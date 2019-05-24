Аэропорт в Лугано расположен рядом с горами, что требует особой осторожности во время процедуры взлета и посадки. (Keystone)

Правительство города Луган представило вчера долгосрочный стратегический план по возрождению тичинского кантонального аэропорта Лугано-Аньо.

«Международный аэропорт ЛуганоВнешняя ссылка», расположенный рядом с деревней Аньо (Agno) в 4 километрах от города Лугано, был создан в 1938 году. Сейчас он переживает значительные сложности, потеряв своего главного «клиента», обанкротившуюся авиакомпанию Darwin. Сейчас отсюда летают самолеты компании Swiss International Air Lines, осуществляя воздушное сообщение с Цюрихом, и Silver Air на Эльбу и в Хорватию.

Городские власти намерены передать в парламент кантона запрос на предоставление двух кредитов на рекапитализацию компании, которая управляет гудронированным шоссе Agno, и на продажу кантону части ее акционерного капитала с тем, чтобы участие кантона в новой акционерной компании Lugano Airport SA (LASA) увеличилось с 12,5 до 40%. Об этом заявил мэр Лугано Марко Боррадори (Marco Borradori). Вопрос этот должен получить одобрение со стороны парламента.

Городу Лугано необходимы два кредита для того, чтобы реализовать проект финансовой реконструкции и возрождения аэропорта. Этот проект подготовлен на основе исследования, проведенного в Швейцарском аналитическом центре в области авиации (Aviation Research Center Switzerland, ARCS), созданном в 2017 году при Университета Санкт-Галлена. С одной стороны, Лугано нужны инвестиции в размере 3,6 млн. франков на рекапитализацию компании, а с другой – еще 1,38 млн. франков на покрытие убытков, отраженных в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2019 года.

Сохранение 1600 рабочих мест

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы хотим сделать наш аэропорт удобным и гостеприимным терминалом, но без претензий на роскошь», – сказал Марко Боррадори, выразив при этом уверенность, что авиакомпания Darwin останется в аэропорту до конца этого года, а с весны 2020 года возобновятся полеты.

Последовательные этапы до 2024 года будут включать в себя обновление гудронированного шоссе, а также расширение нынешней взлетно-посадочной полосы длиной 1400 метров, которая не подходит для посадки больших самолетов.

Исследование Центра компетенции Санкт-Галлена показало, что аэропорт Лугано играет решающую роль в развитии мобильности региона и предлагает хорошую альтернативу железнодорожному транспорту. Он также является гарантией существования примерно 1600 рабочих мест, созданных прямо и косвенно, а также значительно влияет на экономическую структуру региона, делается вывод в исследовании.







Подготовила Людмила Клот.

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