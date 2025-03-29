В каких странах не живёт ни одного швейцарца?

С 2003 года в островном государстве Тувалу, расположенном в южной части Тихого океана, не зарегистрировано ни одного гражданина Швейцарии. Keystone

Граждане Швейцарии живут по всему миру. Согласно последним данным только в пяти странах планеты не проживает ни одного обладателя или ни одной обладательницы швейцарского паспорта со статусом постоянного резидента. Такие данные приводит Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (BFS) на основе ежегодного Отчёта о структуре и численности «швейцарского мира».

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Мелани Айхенбергер В своей работе я фокусируюсь на темах, которые актуальны для швейцарских граждан за рубежом - от политических событий в Швейцарии и их влияния на диаспору до социальных, экономических и культурных аспектов. До прихода в SWI swissinfo.ch я освещала местные новости в газете Aargauer Zeitung. Имею степень бакалавра в области межъязыковой коммуникации и, как принято в Швейцарии, прошла стажировку в качестве сотрудника коммерческого вещания. Доступно на 3 других языках English en You won’t find any Swiss in these countries Читать далее You won’t find any Swiss in these countries

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Речь идёт о так называемой «Пятой Швейцарии» — обобщённом понятии, которое дополняет четыре основных языковых и культурных региона Конфедерации особым сообществом «граждан, проживающих на ПМЖ за рубежом». Под этим термином, если подробнее, понимается сообщество граждан, постоянно проживающих за пределами страны, но сохраняющих швейцарское гражданство. Последняя статистика вновь подтверждает устойчивую тенденцию последних лет: количество швейцарцев за границей неуклонно увеличивается, причём во всех возрастных категориях.

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По состоянию на конец 2024 года численностьВнешняя ссылка швейцарцев, поставленных за рубежом на консульский учет, увеличилась на 13 300 человек — или на 1,6%. Численность «Пятой Швейцарии» стабильно увеличивается с 2002 года. Единственным исключением был 2017 год. Если в 2002 году за пределами страны проживало 598 000 швейцарцев, то к началу 2024 года их число достигло 826 700. С таким показателем швейцарская диаспора теоретически могла бы занять третье место по численности среди кантонов Конфедерации — после кантона Во (Vaud).

Швейцария — страна эмигрантов?

Судя по этим данным — да. Граждане Конфедерации живут в 192 из 197 стран мира. Только в пяти государствах на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного гражданина Швейцарии, постоянно проживающего на их территории. По крайней мере, таковы официальные данные Федерального Ведомства статистики (BFS), которое учитывает только тех, кто официально проживает за рубежом и зарегистрированы в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Швейцарцы за рубежом. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Их регистрация осуществляется на основании положенийВнешняя ссылка Федерального Закона о гражданах Швейцарии, находящихся на ПМЖ за рубежом (Gesetz über die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer / Loi sur les Suisses de l’étranger). В эту категорию входят также граждане Швейцарии, работающие за рубежом в структурах Федерального Министерства иностранных дел (EDA), включая дипломатов, сотрудников консульств и других официальных представителей Швейцарии.

Пять стран без швейцарцев: редкие исключения на глобальной карте диаспоры

За последние 31 год, в течение которых Федеральное статистическое ведомство публикует данные о гражданах Швейцарии, постоянно проживающих за рубежом, лишь одно государство мира так и не стало местом их постоянного проживания. Речь идёт о Науру — крошечном островном государстве в Тихом океане, расположенном в 14 473 километрах от Берна, к северо-востоку от Австралии. Имея площадь всего в 21 квадратный километр Науру занимает третье место в мире среди самых малых стран по территории. Сегодня на острове проживает около 12 000 человек.

Где швейцарцев нет, или почти нет. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

В 1970-х годах Науру считалось одним из самых богатых государств планеты — благодаря экспорту фосфатов. Однако с истощением природных запасов страна превратилась в одно из беднейших государств мира. Оно не раз оказывалась в центре внимания международной прессы: прежде всего из-за размещённого здесь австралийского лагеря для беженцев, а также по причине одного из самых высоких в мире показателей по заболеваемостью диабетом.

