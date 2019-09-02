Экономики двух соседних стран тесно связаны: Швейцария экспортирует в Германию более 15% своей продукции.

(Keystone / Gaetan Bally)

Экономические показатели в Германии во втором квартале 2019 года были относительно слабыми. Как было указано на прошлой неделе, по сравнению с предыдущим кварталом промышленность «большого кантона» просела в реальном выражении на 0,1%. Что это значит для Швейцарии?

Экономики этих двух стран тесно связаны между собой: Швейцария экспортирует в Германию более 15% своей продукции, в всего в страны Европы она поставляет 47% от общего объема уходящих на экспорт своих товаров и услугВнешняя ссылка. Состояние такой открытой и сравнительно небольшой экономики, как швейцарская, в значительной степени зависит от «экономического здоровья» её зарубежных торговых партнеров.

Ингве Абрахамсен (Yngve Abrahamsen), экономист и руководитель Отдела прогнозирования Института исследований промышленной конъюнктуры при Высшей технической школе Цюриха (Konjunkturforschungsstelle der ETH ZürichВнешняя ссылка), уточняет: сегодня производственно-сбытовые цепочки настолько на международном уровне взаимосвязаны, что швейцарская экономика напрямую зависит как от импорта, так и от экспорта своей продукции. «Соседние страны традиционно важны для Швейцарии, но Германия остается, наверное, самым важным её торговым партнером», — подчеркивает Ингве Абрахамсен.

Германия теряет позиции ведущего рынка сбыта?

В абсолютных цифрах экспорт Швейцарии в Германию вырос с 28 млрд швейцарских франков в 2000 году до 44 млрд евро в 2018 году. Это соответствует среднегодовому росту примерно в 2,5%. В относительных цифрах, однако, значение немецкой экономики для Швейцарии постепенно уменьшается. Так, в 1995 году на Германию приходились 24% от всего швейцарского экспорта, в 2011 году это показатель уже упал до уровня в 20% — причем объем экспорта из Швейцарии в Германию сокращался и дальше, в следующие года.

Warenexporte nach Ländergruppen Die Bedeutung von Asien bei den Exporten nimmt immer mehr zu

По оценкам швейцарского Государственного секретариата по вопросам экономики (Seco, подразделение Минэкономики страныВнешняя ссылка), динамика изменения показателей швейцарского экспорта вполне четко иллюстрирует то, как глобализация влияет на экономику Конфедерации. В прошедшие годы время ей открылись новые рынки, в частности азиатские, — и они становятся все более важными для Швейцарии. Одновременно степень важности торговли с соседними странами для нее в соответствующей степени уменьшается. И все это отражается в цифрах.

В зависимости от отрасли

Германия была и остается важным торговым партнером Швейцарии. Но действительно ли швейцарская экономика настолько чутко реагирует на провалы в промышленной конъюнктуре своего северного соседа? Ингве Абрахамсен говорит, что швейцарский экспорт зависит от северного соседа, но степень этой зависимости сильно зависит от данной отрасли и даже от отдельной компании.

Grafik Ausfuhren Schweiz Deutschland Grafik: Die Ausfuhren der Schweiz nach Deutschland nehmen anteilig immer mehr ab

По словам И. Абрахамсена прежде всего от немецких клиентов зависят электро-, машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли промышленности. Многие поставщики комплектующих ориентированы прежде всего на продажи в Германию.

Две страны тесно связаны также благодаря сотрудничеству в сфере НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки). Только в автомобильной промышленности в швейцарских компаниях-поставщиках занято примерно 34 000 человек, генерирующих совокупный торговый оборот на уровне в 19 млрд швейцарских франков. Химическая промышленность Конфедерации также зависит от экономики Германии…

Часовая промышленность независима

… в отличие от часовой и фармацевтической промышленности. Германия, бесспорно, является важным клиентом для предприятий и из этих отраслей, однако спрос на их продукцию из Германии практически не зависит от конъюнктурной фазы, в которой находится в данный момент экономика ФРГ. Финансовая индустрия также мало зависит от экономики Германии.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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