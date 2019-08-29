На 99,6% промышленность Швейцарии состоит из мелких и даже мельчайших компаний с числом сотрудников до 15 человек.

(Keystone / Mara Truog)

Вчера швейцарский банк Credit Suisse опубликовал доклад с результатамиВнешняя ссылка аналитико-экспертного мониторинга состояния швейцарского малого и среднего бизнеса (KMU / МСП), собственно и составляющего становой хребет всей экономики страны: на 99,6% промышленность Швейцарии состоит именно из мелких, и даже мельчайших, компаний с числом сотрудников до 15 человек. Гиганты вроде ABB, Hoffmann-La Roche или Nestlé являются в структуре швейцарской экономики, как ни парадоксально, скорее исключением.

Всего в рамках своего исследования эксперты банка опросили 558 компаний категории МСП, в частности, им был задан вопрос, каким образом влияют на них последствия торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином, и вообще, как они справляются с фактом наличия разного рода торговых ограничений и препятствий, в том числе нетарифного характера? Итог: такие препятствия сильнее всего бьют по компаниям, работа и продукция которых ориентирована на экспорт.

В частности, в часовой промышленности 26% компаний указали, что таможенные сборы представляют для них серьезный барьер на пути развития бизнеса. В сфере химической промышленности таких компаний набралось 23%, в области точного машиностроения этот показатель находится на уровне в 18%.

Напомним, что на долю МСП в Швейцарии приходятся 45% общего товарного экспорта. При этом экспортные объемы у малых и средних компаний являются в среднем гораздо более скромными, чем объемы экспорта гигантов бизнеса. Из-за этого они в меньшей степени интегрированы в систему мирохозяйственных связей и в международные цепочки создания прибавленной стоимости. А потому и колебания глобальной промышленной конъюнктуры отражаются на них в меньшей степени, а значит и их положение в целом остается стабильным и устойчивым.

Вызовы и угрозы растут

Тем не менее, 28% МСП рассматривают торговые барьеры в качестве самого большого вызова в свой адрес, при этом противоположного мнения придерживаются 43% швейцарских малых и средних предприятий. Половина опрошенных указала, что за последние пять лет они не фиксировали никаких качественных перемен в «рамочных условиях ведения хозяйственной деятельности».

Это соответствует доле в 88% — именно столько опрошенных швейцарских МСП рассматривают условия осуществления экспортной деятельности в качестве «по меньшей мере удовлетворительных». Только 23% компаний считают, что уровень проблемности и сложностей у них в бизнесе повысился за отчетную пятилетку. В общем и целом швейцарский малый и средний бизнес скорее жив и доволен, чем мертв и недоволен.

Во многом, по мнению экспертов банка CS, это связано с ролью немецкого рынка для швейцарской промышленности: рынок «большого кантона» для нее сохраняет степень привлекательности на уровне гораздо выше среднего. Четверть опрошенных компаний указали, что им ничто не мешает торговать с ФРГ. Еще проще торговать им только с Великобританией. Среди «простых» торговых партнеров также находится и Италия и многие другие страны Евросоюза.

Что мешает компаниям?

И этот факт имеет для швейцарской промышленности значение, переоценить которое невозможно, ведь 76% от общего объема экспорта швейцарских МСП поступают именно на рынок ЕС. Для них доступ на этот рынок является «важным» и даже «очень важным». И не случайно, что 56% этих компаний «позитивно» или «скорее позитивно» относятся к перспективе заключения между ЕС и Швейцарией Институционального или Рамочного соглашения в его версии по состоянию на декабрь 2018 года. Никакого мнения по этому вопросу не имели 24% компаний.

Однако самым серьезным экспортным барьером для швейцарских компаний остаётся сильный швейцарский франк. Почти 70% опрошенных компаний указали, что неблагоприятный курс франка является для них серьезным торговым препятствием, а 68% компаний указали, что слишком дорогая швейцарская валюта стала для них причиной отказа от заключения экспортной сделки. При этом на такие препятствия, как высокие таможенные сборы и большое количество иных сборов и платежей, указали только 48% опрошенных компаний.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров-

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