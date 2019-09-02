Экономические показатели в Германии во втором квартале 2019 года были относительно слабыми. Как было указано на прошлой неделе, по сравнению с предыдущим кварталом промышленность «большого кантона» просела в реальном выражении на 0,1%. Что это значит для Швейцарии?
Экономики этих двух стран тесно связаны между собой: Швейцария экспортирует в Германию более 15% своей продукции, в всего в страны Европы она поставляет 47% от общего объема уходящих на экспорт своих товаров и услугВнешняя ссылка. Состояние такой открытой и сравнительно небольшой экономики, как швейцарская, в значительной степени зависит от «экономического здоровья» её зарубежных торговых партнеров.
Ингве Абрахамсен (Yngve Abrahamsen), экономист и руководитель Отдела прогнозирования Института исследований промышленной конъюнктуры при Высшей технической школе Цюриха (Konjunkturforschungsstelle der ETH ZürichВнешняя ссылка), уточняет: сегодня производственно-сбытовые цепочки настолько на международном уровне взаимосвязаны, что швейцарская экономика напрямую зависит как от импорта, так и от экспорта своей продукции. «Соседние страны традиционно важны для Швейцарии, но Германия остается, наверное, самым важным её торговым партнером», — подчеркивает Ингве Абрахамсен.
Германия теряет позиции ведущего рынка сбыта?
В абсолютных цифрах экспорт Швейцарии в Германию вырос с 28 млрд швейцарских франков в 2000 году до 44 млрд евро в 2018 году. Это соответствует среднегодовому росту примерно в 2,5%. В относительных цифрах, однако, значение немецкой экономики для Швейцарии постепенно уменьшается. Так, в 1995 году на Германию приходились 24% от всего швейцарского экспорта, в 2011 году это показатель уже упал до уровня в 20% — причем объем экспорта из Швейцарии в Германию сокращался и дальше, в следующие года.
По оценкам швейцарского Государственного секретариата по вопросам экономики (Seco, подразделение Минэкономики страныВнешняя ссылка), динамика изменения показателей швейцарского экспорта вполне четко иллюстрирует то, как глобализация влияет на экономику Конфедерации. В прошедшие годы время ей открылись новые рынки, в частности азиатские, — и они становятся все более важными для Швейцарии. Одновременно степень важности торговли с соседними странами для нее в соответствующей степени уменьшается. И все это отражается в цифрах.
В зависимости от отрасли
Германия была и остается важным торговым партнером Швейцарии. Но действительно ли швейцарская экономика настолько чутко реагирует на провалы в промышленной конъюнктуре своего северного соседа? Ингве Абрахамсен говорит, что швейцарский экспорт зависит от северного соседа, но степень этой зависимости сильно зависит от данной отрасли и даже от отдельной компании.
По словам И. Абрахамсена прежде всего от немецких клиентов зависят электро-, машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли промышленности. Многие поставщики комплектующих ориентированы прежде всего на продажи в Германию.
Две страны тесно связаны также благодаря сотрудничеству в сфере НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки). Только в автомобильной промышленности в швейцарских компаниях-поставщиках занято примерно 34 000 человек, генерирующих совокупный торговый оборот на уровне в 19 млрд швейцарских франков. Химическая промышленность Конфедерации также зависит от экономики Германии…
Часовая промышленность независима
… в отличие от часовой и фармацевтической промышленности. Германия, бесспорно, является важным клиентом для предприятий и из этих отраслей, однако спрос на их продукцию из Германии практически не зависит от конъюнктурной фазы, в которой находится в данный момент экономика ФРГ. Финансовая индустрия также мало зависит от экономики Германии.
Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.