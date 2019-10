Федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации вчера, 17 октября, вынесла в отношении международной компании Gunvor приговор к уголовной ответственности за коррупционную деятельность в государствах Конго и Кот-д'Ивуар. Трейдер со штаб-квартирой в Женеве должен будет выплатить 94 миллиона франков. Из них 4 миллиона составит штраф за коррупцию.

«Из-за серьезных недостатков в своей внутренней организации нефтяной трейдер не предотвратил в период с 2008 по 2011 год коррупционные действия государственных чиновников Республики Конго Кот-д'Ивуара», – говорится в заявленииВнешняя ссылка Федеральной прокуратуры. В нем также утверждается, что компания Gunvor отдавала себе отчет в риске коррупции, но тем не менее пошла на него.

Расследование швейцарской прокуратуры показало, что компания не придерживалась кодекса поведения, дававшего «четкий сигнал» сотрудникам. В ней не создали механизмов внутреннего аудита и не нанимали никого для выявления, анализа или снижения риска коррупции.

Федеральная прокуратура также сочла, что в Gunvor не смогли справиться с риском коррупции, связанным с использованием агентов для получения отгрузок нефти, чьи комиссионные тем временем, в период времени между 2009 и 2012 годами достигали несколько десятков миллионов долларов. Компания обязана была проводить проверки и учитывать швейцарские и международные стандарты в борьбе с коррупцией.

Кроме того, Gunvor игнорировал другие нарушения и предупреждающие сигналы. Среди них – выдача разрешений на платежи большого объема сторонним оффшорным компаниям, не связанным с нефтяной деятельностью, оформление сопровождающих писем в банки задним числом.

По швейцарскому закону, сумма штрафа, налагаемого на компанию, признанную уголовно ответственной, не может превышать 5 миллионов франков. При определении размера штрафа учитывается серьезность преступления, допущенные просчеты, а также нанесенный ущерб и экономические возможности компании, напоминает MPC.

Назначая сумму суммы, подлежащей к выплате компанией Gunvor, Федеральная прокуратура принимала во внимание постепенное улучшение мер против коррупции, реализованных в компании начиная с 2012 года, и соблюдение ею общепризнанных стандартов. Что касается 90 миллионов франков, то они соответствуют совокупной прибыли, полученной Gunvor по рассматриваемым делам в Республике Конго и в Кот-д'Ивуаре.

В заявлении, опубликованном вчера, Gunvor признал свои ошибки. «Теперь мы можем сказать, что благодаря постоянным усилиям у нас есть высококлассный департамент по соблюдению этики, который следит за тем, чтобы бизнес Gunvor осуществлялся в соответствии с нашими юридическими обязательствами и с этическими и моральными стандартами», – заявил генеральный директор Торбьерн Тёрнквист (Torbjörn Törnqvist).

Кроме того, компания больше не ведет бизнес в Республике Конго. В Gunvor утверждают, что не имело места сознательного или добровольного участия сотрудников или членов руководства в коррупции, и ни против одного из нынешних сотрудников или деловых партнеров Gunvor не ведется судебного разбирательства или расследования.

Anti-corruption rules

The Paris-based Organisation for Economic Co-operation DevelopmentВнешняя ссылка and the International Chamber of CommerceВнешняя ссылка outline anti-corruption rules for companies, as does Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs.Внешняя ссылка

The standards recommend that properly documented due diligence be carried out, that the selection process is regulated, that warning signs are defined to detect potentially illegal activities and that regular checks are made, especially when agents’ invoices are paid.