Швейцарский мир: цифры и факты Согласно последним данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (BFS), в конце 2024 года за пределами страны проживали более 826 700 швейцарцев — 11,2% населения Конфедерации. Это на 80 000 человек больше, чем десять лет назад, и на 320 000 больше, чем в 1993 году. Только за период с 2023 по 2024 год швейцарская диаспора увеличилась более чем на 13 000 человек. Около 64% швейцарцев, постоянно проживающих за границей, живут в Европе — в основном в соседних странах. Самая многочисленная община — 212 100 человек — находится во Франции. За ней следуют Германия и Италия. На четвёртом месте — США, где проживают 84 700 человек, или 5% всех граждан Швейцарии за рубежом. Это крупнейшее швейцарское сообщество за пределами Европы. В целом почти четверть всей диаспоры приходится на Америку. В Латинской Америке наибольшее число швейцарцев зарегистрировано в Аргентине (15 100), за ней следуют Бразилия и Чили. В Азии больше всего швейцарцев живёт в Израиле (24 400), затем — в Таиланде. В регионе Океании основное швейцарское сообщество сосредоточено в Австралии (26 600 человек), а в Африке — в Южно-Африканской Республике (7 700). Во всех регионах мира численность швейцарцев в той или иной степени увеличивается, за исключением Латинской Америки, где она осталась стабильной. Однако эмиграция объясняет этот рост лишь частично. На увеличение числа граждан Швейцарии за границей влияют также рождение детей и натурализация. В последние десять лет в среднем 52% от всех выехавших ежегодно были мужчинами. Тем не менее в среде всего швейцарского сообщества за рубежом немного преобладают женщины (54% против 46%). Эта разница характерна почти для всех стран с крупными швейцарскими диаспорами и, по всей видимости, связана с получением гражданства по рождению или через натурализацию. Примечательное исключение — Ватикан: из 158 швейцарцев, зарегистрированных в этом государстве, подавляющее большинство составляют мужчины. Это связано с тем, что Папская швейцарская гвардия — исключительно мужская воинская структура. Наибольшее число эмиграций приходится на возрастную группу от 20 до 35 лет — около одной трети всех случаев отъезда. На втором месте — возраст от 55 до 69 лет (20%). В целом 55% швейцарцев за рубежом находятся в трудоспособном возрасте. Около 20% — младше 18 лет, а почти каждый четвёртый — старше 65 лет. В последние годы пожилые люди стали самой быстрорастущей группой эмигрантов (+4% за период с 2023 по 2024 год). Чаще всего эмигрируют граждане из кантонов Цюрих, Во и Женева. Эти три урбанизированных и глобализированных кантона обеспечивают почти половину всей зафиксированной эмиграции за период с 2019 по 2023 год. Примерно три четверти швейцарцев за границей имеют второе гражданство наряду со швейцарским. Свыше половины швейцарских граждан, покинувших страну в 2011 году, вернулись на родину к 2022 году. Однако доля возвращений сильно зависит от места рождения: среди родившихся в Швейцарии квота репатриации составляет 56%, тогда как среди тех, кто родился за границей — лишь 40%.

С 2003 года в статистике BFS не фигурирует ни один гражданин Швейцарии, постоянно проживающий и в Тувалу, ещё одном островном государстве в Тихом океане, где проживает менее 10 000 человек. С 1995 по 2002 год на территории этой страны, занимающей четвёртое место с конца по площади среди всех государств мира, был зарегистрирован всего один швейцарец.

Бывшая советская республика Туркменистан с 2016 года также уже никак не фигурирует в статистике швейцарской диаспоры. В 2010 году, согласно тем же данным, здесь проживали только восемь швейцарцев. Швейцарская Дирекция по развитию и сотрудничеству (DEZA), автономное подразделение Федерального Департамента / минстерства иностранных дел (EDA), никогда не имела в Туркменистане постоянного офиса или представительства.

