдыха, даже в среде молодежи: ситуация остается стабильной уже около десяти последних лет», — заверил президент SBS Ханс Викки (Hans Wicki).

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Доходы отрасли по итогам зимнего сезона 2023/24 года находятся на уровне предыдущего рекорда в 828 млн франков, достигнутого в 2021/22 году. Цены выросли, но выросло количество пользователей — всего за отчетный период было продано 23,1 млн билетов, что больше, чем годом ранее, но зимний пик 2021/22 года (25,4 млн билетов) пока не достигнут. «Люди готовы платить больше, чтобы кататься на лыжах, однако сегодня средняя стоимость одного дня катания составляет уже 38 франков», — говорит Ханс Викки, который с 2015 года также является депутатом Совета кантонов (малой палаты парламента Швейцарии) от центрального кантона Нидвальден.

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А вот количество людей, выходящих на склоны на высотах ниже 1500 метров, уменьшается, и эта тенденция будет становиться все более ярко выраженной, особенно по мере потепления климата. По словам генерального директора SBS Берно Штоффеля (Berno Stoffel), глобальное потепление теперь рассматривается в качестве неотъемлемого фактора в рамках общей стратегии развития индустрии горного туризма. По его мнению, будущее горных курортов страны находится на высотах от 1800 метров над уровнем моря и выше. Не обойтись и без искусственного снега.

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По мнению Берно Штоффеля, стратегической целью должно стать перемещение форматов и возможностей активного отдыха на большую высоту и расширение спектра доступных там предложений (питание, инфраструктура, экскурсии и т. д.). В такой ситуации особое значение приобретает и летний сезон. «В ближайшей перспективе отрасли горного туризма придется иметь дело со слабой мировой экономикой и с низким курсом евро в соседних странах, а это всё факторы, которые могут иметь для туризма в Швейцарии большое значение», — резюмирует Берно Штоффель.

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