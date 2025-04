Nessun cittadino svizzero vive in questi Paesi

Dal 2023 nessuno svizzero o svizzera è registrato a Tuvalu, uno Stato insulare del Pacifico meridionale. Keystone

Gli svizzeri e le svizzere sono sparsi in tutto il mondo. Solo in cinque Paesi non sono presenti, almeno ufficialmente. Ecco cosa dicono le nuove statistiche sugli svizzeri e le svizzere all'estero.

L’Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato le cifre aggiornate sulla Quinta SvizzeraCollegamento esterno. I dati confermano la tendenza degli ultimi anni: sempre più svizzeri e svizzere – di tutte le fasce d’età – vivono all’estero. Rispetto al 2023, la diaspora elvetica è cresciuta di 13’000 persone (+1,6%).

Ad eccezione del 2017, la popolazione della Quinta Svizzera è aumentata costantemente dal 2002, passando da 598’000 persone a 826’700 nel 2024.

Dal punto di vista demografico, la diaspora rappresenterebbe il quarto Cantone più grande della Svizzera, dopo nell’ordine Zurigo, Berna e Vaud.

Gli svizzeri e le svizzere sono un popolo di emigranti. Si sono stabiliti in 192 dei 197 Paesi elencati nelle statistiche mondiali. Solo in cinque nazioni non sono presenti, almeno ufficialmente, secondo le ultime statisticheCollegamento esterno dell’UST.

La statistica comprende i cittadini e le cittadine svizzere che non risiedono nella Confederazione e che si sono iscritti nel Registro degli Svizzeri all’esteroCollegamento esterno presso la rappresentanza competente del rispettivo Paese, ai sensi della Legge sugli svizzeri all’esteroCollegamento esterno. Rientrano in questa categoria anche le persone che lavorano fuori dalla Svizzera per il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ad esempio il personale diplomatico e consolare.

Dove la Quinta Svizzera non ha mai preso piede

C’è solo un Paese in cui i cittadini e le cittadine svizzere non hanno mai vissuto all’estero negli ultimi 31 anni: il piccolo Stato insulare di Nauru, nell’Oceano Pacifico, a 14’473 chilometri dalla capitale federale Berna, a nord-est dell’Australia.

Con appena 21 chilometri quadrati, Nauru è il terzo Stato più piccolo del mondo. L’isola, che oggi conta circa 12’000 abitanti, negli anni Settanta era considerata il Paese più ricco del mondo perché poteva trarre profitto dalla vendita delle sue riserve di fosfati.

Oggi i depositi di fosfato sono esauriti e Nauru è una delle nazioni più povere del pianeta. Il Paese ha fatto parlare di sé anche perché l’Australia ha gestito un campo profughi sull’isola e perché Nauru ha uno dei tassi di diabete più alti al mondo.

Nessun cittadino o cittadina svizzera vive qui da molto tempo

Dal 2003 nessuno svizzero o svizzera vive a Tuvalu, un altro Stato insulare dell’Oceano Pacifico con poco meno di 10’000 abitanti. Il quarto Paese più piccolo del mondo ha però ospitato un espatriato svizzero tra il 1995 e il 2002.

Il Turkmenistan, Paese dell’Asia centrale autoritario e ricco di gas, ha inaugurato nel 2015 una statua del suo presidente ricoperta di foglie d’oro. Dal 2016 non si è registrata nessuna persona di nazionalità elvetica in Turkmenistan. Kesttone/AP

Dal 2016 non si è registrata nessuna persona di nazionalità elvetica in Turkmenistan. Lo Stato dell’Asia centrale che si affaccia sul Mar Caspio confina con l’Iran, l’Afghanistan, l’Uzbekistan e il Kazakistan. A un certo punto, nel 2010, otto cittadini svizzeri vivevano in questo Paese autoritario, noto per le sue riserve di gas naturale. L’agenzia svizzera per la cooperazione allo sviluppo (DSC) non ha mai avuto un ufficio nel Paese.

La pandemia ha favorito il ritorno in Svizzera

Fino allo scoppio della pandemia di Covid-19 nel 2020, pochissimi cittadini e cittadine svizzere erano registrati presso le rappresentanze competenti negli Stati insulari delle Isole Marshall e Palau e in Corea del Nord.

Fino al 2020, nelle Isole Marshall vivevano uno o talvolta due cittadini svizzeri. La repubblica si trova a metà strada tra le Hawaii e le Filippine, nell’Oceano Pacifico. Dal 2021 nessuna persona di nazionalità elvetica è tornata ufficialmente sull’isola.

Non è così per Palau. Alla fine del 2020, i tre cittadini svizzeri che vi abitavano hanno lasciato lo Stato insulare. Li abbiamo contattati. “Dopo una ‘fuga’ indotta dal coronavirus dall’Australia e poi dal Ghana, ora siamo in Svizzera”, scrive la biologa marina Vanessa Jaiteh in una e-mail a SWI swissinfo.ch.

Jaiteh ci risponde durante le sue vacanze, a Palau. “Volevamo mostrare ai nostri figli la loro prima casa”, dice. Ora lei e la sua famiglia vivono nell’Oberland bernese, “con vista sul lago di Thun”.

Dal 2023, tuttavia, un cittadino o una cittadina svizzera è di nuovo registrato a Palau. Jaiteh non sa chi possa essere. “Le mie conoscenze non mi hanno detto che ci sono altri cittadini svizzeri che vivono qui”.

Ritiro della DSC dalla Corea del Nord

Dal 2022 nessun cittadino o cittadina elvetica figura nelle statistiche sugli svizzeri all’estero in Corea del Nord. In precedenza, c’era sempre almeno una persona registrata come residente nello Stato totalitario asiatico. La Svizzera è stata attiva nella Repubblica popolare democratica di Corea dal 1995 al 2020, indica la DSC sul suo sito webCollegamento esterno.

L’impegno della DSC in Corea del Nord è iniziato con l’aiuto umanitario alla popolazione colpita dalla grave carestia negli anni Novanta. Da allora, la Svizzera ha fornito, ad esempio, latte in polvere al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite in Corea del Nord.

Con la chiusura dell’ufficio di cooperazione della DSC nella capitale Pyongyang dopo lo scoppio della pandemia, il personale elvetico ha lasciato il Paese. La Svizzera ha sospeso le attività legate ai progetti in corso sul territorio dopo che la Corea del Nord ha chiuso le frontiere.

L’ingresso nel Paese è vietato dal marzo 2020. Una decisione sul futuro delle attività svizzere in Corea del Nord sarà presa dopo che il personale della DSC sarà nuovamente autorizzato a rientrare nel Paese, scrive la DSC.

Qui vive un solo svizzero

Uno sguardo alle statistiche sugli svizzeri e le svizzere all’estero mostra che alcune persone trovano casa anche nei luoghi più lontani.

Ad esempio, uno svizzero vive negli Stati Federati di Micronesia. Sull’unica persona di nazionalità elvetica a Yap – uno dei quattro Stati insulari del Pacifico occidentale – si è già scritto a più riprese. Secondo il domenicale SonntagszeitungCollegamento esterno, Fredy Gull vive sull’isola da oltre vent’anni.

Il 79enne produce birra per i turisti e, nonostante sia distante 12’951 chilometri dalla Svizzera, conosce ancora molto della sua vecchia patria.