Богатое природными ресурсами государство в Центральной Азии — Туркменистан — выбрало политику полной автаркии. В 2015 году в столице этой бывшей советской республики городе Ашхабад была установлена покрытая сусальным золотом статуя тогдашнего президента. С 2016 года на территории Туркменистана официально не зарегистрировано ни одного обладателя швейцарского паспорта. Keystone/AP Keystone/AP

Островные государства Маршалловы Острова и Палау, а также Северная Корея, напротив, не являются полностью «безлюдными» с точки зрения членов швейцарской диаспоры. До начала пандемии COVID-19 в консульских учреждениях Швейцарии в этих странах всё же было зарегистрировано небольшое количество граждан Конфедерации. До 2020 года на Маршалловых Островах постоянно проживал хотя бы один, а иногда даже и два гражданина Швейцарии.

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Это государство в Тихом океане расположено примерно на полпути между Гавайями и Филиппинами. Однако начиная с 2021 года ни один швейцарец туда уже не возвращался. Иная ситуация сложилась на Палау. В конце 2020 года сразу три гражданина Швейцарии покинули это островное государство. С одним из них — морским биологом Ванессой Джайтех (Vanessa Jaiteth) — нам удалось связаться и ответ она нам прислала… находясь на Палау, во время отпуска.

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«Мы хотели показать нашим детям их первую родину», — пишет она. Сейчас вся её семья живёт в кантоне Берн в доме с видом на Тунское озеро. Ванесса Джайтех рассказывает, что после «ковидного побега» — сначала из Австралии, затем из Ганы — они решили все-таки вернуться в Швейцарию. Тем не менее начина с 2023 года на Палау вновь официально зарегистрирован как минимум один гражданин Швейцарии. Кто это — Ванесса Джайтех не знает: «Друзья мне ничего не говорили о других швейцарцах, которые могли бы там жить».

Швейцария и КНДР

Что касается Северной Кореи или Корейской Народно-Демократической Республики, то с 2022 года в консульской статистике швейцарцев за границей ни одного гражданина Конфедерации, официально проживающего там, не числится. До этого в КНДР всегда было зарегистрировано несколько человек: Швейцария ведь активно работает на территории Северной Кореи начиная с 1995 года. Подробности можно найти на сайтеВнешняя ссылка Швейцарской Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA / DDC), входящей в состав Федерального департамента иностранных дел (EDA).

Работа Швейцарской дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA) в Северной Корее началась в формате гуманитарной помощи во время голода 1990-х годов. В частности, Швейцария поставляла в КНДР сухое молоко, которое распространялось через Всемирную продовольственную программу ООН. Позднее в Пхеньяне был открыт офис DEZA. Однако после начала пандемии COVID-19 и закрытия северокорейских границ его деятельность была приостановлена, а сотрудники ведомства покинули страну. С марта 2020 года въезд для них в КНДР остаётся полностью запрещён.

Жить можно где угодно

«Решение о дальнейшем продолжении швейцарской деятельности в Северной Корее будет принято после того, как сотрудникам DEZA вновь будет разрешён въезд в страну», — сообщается на официальном сайте Федерального департамента иностранных дел (EDA). Статистика по швейцарцам за рубежом показывает, что граждане Конфедерации способны обустроить свою жизнь даже в самых удалённых уголках планеты.

Один из них — Фреди Гулл (Fredi Gull), проживающий на островах Яп (Yap Islands), входящих в состав Федеративных Штатов Микронезии. Об этом человеке швейцарская пресса писала уже не раз. По данным газеты SonntagsZeitung Внешняя ссылкаон живёт там уже более двадцати лет. Сегодня 79-летний уроженец Швейцарии варит пиво для туристов и несмотря на то, что от Альпийских гор его отделяет 12 951 километр, он остаётся на удивление хорошо осведомлённым обо всех событиях на своей исторической родине.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.